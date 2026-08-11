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Полковник Геннадий Алехин: ВСУ использовали "Эдельвейс", чтобы удержать северо-восток Харьковской области

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ использовали "Эдельвейс", чтобы удержать северо-восток Харьковской области - 11.08.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ использовали "Эдельвейс", чтобы удержать северо-восток Харьковской области

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-08-11T11:29

2026-08-11T11:29

2026-08-11T11:35

эксклюзив

спецоперация

харьковская область

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иностранные наемники

украина.ру

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Несмотря на серьезное сопротивление со стороны противника, армейские подразделения группировки войск "Север" взломали оборонительные линии украинской армии, освободив населенные пункты Анискино и Ивановка.Костяк 129-й бригады ВСУ на этом участке составляли бывшие заключённые, насильно мобилизованные из тюрем Днепропетровской области. Многие из них, не выдержав первого же столкновения, предпочли сдаться в плен. Освобождение села Анискино позволяет расширить зону безопасности и продвигаться в направлении сел Широкое, Иващино, Водяное и Ольховатка.Одновременно с этим штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка выбили противника из села Ивановка Волчанского района и освободили населенный пункт. Накануне для удержания Ивановки противник пытался перебросить боевые группы из числа инструкторов 159-й механизированной бригады. Передовая группа противника уничтожена на отдалении от населенного пункта, остальные бежали вглубь украинской территории.На фоне продвижения наших войск на севере Харьковской области противник перебросил на участок из Славянска резервные подразделения медийной 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".Более того, украинское командование направляет под Харьков иностранных наемников и направляет их на самые сложные участки, где требуется прорвать российскую оборону или занять сильно защищённые опорные пункты. Наемников в буквальном смысле выкашивают российские штурмовики и операторы FPV-дронов. В лесных массивах наши разведчики постоянно обнаруживают тела уничтоженных наёмников, среди них-выходцы из Колумбии, Мексики и Бразилии. На Харьковское направление пригнали тыловые части 47-й отдельной механизированной бригады и подразделения 42-й отдельной механизированной бригады из Днепропетровской области, однако маневры врага успеха не имеют.Северо-восточный угол Харьковской области стремительно сжимается. С запада на восток по фронту сложилась линия населенных пунктов: Волоховка — Захаровка — Ивановка. Именно эта цепочка и стала верхней стенкой мешка, в который сейчас затягиваются подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ и приданные им резервы в северо-восточной части Волчанского района. Здесь продолжаются упорные и ожесточенные бои.Противник силами штурмовой группы 425 отдельного штурмового полка попытался прорваться из образующегося котла на данном участке фронта. Для прохода через наши минные поля враг использовал военнопленных российской армии. Перемещение противника было своевременно вскрыто. В результате скоротечного боя были уничтожены девять украинских штурмовиков, после чего противник попытался рассредоточиться по лесопосадке. В бой вступили наши операторы FPV-дронов, которые уничтожили еще шестерых вражеских штурмовиков. В результате комплексного огневого воздействия основная часть живой силы противника была уничтожена, трое солдат ВСУ взяты в плен, троих наших военнопленных удалось спасти.На соседнем участке наши штурмовые группы ведут бои в Казачьей Лопани и соседних селах, вдоль автомобильной трассы, соединяющей Белгород и Харьков. Наращивается и укрепляется плацдарм для дальнейшего наступления в сторону населенных пунктов Липцы, Слатино, Золочев. Усилилась огневая активность наших войск на всех участках Харьковского фронта.На Украине растут антивоенные настроения. Подробнее - в материале Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20260809/pogibshie-v-belgorode-pusteyuschie-polki-v-kieve-armiya-kak-nakazanie-itogi-9-avgusta-1082330892.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, спецоперация, харьковская область, днепропетровская область, харьков, вооруженные силы украины, дроны, иностранные наемники, украина.ру