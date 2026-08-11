https://ukraina.ru/20260811/kievskiy-sud-poruchil-izuchit-poddelku-diploma-glavy-natsbanka-ukrainy-pyshnogo-1082405563.html
Киевский суд поручил изучить подделку диплома главы Нацбанка Украины Пышного
Киевский суд поручил изучить подделку диплома главы Нацбанка Украины Пышного - 11.08.2026 Украина.ру
Киевский суд поручил изучить подделку диплома главы Нацбанка Украины Пышного
На главу Нацбанка Украины Андрея Пышного завели дело о подделке диплома. Об этом сообщает 11 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-11T19:58
2026-08-11T19:58
2026-08-11T19:58
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"Шевченковский райсуд Киева обязал украинских следователей начать расследование вероятной подделки документов о профильном образовании главы НБУ Андрея Пышного, - сказано в публикации. - По материалам дела, Пышный не учился в Сумском филиале "Университета современных знаний", однако на его имя оформили документы, которые позволили ему поступить сразу на четвертый курс банковской академии и получить диплом".Авторы телеграм-канала напомнили, что статья 18 закона о НБУ прямо предусматривает увольнение главы Нацбанка в случае установления факта предоставления недостоверной информации при назначении,. В итоге, при неблагоприятном для Пышного исходе дела, ему придётся покинуть пост руководителя главного банка постсоветской республики.Национальный банк Украины тем временем вводит в обращение банкноту самого высокого номинала 2000 гривен ($44,5 по нынешнему курсу). Она поступит в обращение с 4 сентября. До этого госрегулятор занялся выпуском новых монет в соответствии с решением о переименовании украинских копеек в "шаги". При этом бюджет Украины хронически дефицитный и пополняется зарубежной финансовой помощью, а также долговыми обязательствами перед иностранными государствами и фондами. Ранее на эту тему: Глава Нацбанка Украины рассказал о многомиллиардном финансировании из-за рубежаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, киев, нацбанк, нбу, украина.ру, фальсификация, подделка, вуз
Новости, Украина, Киев, Нацбанк, НБУ, Украина.ру, фальсификация, подделка, вуз
Киевский суд поручил изучить подделку диплома главы Нацбанка Украины Пышного
На главу Нацбанка Украины Андрея Пышного завели дело о подделке диплома. Об этом сообщает 11 августа телеграм-канал Украина.ру
"Шевченковский райсуд Киева обязал украинских следователей начать расследование вероятной подделки документов о профильном образовании главы НБУ Андрея Пышного, - сказано в публикации. - По материалам дела, Пышный не учился в Сумском филиале "Университета современных знаний", однако на его имя оформили документы, которые позволили ему поступить сразу на четвертый курс банковской академии и получить диплом".
Авторы телеграм-канала напомнили, что статья 18 закона о НБУ прямо предусматривает увольнение главы Нацбанка в случае установления факта предоставления недостоверной информации при назначении,. В итоге, при неблагоприятном для Пышного исходе дела, ему придётся покинуть пост руководителя главного банка постсоветской республики.
Национальный банк Украины тем временем вводит в обращение банкноту самого высокого номинала 2000 гривен ($44,5 по нынешнему курсу). Она поступит в обращение с 4 сентября.
До этого госрегулятор занялся выпуском новых монет в соответствии с решением о переименовании украинских копеек в "шаги". При этом бюджет Украины хронически дефицитный и пополняется зарубежной финансовой помощью, а также долговыми обязательствами перед иностранными государствами и фондами.
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