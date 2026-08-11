https://ukraina.ru/20260811/merzavets-zelenskiy-vzyal-moyu-familiyu--goloborodko-esli-by-mne-poruchili-ya-by-ego-likvidiroval-1082397400.html

Мерзавец Зеленский взял мою фамилию – Голобородько. Если бы мне поручили, я бы его ликвидировал

Мерзавец Зеленский взял мою фамилию – Голобородько. Если бы мне поручили, я бы его ликвидировал - 11.08.2026 Украина.ру

Мерзавец Зеленский взял мою фамилию – Голобородько. Если бы мне поручили, я бы его ликвидировал

Подполковник полиции Алексей Голобородько (позывной "Север") сам с Кубани, его род ведет своё начало от запорожских казаков, ставших вXVIII веке после... Украина.ру, 11.08.2026

2026-08-11T21:00

2026-08-11T21:00

2026-08-11T21:00

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кубань

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Подполковник полиции Алексей Голобородько (позывной "Север") сам с Кубани, его род ведет своё начало от запорожских казаков, ставших вXVIII веке после переселения с Днепра кубанскими. Его семья - потомственные боевые офицеры. Отец – полковник МВД, побывал в плену у чеченского террориста Басаева, участвовал в Первой и во Второй Чеченской войнах, старший брат также полковник МВД, участник Второй Чеченской.Север служил в зоне СВО в ДНР и ЛНР. Он рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как попал в Новороссию, о своих впечатлениях о тамошних жителях и о своих погибших боевых товарищах.

кубань

днепр

донецкая народная республика

чечня

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видео, кубань, днепр, донецкая народная республика, александр чаленко, мвд, украина.ру, полиция, чечня, днр, лнр, новороссия, донбасс, видео