https://ukraina.ru/20260811/merzavets-zelenskiy-vzyal-moyu-familiyu--goloborodko-esli-by-mne-poruchili-ya-by-ego-likvidiroval-1082397400.html
Мерзавец Зеленский взял мою фамилию – Голобородько. Если бы мне поручили, я бы его ликвидировал
Мерзавец Зеленский взял мою фамилию – Голобородько. Если бы мне поручили, я бы его ликвидировал - 11.08.2026 Украина.ру
Мерзавец Зеленский взял мою фамилию – Голобородько. Если бы мне поручили, я бы его ликвидировал
Подполковник полиции Алексей Голобородько (позывной "Север") сам с Кубани, его род ведет своё начало от запорожских казаков, ставших вXVIII веке после... Украина.ру, 11.08.2026
2026-08-11T21:00
2026-08-11T21:00
2026-08-11T21:00
видео
кубань
днепр
донецкая народная республика
александр чаленко
мвд
украина.ру
полиция
чечня
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082397276_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe8ecd4ed083142db3cbc71f9a2d7390.png
Подполковник полиции Алексей Голобородько (позывной "Север") сам с Кубани, его род ведет своё начало от запорожских казаков, ставших вXVIII веке после переселения с Днепра кубанскими. Его семья - потомственные боевые офицеры. Отец – полковник МВД, побывал в плену у чеченского террориста Басаева, участвовал в Первой и во Второй Чеченской войнах, старший брат также полковник МВД, участник Второй Чеченской.Север служил в зоне СВО в ДНР и ЛНР. Он рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как попал в Новороссию, о своих впечатлениях о тамошних жителях и о своих погибших боевых товарищах.
кубань
днепр
донецкая народная республика
чечня
днр
лнр
новороссия
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082397276_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f89255fb8f97e89f57367e52606839b1.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, кубань, днепр, донецкая народная республика, александр чаленко, мвд, украина.ру, полиция, чечня, днр, лнр, новороссия, донбасс, видео
Видео, Кубань, Днепр, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, МВД, Украина.ру, полиция, Чечня, ДНР, ЛНР, Новороссия, Донбасс