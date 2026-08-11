11 августа 2026 года, вечерний эфир
18:39 11.08.2026 (обновлено: 20:01 11.08.2026)
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки. Обсуждение событий на фронтах СВО. Гость: Александр Матюшин – волонтёр и ополченец первой волны.
* Тема дня Новороссии. Специальные площадки для безопасной езды на питбайках создают в ДНР. Как в Республике пытаются цивилизовать питбайкеров? Гость: Владимир Бодачевский – президент федерации автоспорта ДНР.
* Тема дня Новороссии. Блэкаут в Голой Пристани, вода от волонтёров, сбор зерновых и бахчевых – ситуация в Херсонской области. Гость: Корреспондент радио "Новороссия сегодня" в Херсонской области Ника Армаш.
* Местный колорит. О песенных и других традициях херсонского казачества. Гость: Сергей Кириченко – секретарь рабочей группы по делам казачества при губернаторе Херсонской области.
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