https://ukraina.ru/20260811/11-avgusta-2026-goda-vecherniy-efir-1082403869.html

11 августа 2026 года, вечерний эфир

11 августа 2026 года, вечерний эфир - 11.08.2026 Украина.ру

11 августа 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 11.08.2026

2026-08-11T18:39

2026-08-11T18:39

2026-08-11T20:01

херсонская область

донецкая народная республика

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Обсуждение событий на фронтах СВО. Гость: Александр Матюшин – волонтёр и ополченец первой волны.* Тема дня Новороссии. Специальные площадки для безопасной езды на питбайках создают в ДНР. Как в Республике пытаются цивилизовать питбайкеров? Гость: Владимир Бодачевский – президент федерации автоспорта ДНР.* Тема дня Новороссии. Блэкаут в Голой Пристани, вода от волонтёров, сбор зерновых и бахчевых – ситуация в Херсонской области. Гость: Корреспондент радио "Новороссия сегодня" в Херсонской области Ника Армаш. * Местный колорит. О песенных и других традициях херсонского казачества. Гость: Сергей Кириченко – секретарь рабочей группы по делам казачества при губернаторе Херсонской области.

херсонская область

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, донецкая народная республика, новороссия сегодня, видео