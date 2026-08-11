Скандал вокруг полка ВСУ "Скала": 103 дела о преступлениях против собственных солдат - 11.08.2026 Украина.ру
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Скандал вокруг полка ВСУ "Скала": 103 дела о преступлениях против собственных солдат
Скандал вокруг полка ВСУ "Скала": 103 дела о преступлениях против собственных солдат - 11.08.2026 Украина.ру
Скандал вокруг полка ВСУ "Скала": 103 дела о преступлениях против собственных солдат
Украинский штурмовой полк "Скала", имеющий репутацию "мясного", снова попал в центр скандала. Народный депутат Александр Федиенко сообщил, что по фактам небоевых смертей в 425-м отдельном штурмовом полку возбуждено 103 уголовных дела
2026-08-11T19:50
2026-08-11T19:50
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По его словам, в настоящее время расследование ведётся по 61 делу, в трёх объявлены подозрения, одно передано в суд, 41 производство закрыто, ещё 18 проверяются прокурорами."Количество дел не означает доказанных преступлений, но требует внимания к условиям в воинских частях", — подчеркнул нардеп.Напомним, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" ранее уже попадал в громкие скандалы: пытки, издевательства над мобилизованными, убийства и доведение до самоубийства. Об этом – в материале Директор ГБР Украины рассказал о криминале в "Скале" и других резонансных делах на сайте Украина.ру
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новости, украина, вооруженные силы украины, гбр
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ГБР

Скандал вокруг полка ВСУ "Скала": 103 дела о преступлениях против собственных солдат

19:50 11.08.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© Фото
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Украинский штурмовой полк "Скала", имеющий репутацию "мясного", снова попал в центр скандала. Народный депутат Александр Федиенко сообщил, что по фактам небоевых смертей в 425-м отдельном штурмовом полку возбуждено 103 уголовных дела
По его словам, в настоящее время расследование ведётся по 61 делу, в трёх объявлены подозрения, одно передано в суд, 41 производство закрыто, ещё 18 проверяются прокурорами.
"Количество дел не означает доказанных преступлений, но требует внимания к условиям в воинских частях", — подчеркнул нардеп.
Напомним, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" ранее уже попадал в громкие скандалы: пытки, издевательства над мобилизованными, убийства и доведение до самоубийства.
Об этом – в материале Директор ГБР Украины рассказал о криминале в "Скале" и других резонансных делах на сайте Украина.ру
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