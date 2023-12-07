https://ukraina.ru/20231207/1051796672.html
Сергей Аксенов, биография
Сергей Аксенов, биография - 07.12.2023 Украина.ру
Сергей Аксенов, биография
Глава Республики Крым
2023-12-07T12:15
2023-12-07T12:15
2023-12-07T12:17
биография
сергей аксенов
политика
крым
всу
верховная рада
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Детство и образованиеРодился Сергей Аксенов 26 ноября 1972 года в молдавском городе Бельцы. Отец – Валерий Аксенов был простым работником завода, но со временем его повысили до начальника цеха. В 1995 году Валерий стал заместителем председателя горисполкома г. Бельцы, а затем председателем партии “Русская община”. На сегодня он состоит в “Единой России” и является директором ООО “Панельные системы”. Кроме того, отец Аксенова занимал руководящие должности в различных корпорациях.Мать – Нина Аксенова: о ней практически ничего не известно, кроме того, что сейчас женщина на пенсии.В 1988 году Аксенов с серебряной медалью окончил школу и поехал в Симферополь, чтобы получить высшее образование. Там он поступает в военно-политическое строительное училище на военного строителя. По окончании учебы Аксенову не выдали диплом по причине того, что он отказался принимать украинскую присягу и идти в ряды ВСУ.В юности проводить досуг Сергей любил, играя в баскетбол. Кроме того, будущий политик ходил на бокс, а впоследствии, в 2010 году, возглавил Федерацию греко-римской борьбы в Крыму.КарьераПосле ВУЗа Аксенова пригласили в КГБ РФ, но он отказался и предпочел заниматься бизнесом в пищевой отрасли. С 1998 по 2001 год работал заместителем директора ООО “Астерикс”, а затем занимал должность заместителя директора, но уже в другой фирме - „Эскада“.Параллельно с предпринимательской деятельностью, Аксенов получает второе высшее образование в Университете экономики и управления в Симферополе.С 2008 года начинается политическая карьера Аксенова: он вступает в “Русскую общину Крыма”, а спустя год оказался сопредседателем координационного совета “За русское единство в Крыму!” и вошел в состав правления “Гражданского актива Крыма”.В этот период Аксенова публично обвиняют в том, что в 90-е он имел связи с преступными группировками, а также дружил с Самханом Агаевым, который “крышевал” торговые точки. Однако Аксенов опровергает эту информацию и заявил, что “во времена Ющенко его полностью проверяли”.Попытки оппонентов очернить репутацию Аксенова не увенчались успехом и политик избирается депутатом Верховного совета АРК. В 2012 году Сергей принимает участие в выборах в Верховную Раду, но, набрав всего лишь 9% голосов, не проходит в парламент.В феврале 2014 года решением Верховного Совета Автономной Республики Крым Аксенова назначают на должность председателя Совета министров Автономной Республики Крым. В марте того же года 16 марта в Крыму состоялся референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.Осенью 2014 года Аксенов был избран Главой Республики Крым, параллельно занимая должность председателя Совета министров Республики Крым.Награды- Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени - Медаль "За возвращение Крыма"- Высшая общественная награда Российской Федерации - почётный знак "Трудовая доблесть России"- Звание почётный гражданин Республики КрымОтношения и детиАксенов в браке с Еленой Добрыней – лидером общественной организации “Русское единство”. Пара познакомилась в юношестве. У супругов двое детей. Дочь Кристина стала юристом, а сын Олег экономистом: сейчас он занимается недвижимостью.Интересные факты1. Аксенов заявил, что может любого уложить в нокаут и даже готов опробовать приемы на украинском олигархе Игоре Коломойском.2. У Аксенова есть умный кот: он умеет самостоятельно открывать кран на кухне, чтобы попить.3. В студенческие годы его тренером по боксу был заслуженный тренер Украины Леонид Антонюк.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
биография, сергей аксенов, политика, крым, всу, верховная рада
Родился Сергей Аксенов 26 ноября 1972 года в молдавском городе Бельцы. Отец – Валерий Аксенов был простым работником завода, но со временем его повысили до начальника цеха. В 1995 году Валерий стал заместителем председателя горисполкома г. Бельцы, а затем председателем партии “Русская община”. На сегодня он состоит в “Единой России” и является директором ООО “Панельные системы”. Кроме того, отец Аксенова занимал руководящие должности в различных корпорациях.
Мать – Нина Аксенова: о ней практически ничего не известно, кроме того, что сейчас женщина на пенсии.
В 1988 году Аксенов с серебряной медалью окончил школу и поехал в Симферополь, чтобы получить высшее образование. Там он поступает в военно-политическое строительное училище на военного строителя. По окончании учебы Аксенову не выдали диплом по причине того, что он отказался принимать украинскую присягу и идти в ряды ВСУ.
В юности проводить досуг Сергей любил, играя в баскетбол. Кроме того, будущий политик ходил на бокс, а впоследствии, в 2010 году, возглавил Федерацию греко-римской борьбы в Крыму.
После ВУЗа Аксенова пригласили в КГБ РФ, но он отказался и предпочел заниматься бизнесом в пищевой отрасли. С 1998 по 2001 год работал заместителем директора ООО “Астерикс”, а затем занимал должность заместителя директора, но уже в другой фирме - „Эскада“.
Параллельно с предпринимательской деятельностью, Аксенов получает второе высшее образование в Университете экономики и управления в Симферополе.
С 2008 года начинается политическая карьера Аксенова: он вступает в “Русскую общину Крыма”, а спустя год оказался сопредседателем координационного совета “За русское единство в Крыму!” и вошел в состав правления “Гражданского актива Крыма”.
В этот период Аксенова публично обвиняют в том, что в 90-е он имел связи с преступными группировками, а также дружил с Самханом Агаевым, который “крышевал” торговые точки. Однако Аксенов опровергает эту информацию и заявил, что “во времена Ющенко его полностью проверяли”.
Попытки оппонентов очернить репутацию Аксенова не увенчались успехом и политик избирается депутатом Верховного совета АРК. В 2012 году Сергей принимает участие в выборах в Верховную Раду, но, набрав всего лишь 9% голосов, не проходит в парламент.
В феврале 2014 года решением Верховного Совета Автономной Республики Крым Аксенова назначают на должность председателя Совета министров Автономной Республики Крым. В марте того же года 16 марта в Крыму состоялся референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.
Осенью 2014 года Аксенов был избран Главой Республики Крым, параллельно занимая должность председателя Совета министров Республики Крым.
- Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
- Медаль "За возвращение Крыма"
- Высшая общественная награда Российской Федерации - почётный знак "Трудовая доблесть России"
- Звание почётный гражданин Республики Крым
Аксенов в браке с Еленой Добрыней – лидером общественной организации “Русское единство”. Пара познакомилась в юношестве. У супругов двое детей. Дочь Кристина стала юристом, а сын Олег экономистом: сейчас он занимается недвижимостью.
1. Аксенов заявил, что может любого уложить в нокаут и даже готов опробовать приемы на украинском олигархе Игоре Коломойском.
2. У Аксенова есть умный кот: он умеет самостоятельно открывать кран на кухне, чтобы попить.
3. В студенческие годы его тренером по боксу был заслуженный тренер Украины Леонид Антонюк.