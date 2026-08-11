"Предпочли сдаться в плен": Алехин рассказал о разгроме 129-й бригады ВСУ под Харьковом - 11.08.2026 Украина.ру
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"Предпочли сдаться в плен": Алехин рассказал о разгроме 129-й бригады ВСУ под Харьковом
"Предпочли сдаться в плен": Алехин рассказал о разгроме 129-й бригады ВСУ под Харьковом - 11.08.2026 Украина.ру
"Предпочли сдаться в плен": Алехин рассказал о разгроме 129-й бригады ВСУ под Харьковом
Российские войска взломали оборону ВСУ на севере Харьковской области и освободили Анискино и Ивановку. Костяк 129-й бригады противника составляли насильно мобилизованные заключенные, многие из которых сдались в плен. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-11T16:36
2026-08-11T16:36
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Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, Алехин сообщил, что армейские подразделения группировки "Север" взломали оборонительные линии противника."Несмотря на серьезное сопротивление со стороны противника, армейские подразделения группировки войск "Север" взломали оборонительные линии украинской армии, освободив населенные пункты Анискино и Ивановка", — сообщил Алехин.По словам эксперта, костяк 129-й бригады ВСУ на этом участке составляли бывшие заключенные. "Многие из них, не выдержав первого же столкновения, предпочли сдаться в плен", — отметил он. Алехин подчеркнул, что освобождение Анискино позволяет расширить зону безопасности и продвигаться в направлении сел Широкое, Иващино, Водяное и Ольховатка. Одновременно, по его словам, штурмовые подразделения выбили противника из Ивановки. "Накануне для удержания Ивановки противник пытался перебросить боевые группы из числа инструкторов 159-й механизированной бригады. Передовая группа противника уничтожена на отдалении от населенного пункта, остальные бежали вглубь украинской территории", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ использовали "Эдельвейс", чтобы удержать северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в статье Владимира Скачко "Лица хунты. Зачем Зеленский тасует колоду прислужников" на сайте Украина.ру.
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"Предпочли сдаться в плен": Алехин рассказал о разгроме 129-й бригады ВСУ под Харьковом

16:36 11.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские войска взломали оборону ВСУ на севере Харьковской области и освободили Анискино и Ивановку. Костяк 129-й бригады противника составляли насильно мобилизованные заключенные, многие из которых сдались в плен. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, Алехин сообщил, что армейские подразделения группировки "Север" взломали оборонительные линии противника.
"Несмотря на серьезное сопротивление со стороны противника, армейские подразделения группировки войск "Север" взломали оборонительные линии украинской армии, освободив населенные пункты Анискино и Ивановка", — сообщил Алехин.
По словам эксперта, костяк 129-й бригады ВСУ на этом участке составляли бывшие заключенные. "Многие из них, не выдержав первого же столкновения, предпочли сдаться в плен", — отметил он.
Алехин подчеркнул, что освобождение Анискино позволяет расширить зону безопасности и продвигаться в направлении сел Широкое, Иващино, Водяное и Ольховатка. Одновременно, по его словам, штурмовые подразделения выбили противника из Ивановки.
"Накануне для удержания Ивановки противник пытался перебросить боевые группы из числа инструкторов 159-й механизированной бригады. Передовая группа противника уничтожена на отдалении от населенного пункта, остальные бежали вглубь украинской территории", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ использовали "Эдельвейс", чтобы удержать северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Украине — в статье Владимира Скачко "Лица хунты. Зачем Зеленский тасует колоду прислужников" на сайте Украина.ру.
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