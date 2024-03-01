https://ukraina.ru/20240301/1053638865.html

Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой

Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой - 01.03.2024 Украина.ру

Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой

Нельзя утверждать, что Украина обязательно капитулирует через полгода. Это зависит от того, пойдет ли туда поток снарядов из той же Индии (которые хотят закупать за европейские деньги) и смогут ли демократы договориться с республиканцами о выделении средств. Вполне может быть, что США и Европа поддержат Украину более существенно.

2024-03-01T04:49

2024-03-01T04:49

2024-03-01T04:57

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всу

россия

сво

великая отечественная война

артиллерия

танки

украина

коррупция

владимир зеленский

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Но если все будет идти так, как сейчас, киевский режим может не протянуть и шести месяцев, считает военный историк и публицист Алексей Стаценко.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руЗа последнее время в ходе боевых действий на Украине наметилось несколько фактов и тенденций.Первое. Еще до потери Авдеевки западные военные историки стали обращать внимание, что ВСУ пытаются неудачно копировать оборонительную стратегию Вермахта (поскольку у ВСУ нет танковых дивизий и они не готовы оставлять территории ради ведения маневренной войны и фланговых ударов).Второе. После потери Авдеевки новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Киев должен дать ассиметричный ответ на российское наступление в Донбассе.Третье. На днях российские войска уничтожили десант украинских спецназовцев, которые попытались высадиться на Тендровской косе Херсонской области. Некоторые наблюдатели трактовали этот эпизод как часть того самого "ассиметричного ответа" Сырского, когда противник пытается повторить история с плацдармом в Крынках уже с моря, сковав значительную часть российских сил.- Алексей, означают ли эти тенденции, что Украина готова пересмотреть свой подход к ведению боевых действий?- Украине просто нечем пересматривать свой подход к боевым действиям. Противник сейчас переживает стадию принятия, которая наконец наступила у него после провала распиаренного "контрнаступа".В отличие от Третьего Рейха своих вооружений у Украины просто нет. Собственных финансов у них тоже нет. Давайте посмотрим на ее бюджет за 2024 год. У Киева уже третий год подряд он принимается с дефицитом в 50%. В документе заложен пункт, что они этот разрыв покроют за счет кредитов. А кредиты им давать никто не собирается.То, что Евросоюз выделил им 50 миллиардов евро – это пока только декларация. Брюссель же не уточняет, за какой срок им дадут эти 50 миллиардов. Они сначала крупными буквами написали "50 миллиардов", а потом мелким шрифтом внизу уточнили: "50 миллиардов за шесть лет". Никаких шести лет у Киева нет. Вопрос в том, есть ли у них шесть месяцев.Короче говоря, денег и оружия Украине не хватает. Там начался разброд и шатание.Если уж и говорить про копирование Вермахта, то ВСУ пытаются повторить тактику "фестунгов", когда Гитлер в 1944 году приказал каждый ключевой населенный пункт превратить в город-крепость и держать его до последнего солдата без права на отступление.- Насколько я понимаю, ВСУ сейчас не особенно хотят использовать тактику "фестунгов", потому что "фестунги" можно обойти.- Для нас было бы замечательно, если бы противник использовал тактику "фестунгов". В этом случае мы, используя свои преимущества, сможем замыкать ВСУ в котлы и заваливать бомбами. Но они этого делать не будут. Они будут применять другую тактику, которая получилась у Вермахта. Украина будет до последнего держать отдельные населенные пункты, а потом в последний момент выскакивать из них, чтобы максимально замедлить темпы нашего наступления в надежде на то, что Запад одумается и начнет ее снабжать достаточным количеством денег и оружия.Учитывая, что темпы нашего наступления сейчас не стремительные, отчасти они эту главную свою задачу выполняют.Поэтому особого оптимизма я пока не испытываю. Несмотря на взятие Авдеевки.- Авдеевка – это и есть пример такой тактики ВСУ?- Да.В Авдеевке у нас котла не получилось. Да, ВСУ понесли там потери, но "золотой мост" (когда при отступлении противник теряет большую часть своих сил) мы им не создали. В окружение у них попали сотни человек. Это ощутимые, но не критичные потери.Кроме того, Авдеевка при всей своей важности – это далеко не областной центр.Так что эта победа обнадеживает. Но к коренному перелому она не приведет.Коренной перелом – это когда у ВСУ начнется массовое дезертирство или оставление позиций. Они к этому близки.Пока же мы прогрызаем оборону противника с ощутимыми для нас потерями, постепенно стачивая его боеспособные части. Когда они закончатся, а большая часть личного состава на линии соприкосновения не захочет воевать, тогда мы будем близки к победе.Теперь насчет эпизода с 20 уничтоженными украинскими десантниками и одним пленным. Это небольшая разведывательно-диверсионная операция, которую нам удалось отразить. Потому что киевский режим больше настроен на пиар, а не на реальные боевые действия. После отстранения Залужного им нужны наши маленькие, но громкие поражения вроде потопленных кораблей или сбитых самолетов А-50, чтобы ими можно было подбодрить армию и тыл, где давно звучат панические настроения.Повторюсь, с нашей стороны пока идет тяжелая и кровавая работа с ограниченными успехами.- Массовое дезертирство – это сколько?- Как в Русской армии в конце лета 1917 года, когда целые полки снимались и оголяли фронт. Судя по тому, как часто сейчас стали говорить о коррупции украинские бойцы, пришедшие с передка, "шведы гнутся".- Думаете, украинские власти действительно разворовали средства, которые выделялись на строительство оборонительных линий за той же Авдеевкой?- Да.В украинских пабликах сейчас царит издевательство над собственными властями. Там публикуются аэрофотоснимки территорий западнее Авдеевки, где должна была находится "линия Порошенко" или "линия Залужного". Там и близко нет того, что мы выстроили на Запорожском направлении.Я смотрел видеоролик, как вышедшие из Авдеевки украинские бойцы (заточенные на сопротивление) роют окоп по всем правилам фортификаций и в переводе с матерного языка говорят следующее: "Похоже, барыга обманул. "Закладки" здесь нет". Такой наркоманско-фронтовой юмор.Запорожские активисты тоже говорят, что был сорван тендер на закупку несколько десятков тысяч "драконьих зубов". Хотя это – угрожаемое направление. Причем этот тендер сорвали несмотря на то, что были три участника, которые были готовы произвести эти изделия с экономией в 10 миллионов гривен. А тендер на постройку дотов был сорван, потому что на него вообще не нашлось желающих.Либо строительные компании боятся, что скоро Запорожская область перейдет под контроль России, а их потом обвинят в содействии оккупантам. Либо цены были низкими. Либо откаты с них такие затребовали, что они поняли, что не смогут их построить, а по законам военного времени к владельцам фирм отнесутся крайне жестко.Но это еще не самое заметное.Сейчас прошла информация, что Зеленский фактически направил работать в минобороны Кирилла Тимошенко – крайне одиозную фигуру. Он до января был заместителем Ермака и еще до СВО был замешан в ряде скандалов с многомиллиардными хищениями на строительстве школ, больниц и дорог.В последнее время Тимошенко занимался распределением гуманитарной помощи. Его обвиняли в том, что только 10% гуманитарки попадало по адресу, а остальная растворялась в ночи. Его обвиняли в присвоении минимум одного из 50 внедорожников Chevrolet Tahoe, которые компания General Motors предоставила для эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий. Короче говоря, на нем клейма негде ставить. А он оказывается в министерстве обороны.Изначально Украина децентрализовала возведение фортификаций. Первую линию должны были строить военные, а две следующих – гражданские организации. Это было отдано на откуп областным администрациям. А теперь Тимошенко должен все это дело консолидировать. Учитывая, что он умеет организовывать централизованные хищения на крупных строительных программах, какая реакция на это должна быть у украинского общества? Только одна. "Послали медведя на пасеку мед охранять".Повторюсь, на Украине усиливается разброд и шатание. И для нас это хорошо.- Сохраняется ли опасность, что на смену режиму Зеленского придут адекватные власти?- Основное препятствие для того, чтобы такие люди пришли – сам пан Зеленский и его окружение. Он, Ермак и Тимошенко – это главные коррупционеры Украины. Об этом свидетельствует еще один крупный коррупционный скандал.Есть человек по имени Ким Цой (видимо, советский кореец по происхождению). Он руководитель одного из канадских гуманитарных фондов, который занимается поддержкой детей-сирот, пострадавших от войны. Это абсолютно аполитичная организация, которая общается с обеими сторонами конфликта. Так вот Ким Цой заявил, что к нему обратился один из заместителей Ермака и предложил следующее: "Давайте мы вам перечислим 600 тысяч долларов, из которых 400 вы вернете нам, а на 200 – живите как хотите".Весь цивилизованный мир не привык к такой коррупции, к которой привыкли выходцы из Украины. Еще при Януковиче для Киева был нормальным откат в 60-70%. А канадцы возмутились и отказались. В их адрес последовали угрозы: "Раз вы такие умные, что засветили, что мы не такие честные, то мы вам башку оторвем". И человеку пришлось бежать из Киева, сломя голову.Еще раз. У Украины люди гибнут на фронте. На 600 тысяч долларов можно было бы построить не один дот. Но киевский режим эти деньги пилит. Это было бы невозможно без одобрения Зеленского и Ермака. Так что для очищения украинского государства надо убирать всю верхушку.Но даже если на Украине в результате военного переворота придут к власти более честные люди, то последствия могут оказаться хуже, чем они ожидают. Если одной из причин потери Авдеевки была отставка Залужного, то в случае смены всей власти у ВСУ весь фронт может посыпаться. И солдатам все это может надоесть. Они могут побросать автоматы и вернуться к своим семьям.- Вы сказали, что нам не надо слишком радоваться после Авдеевки. Ваш коллега Илья Мощанский вообще назвал Авдеевку "мини-Сталинградом". Мол, после победы под Сталинградом в 1942 году мы начали неподготовленные наступления, которые привели к поражению под Харьковом в 1943 году, и нам надо сейчас не повторить таких же ошибок. Сейчас такое возможно?- Я с ним не согласен.После Сталинграда мы провели целый ряд наступательных операций ("Малый Сатурн", Острогожско-Россошанская и Воронежско-Касторненская), которые обвалили немецкий фронт и образовали в нем дыру на пространстве от Воронежа до Ростова. Гитлеровцы смогли залатать эту дыру только тогда, когда в ходе операции "Малый Скачок" мы чуть не дошли до Днепра и потерпели катастрофу под Харьковом. Вермахт стабилизировал фронт по Миусу и Курской дуге. Но там у нас были танковые клинья, которые рвали в клочья вражескую оборону. Сейчас этого нет.Сейчас с нашей стороны идет медленное и кровавое прогрызание обороны ВСУ. Ни о каких наступлениях с окружениями противника речи не идет.Повторюсь, вопрос только в том, когда в ВСУ наберется большинство солдат, которые не хотят воевать, что приведет к развалу фронта.- Насколько грамотно мы прогрызаем их оборону? Сами украинские военные отмечают, что под той же Авдеевкой российские войска не вытягиваются в кишку, а прогрызают ее равномерно.- Да, мы не подставляемся под фланговые удары. Но это не значит, что мы наступаем грамотно.В документах Пентагона есть понятие "симфония", когда есть слаженность действий всех родов войск и подразделений, участвующих в наступлении. Если вы наступаете, инженеры должны установить дымовую завесу, разведка должна вовремя подать донесение, донесение должно вовремя попасть к передовым подразделениям. А к передовым подразделениям должны быть приданы крупные средства усиления (артиллерийские батареи, танковые части, огнеметчики и саперы). В современной войне к ним обязательно должны быть приданы подразделения РЭБ и операторов БПЛА.И все это должно звучать как симфония.Кстати, ВСУ скопировали американскую систему, когда их роту поддерживает артиллерийская батарея. Любой сержант, обнаруживший цель, за две минуты может скоординировать огонь поддерживающих его артиллеристов, минометчиков или дроноводов.- У нас этого нет?- Нет.Я общался с бойцами, которые освобождали один из нашумевших населенных пунктов. Они рассказывали, что украинский танк выезжал и кошмарил наши подразделения, потому что у ребят не было средств противотанковой обороны и приданных средств, чтобы вывести его из строя. Если бы у нас это было, мы бы его легко уничтожили.Да, мы учимся воевать. Это очень сложно. В Великую Отечественную нам пришлось провоевать три года, прежде чем все это заработало. И сейчас радует, что мы грубых ошибок не допускаем.- Вы сказали, что при всех проблемах ВС РФ Украина может не протянуть полгода. Почему именно такой срок?- Я не говорю, что Украина обязательно капитулирует через полгода. Это зависит от того, пойдет ли туда поток снарядов из той же Индии (которые хотят закупать за европейские деньги) и смогут ли демократы договориться с республиканцами о выделении средств. Я не медиум. Я не могу это спрогнозировать.Вполне может быть, что США и Европа поддержат Украину более существенно. Но если все будет идти так, как сейчас, киевский режим может не протянуть и шести месяцев.- Поясните, пожалуйста, еще раз. Почему вы уверены, что ВСУ не будут так же отчаянно сопротивляться, как Вермахт?- Гитлер и верхушка Третьего Рейха к своему народу относились патриотически. Там не было тотального воровства, они действительно хотели создать "великую Германию". У них действительно болело сердце за своих людей. Правда, к другим народам (к нам) они относились как к нелюдям, за что и поплатились.О киевском режиме такого сказать нельзя.Они воруют так, что это сказывается на обороноспособности государства. Они не берегут своих людей (на Украине нет реальных программ, которые бы обеспечили людям достойное здравоохранение, образование и материальный достаток). У Третьего Рейха была своя экономика. Их оборонные заводы работали несмотря на бомбардировки союзников. У Украины своя оборонная промышленность благодаря нашим ракетным ударом близка к нулю. Она полностью зависит от иностранного оружия и финансов.Алексей Гончаренко* (на нем тоже клейма негде ставить) ранее заявил, что в ВСУ дефицит по денежному довольствию составляет 11 миллиардов долларов из 17. Если Киеву не дадут кредиты, им нечем будет своим солдатам платить. Я уже не говорю о проблемах с оружием и боеприпасами.Война – это всегда экономика. Даже в каменном веке племенам нужно было потратиться на запасы еды, каменные топоры и деревянные копья. А сейчас расходы на войну гораздо крупнее.Поэтому Украине остается только надеяться, что белый господин сменит гнев на милость, простит им воровство и подкинет денежек с патрончиками.- Ожидаете ли вы после заявлений Макрона, что отдельные страны НАТО будут напрямую вмешиваться в украинский конфликт?- Я бы поставил 90% на то, что они этого не сделают. Но, учитывая, что эти люди потеряли берега, я бы 10% все же оставил. Мне сложно понять, что в голове у тех, кто управляет Европой и Америкой. Они мне иногда напоминают сектантов, которые уверены, что завтра весь мир погибнет и все мы встретимся в раю.В частности, они вовсю ставят под сомнение возможность ядерной зимы в случае мирового ядерного апокалипсиса.Я не знаю, куда их заведет этот вывих в мозгах. Я очень надеюсь, что у них хватит ума и совести не делать этого. Потому что ничем хорошим это ни для кого не закончится.- Каков должен быть исход СВО, чтобы НАТО не думал воевать с нами напрямую?- Все зависит от того, насколько стремительно российская армия обрушит украинскую оборону.Мы в личном общении с вами рассуждали на тему, был ли в истории Великой Отечественной войны свой штурм Авдеевки, когда слаженно работала артиллерия, авиация и спецназ. Конечно были. Красная Армия провела замечательный штурм Кёнигсберга, когда она взяла мощнейшие укрепления немцев буквально за несколько дней. Изучите этот опыт. Там все было понятно.Для этого мы создали штурмовые группы и штурмовые отряды. Их костяк состоял из пехоты. Но к ним придавали средства усиления, из которых эти штурмовые отряды превращались в мощнейшие средства взятия самых мощных укрепрайонов.Как их готовили? Их отводили в тыл, где на уже ранее взятых укреплениях немцев обкатывали их слаженность до тех пор, пока действия этих отрядов и групп не стали напоминать симфонию. Когда эта сила была готова, мы приступили к штурму Кенигсберга.К ним были прикреплены авиационные подразделения. Эти группы могли по заказу вызвать наши самолеты, которые подавляли немецкие позиции. А в самих этих группах были и танки, и огнеметчики, и саперы.Наши инженерные войска сейчас изучают опыт Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, недостаточно.Я считаю, что рано или поздно мы придем к универсализации наших сухопутных родов войск. Они станут частично инженерными, частично стрелковыми и частично авиационными (сейчас без беспилотников никуда). Наши десантники и морпехи уже выполняют роль штурмовой пехоты, потому что классические морские и воздушные десанты сейчас невозможны. Следовательно, им надо придавать средства усиления – реактивную и ствольную артиллерию, а также какую-то броню.К сожалению, наши генералы учатся медленнее, чем хотелось бы. Я имею в виду недавние эпизоды, когда наши бойцы попадали под огонь украинских "Хаймарсов" при построении. Похоже, они никак не могут привыкнуть к тому, что сегодня даже 5-10 километров от фронта – это уже передовая. Должен быть какой-то приказ сверху, чтобы им запретили это делать.Нам пока не хватает динамичности в обучении, принятии новых технологий и во внедрении их в войска. Это то, что нам нужно, чтобы минимизировать потери и ошеломить противника. Когда немцы узнали, что мы за несколько дней снесли Кенигсберг, который они укрепляли несколько лет. "А че, так можно было?". Можно.Сейчас мы тоже сможем это. Мы научимся воевать. Просто это потребует времени и жертв.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сво, великая отечественная война, артиллерия, танки, украина, коррупция, владимир зеленский, кирилл тимошенко, авдеевка