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За "Волю" отвечать теперь Макрону: Франция оправдывается за военных на Украине

За "Волю" отвечать теперь Макрону: Франция оправдывается за военных на Украине - 25.11.2026 Украина.ру

За "Волю" отвечать теперь Макрону: Франция оправдывается за военных на Украине

Французские военные уже несколько месяцев "служат" на Украине, хотя парламент об этом даже не предупредили. После разоблачения секретной миссии Volia в Париже разгорелся скандал. Теперь Минобороны страны уверяет, что солдаты вовсе не участвуют в войне, а оппозиция пытается выяснить, кто и когда разрешил отправить их в зону боевых действий

2026-11-25T17:22

2026-11-25T17:22

2026-11-25T17:22

украина

франция

париж

эммануэль макрон

владимир зеленский

сергей лавров

вооруженные силы украины

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новости

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Скандал разгорелся после того, как журналисты выяснили: французские военные уже несколько месяцев находятся непосредственно на Украине. Причем парламентарии узнали об этом не от правительства, а из прессы.Детали секретной, как казалось ее создателям, операции под названием Volia ("Воля") раскрыла радиостанция RFI. По данным ее источников, с лета этого года небольшие группы французских военнослужащих приезжают на Украину, где обучают личный состав ВСУ и помогают обслуживать поставленную Киеву технику.Официально французские инструкторы работают в Польше в рамках европейской тренировочной миссии Gerfaut. Но, как выяснили журналисты, часть специалистов оттуда перебегает прямиком на Украину. А руководит всей операцией французский генерал.Когда история всплыла, у оппозиции возник закономерный вопрос: а кто, собственно, разрешил Эммануэлю Макрону распоряжаться армией таким образом? Представители "Непокоренной Франции" во главе с Жан-Люком Меланшоном предупредили, что подобные решения повышают риск прямого столкновения с Россией.Особенно возмутился депутат Бастьен Лашо. Он обратил внимание, что французские солдаты уже находятся в зоне военного конфликта, хотя парламент даже не голосовал по вопросу возможного военного вмешательства.Не оценили подобную самодеятельность Макрона и в Сенате. Председатель комитета по иностранным делам и обороне Седрик Перрен заявил, что правительство обязано было хотя бы поставить в известность руководство палат и профильные комиссии.Речь зашла и о статье 35 французской Конституции, регулирующей участие парламента в вопросах зарубежных военных операций. Правда, здесь Париж нашел себе удобное объяснение: если солдаты непосредственно не воюют, то и полноценным военным вмешательством их деятельность можно не считать.Именно эту позицию теперь приходится отстаивать заместителю министра обороны Алис Руфо. На 25 ноября ей назначили закрытые слушания в Сенате, где парламентарии намерены выяснить подробности миссии Volia.Руфо уже успела объяснить, что никакого участия Франции в боевых действиях нет. Она утверждает, что военнослужащие занимаются исключительно подготовкой украинцев и ремонтом оборудования, и якобы работают далеко от линии фронта.Утверждения о непосредственном участии французской армии в конфликте она назвала "абсурдными". То есть французские солдаты находятся на Украине, обучают ВСУ, помогают поддерживать вооружение в рабочем состоянии, но к войне, если верить Минобороны, "отношения практически не имеют".Париж продолжает настаивать, что речь идет о небольших группах инструкторов, которые не участвуют в боевых операциях. Но оппозиция опасается, что подобные миссии могут стать очередным шагом к более серьезному вовлечению Франции в конфликт.Подробнее о развитии этой истории — в публикации Вуаля – французы на Украине. Макрон проводит тайную военную операцию. В Москве на эту историю тоже обратили внимание. Глава МИД России Сергей Лавров расценил присутствие французских военных на Украине как непосредственное участие Парижа в происходящем.Макрон же продолжает убеждать соотечественников, что помощь Киеву необходима для безопасности самой Франции. По его словам, отказ от поддержки Украины лишь сделает Европу уязвимее.

https://ukraina.ru/20261116/ukrainu-topyat-okruzhenie-makrona-vpalo-v-isteriku-ot-deystviy-ssha-1084522332.html

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украина, франция, париж, эммануэль макрон, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, минобороны, сенат, новости