Коминтерн и антикоминтерн. 90 лет Антикоминтерновскому пакту
© commons.wikimedia.orgПодписание Антикоминтерновского пакта, 25 ноября 1936 года. В центре - Кинтомо Мусакоджи и Иоахим фон Риббентроп
25 ноября 1936 года между Германией и Японией был заключён Антикоминтерновский пакт. За год до этого прошёл XVII Конгресс, который стал последним. Коминтерн вовсе не Гитлер с императором Хирохито уничтожили, а тихо прикрыл Сталин в 1943-м году. Впрочем, маскировка участников пакта мало кого обманула, а идея взять СССР в клещи полностью провалилась
Мировая революция или интересы Москвы?
Коминтерн или Третий Интернационал был создан в 1919-ом году по инициативе Владимира Ленина для продвижения идеи мировой революции в различных странах и быстро стал важнейшим органом, оказавшимся при этом вне контроля Советской власти. "Наш лозунг – Всемирный Советский Союз".
Более того, Коминтерн фактически подмял под себя ряд комиссариатов, например, иностранных дел и внешней торговли. Этим был очень недоволен наркоминдел Георгий Чичерин. Он прямо говорил: "из наших… внутренних врагов первый – Коминтерн..." И критиковал финансирование избирательных кампаний европейских компартий.
К середине 1920-х годов стало ясно, что никакой мировой революции на горизонте не просматривается, Баварская и Венгерская Советские республики просуществовали считанные недели и были утоплены в крови, а попытка сдвинуть красный штык к сердцу Европы путем варшавского похода РККА провалилась.
Более успешно обстояли дела на Востоке. Здесь коминтерновец Борис Шумяцкий стал крестным отцом второго социалистического государства в мире – Монгольской народной республики. Он лично составлял список правительства под руководством ламы Бодоо с военным министром Сухэ-Батором, разрабатывал первые шаги новой власти. Весьма активно и успешно действовали структуры Коминтерна в Китае, и, наконец, видным коминтерновцем был Нгуен Ай Куок, позднее известный нам как Хо Ши Мин – отец современного Вьетнама.
Однако Сталин выдвигает лозунг "социализм в одной стране", что предполагает отказ от идеи мировой революции и переориентацию на государственное строительство в СССР. Идеолог национал-большевизма и скромный работник Китайско-Восточной железной дороги Николай Устрялов в работе "Национализация Октября" (1925 год) подмечает:
2 марта 2025, 16:00ИсторияКоминтерн: от борьбы за диктатуру пролетариата до "мягкой силы" СССР2 марта 1919 года начался учредительный конгресс Коммунистического (IV) интернационала – объединения коммунистических партий всего мира. Он про существовал до 1943 года и был распущен вовсе не из-за эффективности, а как раз из-за того, что давал результат – деятельность Коминтерна вызывала вполне реальное напряжение на Западе
"Советские лидеры сами ясно отдают себе отчет в факте "стабилизации капитализма" на Западе. Отсюда неизбежно меняется и стиль советской внешней политики. Силою вещей она принуждена замыкаться в государственные, национальные рамки. Методы Чичерина теперь всё менее отличаются от обычных приемов мировой дипломатии. И в то же время с неудержимой неизбежностью Наркоминдел вытесняет собою Коминтерн. Такова обстановка: судя по всему, всерьёз и надолго".
Процесс был всерьез и действительно растянулся надолго. В Коминтерне засело множество критически настроенных к курсу Сталина "старых большевиков", а также участников уже разгромленных оппозиций – зиновьевцев (Григорий Зиновьев был первым руководителем ИККИ), троцкистов и представителей "строптивых" западных компартий, из которых особенно выделялись германская, польская, югославская. В конце концов Сталин пришел к выводу, что проще иметь дело непосредственно с отдельными компартиями, чем с плохо управляемым и забюрократизированным Коминтерном.
Для того, чтобы разобраться со всем этим председателем Коминтерна в 1935 году избрали легендарного болгарского коммуниста, "поджигателя рейхстага" Георгия Димитрова, которому Сталин полностью доверял. Димитров провел необходимые чистки и реформы, ряд деятелей расстреляли, впрочем, существенной роли после этого Коминтерн уже не играл.
© Фото : Открытый источникИван Вепхвадзе. "Сталин беседует с делегатами VII расширенного пленума Коминтерна", 1926 год. Слева - Георгий Димитров
© Фото : Открытый источник
Иван Вепхвадзе. "Сталин беседует с делегатами VII расширенного пленума Коминтерна", 1926 год. Слева - Георгий Димитров
Японцам – Сибирь, немцам – Украину
Тем временем набирающие силу нацистская Германия и милитаристская Япония с интересом посматривали друг на друга. Антикоммунистическая риторика (и практика) была у них абсолютно идентичной. В Японии Компартия была запрещена аж в 1928 году и находилась на подпольном положении. Её лидер Сэн Катаяма уехал в Москву и стал одним из лидеров Коминтерна. В Германии нацисты запретили КПГ сразу после прихода к власти в 1933-ем, а её главу Эрнста Тельмана отправили в концлагерь. Это создавало подходящую почву для взаимных соглашений.
25 ноября 1936 года в торжественной обстановке был подписан Антикоминтерновский пакт. Со стороны Германии его подписал посол в Лондоне Иоахим фон Риббентроп (он был инициатором этой идеи), со стороны Японии – посол в Берлине, виконт Кинтомо Мусакоджи. Через год к пакту присоединилась Италия, потом Венгрия, Маньчжоу-Го и Испания.
Сам пакт заключался сроком на 5 лет, содержал три статьи и, как водится, секретный протокол. Он гласил, что: "целью коммунистического “интернационала” является подрывная деятельность и насилие всеми имеющимися в его распоряжении средствами по отношению к ныне существующим государствам".
Стороны обязались информировать друга и иные государства по поводу деятельности Коминтерна и консультироваться о принятии необходимых оборонительных мер. Ничего особенного. Куда интереснее секретный протокол, где говорилось о необходимости принятия мер для защиты общих интересов в случае нападения СССР.
Таким образом, становилось ясно, что речь идет не о Коминтерне, а о союзе против Москвы, попытке взять в клещи нашу страну с востока и с запада. Кстати, в ходе предварительных переговоров стороны обсудили территориальные притязания: Японию интересовала Восточная часть Сибири до Байкала, Германию – Украина.
"Правда" 26 ноября 1936 года писала:
"Почему же (...) эти переговоры протекали в глубочайшей тайне и тянулись свыше полутора лет? Почему японское правительство до самого последнего момента не допускало проникновения в прессу каких бы то ни было сообщений об этих переговорах? Ответ на эти вопросы ясен. Так называемый антикоминтерновский документ не что иное, как военный договор между Германией и Японией. Это документ войны, которую готовят народам японские и германские агрессоры".
© Фото : Открытый источникЯпонский плакат, пропагандирующий Антикоминтерновский пакт
© Фото : Открытый источник
Японский плакат, пропагандирующий Антикоминтерновский пакт
А далее, со ссылкой на английские СМИ, говорилось, что "секретный договор между Японией и Германией больше угрожает Англии и США, чем Советскому Союзу".
"Выпьем за антикоминтерновца Сталина"
Кто представлял большую проблему для Москвы на тот момент – Япония или Германия – сказать сложно*. Как бы не сильнее была угроза с востока. Японцы попробовали на прочность Советы в боях у озера Хасан (1938) и на Халхин-Голе (1939). Ответы были получены самые наглядные и, вероятно, это послужило одно из причин того, что во Второй Мировой войне японская военная активность была направлена на юг и запад, в Китай, Индокитай, на Филиппины и острова Тихого океана, а не на Дальний Восток и Сибирь.
Другой же причиной стало заключение пакта Молотова-Риббентропа в августе 1939-ого, что противоречило Антикоминтерновскому пакту, было воспринято японцами как нож в спину и даже привело к отставке правительства.
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Переговоры в Москве были ознаменованы любопытными подробностями. Риббентроп говорил о том, что лондонское Сити и мелких английских торговцев Антикоминтерновский пакт напугал явно больше, чем Сталина, намекая, что он направлен именно против Великобритании (прямо как "Правда" в 1936-ом). Потом перешли к неофициальной части. Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов вспоминал:
"Когда мы принимали Риббентропа, он, конечно, провозглашал тосты за Сталина, за меня, это вообще был мой лучший друг. (...) Сталин неожиданно предложил: "Выпьем за нового антикоминтерновца Сталина, издевательски так сказал и подмигнул мне. Подшутил, чтобы вызвать реакцию Риббентропа. Тот бросился звонить в Берлин, докладывает Гитлеру в восторге. Гитлер ему отвечает: "Мой гениальный министр иностранных дел". Гитлер никогда не понимал марксистов".
По итогу пакт Молотова-Риббентропа оказался весьма полезен для СССР не только на западном (выигранное время для подготовки к войне, присоединение исторических территорий и т.д.), но и на восточном направлении. Уязвленные действиями немцев японцы решили дополнительно подстраховаться и весной 1941 года министр иностранных дел Ёсукэ Мацуока прибыл в Москву, где заключил пакт о ненападении с СССР. В процессе переговоров дипломата основательно напоили, а затем Сталин сделал беспрецедентный шаг – проводил его на поезд. Правда, в вагон Мацуоку уже заносили на руках, при этом они с Молотовым исполняли "Шумел камыш"... И такие бывают методы у дипломатии. Главное – с востока СССР себя обезопасил.
© Фото : Открытый источникСталин и министр иностранных дел Японии Мацуока, апрель 1941 года
© Фото : Открытый источник
Сталин и министр иностранных дел Японии Мацуока, апрель 1941 года
Ну а Антикоминтерновский пакт возродился после 22 июня 1941 года. Причем к нему присоединилось множество стран, находящихся под влиянием или прямо оккупированных нацистами или японцами – Финляндия, Румыния, Болгария, Хорватия, Словакия, Дания, и прояпонское правительство Китая.
В 1943-ем Сталин по просьбе западных союзников распустил Коминтерн. Это, конечно, не значит, что была прекращена работа с "братскими партиями". Она перешла в ведение структур ЦК ВКП(б). Кроме того, создавались специальные комитеты. Например, Славянский – для помощи сопротивлению славянских стран или Еврейский антифашистский комитет, содействовавший сбору пожертвований для РККА в мире. Наконец, в 1947 году возник Коминформ как орган координации европейских компартий.
В общем, что бы там не подписывали и о чём бы там не мечтали в 1930-е годы наши добрые соседи с запада и востока, клочки Антикоминтерновского пакта были растоптаны сапогом советского солдата в Берлине и в Харбине. Об этом им хорошо бы помнить и сегодня.
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* Польша – Ред.
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