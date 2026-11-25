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Кулеба разрешил украинцам читать Пушкина, но под одеялом

Кулеба разрешил украинцам читать Пушкина, но под одеялом - 25.11.2026 Украина.ру

Кулеба разрешил украинцам читать Пушкина, но под одеялом

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на видео, появившемся в сети, разрешил согражданам читать произведения Александра Пушкина — правда, делать это, по его словам, стоит перед сном и под одеялом с фонариком

2026-11-25T14:48

2026-11-25T14:48

2026-11-25T14:54

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Экс-дипломат пояснил, что к любителям русской классики не нужно применять никаких мер, если они ведут себя тихо, не распространяют "каких-то вещей" и не представляют угрозы для государства. Самого себя Кулеба к поклонникам поэта не отнес, но с пониманием отнесся к тем, кто "без этого жить не может".Еще о Пушкине - в материале От Пушкина до Бориса Джонсона: как действует главный враг России в дзен-канале Украина.ру.

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новости, украина, россия, дмитрий кулеба, пушкин, борис джонсон