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Кулеба разрешил украинцам читать Пушкина, но под одеялом
Кулеба разрешил украинцам читать Пушкина, но под одеялом - 25.11.2026 Украина.ру
Кулеба разрешил украинцам читать Пушкина, но под одеялом
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на видео, появившемся в сети, разрешил согражданам читать произведения Александра Пушкина — правда, делать это, по его словам, стоит перед сном и под одеялом с фонариком
2026-11-25T14:48
2026-11-25T14:48
2026-11-25T14:54
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Экс-дипломат пояснил, что к любителям русской классики не нужно применять никаких мер, если они ведут себя тихо, не распространяют "каких-то вещей" и не представляют угрозы для государства. Самого себя Кулеба к поклонникам поэта не отнес, но с пониманием отнесся к тем, кто "без этого жить не может".Еще о Пушкине - в материале От Пушкина до Бориса Джонсона: как действует главный враг России в дзен-канале Украина.ру.
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новости, украина, россия, дмитрий кулеба, пушкин, борис джонсон
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Пушкин, Борис Джонсон
Кулеба разрешил украинцам читать Пушкина, но под одеялом
14:48 25.11.2026 (обновлено: 14:54 25.11.2026)
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на видео, появившемся в сети, разрешил согражданам читать произведения Александра Пушкина — правда, делать это, по его словам, стоит перед сном и под одеялом с фонариком
Экс-дипломат пояснил, что к любителям русской классики не нужно применять никаких мер, если они ведут себя тихо, не распространяют "каких-то вещей" и не представляют угрозы для государства.
Самого себя Кулеба к поклонникам поэта не отнес, но с пониманием отнесся к тем, кто "без этого жить не может".
"Если человек ведет себя нормально, спокойно, но перед сном читает под одеялом с фонариком томик Пушкина, ну что мы ему сделаем? Пусть читает... Если он не совершает ничего против независимой, суверенной и европейской Украины — ну пусть живет", — заявил бывший глава украинского внешнеполитического ведомства.