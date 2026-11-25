https://ukraina.ru/20261125/mne-ochen-zhal-kiev-lyubimyy-gorod-stal-zalozhnikom-zelenskogo-i-britantsev-1084731983.html

Мне очень жаль Киев: любимый город стал заложником Зеленского и британцев

Мне очень жаль Киев: любимый город стал заложником Зеленского и британцев - 25.11.2026 Украина.ру

Мне очень жаль Киев: любимый город стал заложником Зеленского и британцев

В 2005 году, когда я впервые приехал по работе в Киев, это был один из лучших городов для жизни в мире. Просто для жизни. А сейчас нет в городе места, где в принципе можно жить.

2026-11-25T16:12

2026-11-25T16:12

2026-11-25T16:12

мнения

киев

россия

украина

михаил булгаков

сергей тигипко

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1c/1083466030_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_e9e480ae7bf2885d1c7bb01bbda7dc88.jpg

Украинские ресурсы обсуждают массовый выезд из Киева знаменитостей. Перечислять не буду – это уже совсем украинская эстрада и украинское кино. Мы их не знаем. Кого знаем – давно в России.Кто-то выехал в загородный дом, кто-то в Западную Украину, кто-то не хочет проверять, справится ли камин с отоплением дома или долетят ли наши ракеты до западных областей, и сразу уехал в Португалию, где уже лет 15 каждый второй таксист – украинец.Обсуждение знаменитостей – понятная желтая тема. Но и показатель общего положения. А положение города очень тревожное.В 80-е годы мы обсуждали, что если противостояние систем приведет к ядерной войне, то кто выживет, кто нет?.. Какие районы накроет ядерным ударом, какие нет? И спокойно размышляли о том, как проживем в шалашах и палатках.В детстве кажется, что это легко – разбить бивак и готовить на кострах. Особенно если есть опыт спортивного туризма и значок "Турист СССР". Но в реальной жизни в случае отключения основных цивилизованных благ в городах жизнь там станет невозможной. Даже покинуть города будет невозможно.Города застынут при первых же морозах. Канализации переполнятся. Не будет газа и воды, чтобы вскипятить чайник.Когда я читал "Белую гвардию" Булгакова, меня переполнял трепет. Несколько офицеров и Елена в маленьком домике на Андреевском спуске. А в городе – власть Петлюры и его выродков. И ничего нельзя сделать.Было очень страшно за этих людей, которые как на маленьком островке прошлой жизни в этой квартире, где примет всех оставленная мужем в холодном городе Елена. Но если зайдет в дом петлюровский патруль, они все будут убиты. Просто так.Но в те страшные времена хотя бы не было центрального отопления. А сейчас оставить город без отопления – и все закончится очень быстро.Сейчас в Киеве отключают электричество. Иногда надолго. Мне приходилось жить без электричества, но в частном доме и при работающем отоплении трое суток – очень тяжело.Киевляне оказались заложниками Зеленского и его британских советчиков: кто мог еще придумать операцию по принуждению России к миру? Да еще определить временную границу в сорок дней. И ведь поверили.Продавец заряженных треугольников Гордон* прямо говорил, что вот мы начали операцию и скоро будет мир на наших условиях. И таких было очень много.Лживая, но креативная пропаганда хорошо ложится на украинское коллективное сознание. Я много проработал на Украине политтехнологом. И видел вещи необъяснимые.Мы работали на президентских выборах 2010 года на Сергея Тигипко. За день до голосования по всей Украине разлетелись СМС, где сообщалось, что Тигипко – проект в интересах Тимошенко. СМС! И родители нашего специалиста по компьютерной графике, которые были им лично агитированы, проголосовали за Януковича.А некоторые наши территориальные избирательные штабы начали получать звонки от возмущенных избирателей: мы ему поверили, а он вот как… Просто получив СМС.Теперь представьте, как ложь, заявленная по всем каналам из уст лично Зеленского, залетела в неокрепшие головы. А когда Россия включила ответку и поразила в том числе те объекты инфраструктуры, из-за которых в Киеве и других городах нет электричества, никто не понял, что на самом деле произошло. И во всем начали привычно обвинять Россию. Как в том еще советском анекдоте: "А нас за что?"И это не смешно. Это реальность. Ведь самое страшное, кроме гибели людей, конечно, то, что происходит, когда приходит в города война, – это разрушение быта.Мне говорил абхаз, участник сухумских боев. Он храбро сражался. Но потом быт измотал его. Он носил восемь ведер воды в день из городской колонки на третий этаж, только чтобы поддержать жизнь семьи. И так десять лет. Он говорил так: продамся кому угодно, хоть Монголии, лишь бы все это не повторилось.Вместе с новым тяжелым бытом приходит разрушение городского мира. В Киеве закрываются такие милые и уютные кафе и вульгарные в своей роскоши дорогие рестораны. Гаснут рекламные вывески, уличные фонари, и свет в окнах тоже гаснет. А скоро – очень промозглые холода.В Киеве – очень холодно зимой. Высокая влажность. Зимняя, ранняя, навязчивая темнота, и даже окна в домах не горят. И даже снег под ногами не скрипит. В Киеве такая влажность, что снег не скрипит даже при низких температурах.У меня сейчас начнется депрессия только от описания этой картины. Я люблю Киев. Возможно, того Киева уже нет. Я ходил ночами по городу, не вглядываясь по своей привычке человека, который вырос в плохом московском районе, в темные подворотни.Я заходил ночью в круглосуточную кулинарию на Красноармейской улице – вкусно поесть и послушать веселый украинский. Работницы там были сельские. И у каждой – свой говор.Можно было просто пройтись по улице Артема, через Большую Житомирскую выйти на Владимирскую, дальше через Прорезную на Крещатик. Купить на углу Богдана Хмельницкого и Крещатика знаменитую с советских времен киевскую перепичку. Под таким романтическим названием скрывалась просто жареная сосиска в тесте.В этом городе все было можно.Четыре года СВО Россия берегла Киев. Ведь все это можно было сделать с самого начала – или к первой зиме. Можно было давно бить по мостам через Днепр, и не только в Киеве. Можно было давно сделать жизнь в Киеве невыносимой. И Россия этого не делала. Кроме гуманитарных причин этому нет объяснения.Можно было об этом хотя бы подумать Зеленскому и его коллегам по употреблению незаконных веществ. Хотя бы попробовать подумать.* внесён в список экстремистов и террористов, лицо, выполняющее функции иноагента

https://ukraina.ru/20261124/derzhalis-skolko-mogli-ukrainskie-selebriti-massovo-begut-iz-kieva-1084707689.html

https://ukraina.ru/20261122/kievu-gaplyk-stolitsa-ukrainy-pogruzhaetsya-v-energeticheskoe-srednevekove-1084661191.html

https://ukraina.ru/20261122/pochemu-ne-bm-udary-po-pravitelstvennym-zdaniyam-v-kieve-mogut-navredit-rossii-1084655490.html

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Николай Гастелло https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/01/1083541966_394:16:900:522_100x100_80_0_0_83172f386fac7e07fb0395fb33b94dd6.jpg

Николай Гастелло https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/01/1083541966_394:16:900:522_100x100_80_0_0_83172f386fac7e07fb0395fb33b94dd6.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Николай Гастелло https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/01/1083541966_394:16:900:522_100x100_80_0_0_83172f386fac7e07fb0395fb33b94dd6.jpg

мнения, киев, россия, украина, михаил булгаков, сергей тигипко, владимир зеленский