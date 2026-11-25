https://ukraina.ru/20261125/borba-s-dukhami-globalisty-gegemonisty-duyut-protiv-vetra-ankoridzha-i-shenchzhenya-1084733316.html

Борьба с "духами". Глобалисты-гегемонисты дуют против ветра Анкориджа и Шэньчжэня

Борьба с "духами". Глобалисты-гегемонисты дуют против ветра Анкориджа и Шэньчжэня - 25.11.2026 Украина.ру

Борьба с "духами". Глобалисты-гегемонисты дуют против ветра Анкориджа и Шэньчжэня

Политико-географическое понятие "дух Шэньчжэня" почти официально предложил ввести в публичный дискурс и обиход председатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

2026-11-25T16:59

2026-11-25T16:59

2026-11-25T16:59

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По Денисову, "дух Шэньчжэня" – это метафора, которая тем не менее обозначает или характеризует ту атмосферу надежд на позитивные изменения в международных отношениях, складывающуюся в результате доверительных встреч и переговоров лидеров самых сильных стран планеты.А заговорили о новом "духе" перед и сразу после саммита АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября 2026 года, когда встретились лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп.Предложение же возникло по аналогии с "духом Анкориджа", который появился в риторике политиков, дипломатов, журналистов и других интересующихся политикой тоже после встречи Путина и Трампа на Аляске в августе 2025 года.Глава МИД России Сергей Лавров, правда, сделал еще одно важное уточнение: мол, "дух Анкориджа" – это атмосфера товарищеских, взаимно уважительных и конструктивных переговоров, которая, однако, со временем "испаряется".И что характерно: во-первых, "дух" испаряется вместе с рожденными им же надеждами на перемены к лучшему. Все проходит очень просто: появляется какая-то конкретика – "дух" живет и развивается. Нет конкретики – исчезает и дух, а остаются послевкусие обмана, досада и разочарования от несбывшихся надежд.Во-вторых, – и это самое важное! – противники "духа" целенаправленно, серьезно и системно борются с его сутью, его надеждами и конкретным их воплощением в жизнь.Именно такая же повсеместная и тотальная борьба с "духом Шэньчжэня" разворачивается сегодня его противниками по всем направлениям, во всех городах и весях.Сравним эту борьбу с "духами".Что такое "дух Анкориджа", что с ним начали бороться так яростно и, в конце концов, фактически развеяли по ветру?В представлении его сторонников и непредвзятых наблюдателей "дух Анкориджа" – это, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, набор конкретных взаимных, российских и американских, пониманий по урегулированию украинско-российского конфликта.Плюс, конечно же, особая атмосфера доверия между встречающимися лидерами и появившиеся базовые контуры возможного урегулирования. По мнению обозревателей, это:– контроль России над всем Донбассом и заморозка остальной линии фронта до новых переговоров о Новороссии;– двусторонний формат переговоров России и США без участия Киева и Европы и без предварительного прекращения огня, на чем настаивали Украина и Европа;– постепенное снятие санкций и восстановление экономического сотрудничества с США, выход из дипломатической изоляции с возможным направлением части замороженных российских активов в созданный Трампом "Совет мира".При этом, как известно, никаких формальных документов по итогам встречи подписано не было. Бездействие и стало главной причиной выветривания "духа"."Дух Шэньчжэня" отличается от "духа Анкориджа" масштабностью. И составом участников, и широтой поставленных и рассматриваемых задач. Путин, Си и Трамп рассматривали не войну в Европе или узкий украинский конфликт, а создание новой архитектуры планетарной безопасности для всех и фактический переход к новому многополярному миру, который явно нуждается в институциональном оформлении и политико-юридическом закреплении новых реалий.Отсюда, собственно, и сравнение встречи в Шэньчжэне с Ялтинской конференцией 1945 года.Итог "духа Шэньчжэня" – подписанная декларация из четырех пунктов, которая контурно и очень предварительно обозначает перечень первейших задач, главные из которых – достижение и сохранение мира, мирное сотрудничество в жизненно важных сферах и устранение ядерной войны из инструментария мировой политики.Согласитесь, это шире, чем просто мир на Украине. Его тоже обсуждали, но только как маленький фрагмент общей безопасности, без конкретного целеполагания и шагов по исполнению.По мнению сенатора Денисова, "дух Шэньчжэня" – это только первые шаги даже к многополярному миру, а на первом месте – отражение стремления мировой общественности к упорядоченности на фоне глобальной нестабильности. Усиливающейся, взрывоопасной и чреватой третьей мировой войной в ядерном исполнении.А кто же противники "духа Шэньчжэня" и что их в нем не устраивает? В первую очередь те, кто не хочет никакого многополярного мира, а отстаивает прежнюю модель глобалистского леволиберального мироустройства с единоличной гегемонией США во главе.Во вторую очередь – те, кого новый многополярный мир может лишить прежних преимуществ и преференций, незаконно и незаслуженно получаемых по старой привычке.Конкретно это леволиберальные политики-глобалисты, сосредоточенные сегодня в Демократической партии США, и их союзники в Европе, точнее – в Великобритании, в НАТО и Евросоюзе, чьи лидеры отчетливо осознали, что в новом мире могут лишиться многого. В том числе влияния в мире и доходов себе на карман.Вот противники "духа Шэньчжэня" и выступают против нового многополярного мира, а главным инструментом в борьбе с ним видят войну. Как средство разрушения основ существующей безопасности и механизмов ее обеспечения и погружения планеты во всеобщую нестабильность и хаос. Война в Европе, когда глобалисты стравили Украину с Россией, видится им триггером войны всеобщей, в огне которой и удастся усмирить многополярный мир и его сторонников, вернуть все, условно говоря, в состояние, как "было при бабушке".И понятно, что первыми начали дуть на "дух Шэньчжэня" в Европе – она стремительно утрачивает роль мирового центра силы и влияния, превращается в полунищее духом и деньгами захолустье мировой политики. Демократы США и их СМИ выступают и подпевалами, и запевалами.Направления борьбы с "духом" выбраны испытанные в прежних "боях" – дискредитация его значения и его участников, стравливание их и натравливание друг на друга, умаление общей роли мероприятия, минимизация целей и задач.Первым "стрельнул" еще 19 ноября 2026 года, когда встреча Путина, Си и Трампа еще продолжалась, канцлер Германии Фридрих Мерц. Он не только собрал в этот день в Берлине свой "антисаммит АТЭС" – сбор "коалиции желающих" и почти полусотни делегаций ЕС и НАТО, но и сказал в адрес старших товарищей в Китае: "Встреча в Шэньчжэне, очевидно, была устроена ради фото".Мерц наотрез отказался сравнивать "дух Шэньчжэня" с Ялтой-45 и даже с Ялтой 2.0, но не смог скрыть, почему он боится нового мироустройства: "В Ялте Европа была разделена. Ее поделили на части. И мы не позволим, чтобы подобное повторилось".Мерц реально боится, что Европа вместе с Германией окончательно уйдут в мировые лузеры. И потому и делает все, чтобы длить войну на Украине, и призвал к этому и своих коллег-европейцев, и всех остальных мировых глобалистов.Тут Мерцу даже стараться особо не стоит – таких испуганных, как он, в Европе пруд пруди. В Евросоюзе, по данным издания Politico, больше всего боятся того, что Трамп, мол, "легитимизировал Си и Путина как равных, которые могут поделить мир и решать его проблемы без участия малых государств".По мнению коллективного Брюсселя, с этим нужно бороться в первую очередь.Глава Еврокомиссии и инициатор превращения ЕС из экономического объединения в военно-политическое Урсула фон дер Ляйен заверила всех, что "Европа остается сильной и единой", и анонсировала как ответный ход Шэньчжэню новый 22-й пакет санкций против России.А премьер Дании Метте Фредериксен возглавила поход лично против президента России: "Путин не наш друг и никогда им не будет. Думаю, после сегодняшней встречи (19 ноября 2026. – Авт.) он станет еще наглее".Ну а верхом лживого стравливания участников шэньчжэньской встречи можно считать ее описание в рупоре демократов США – газете The New York Times. На страницах этой газеты встреча была изображена как сцена, где Си и Путин делились "видением того, как узурпировать американскую власть", но при этом Си подчеркнуто держал Путина на вторых ролях, потому что и встречал его лишь глава аппарата китайского лидера, и за столом Путин сидел скромнее Трампа.Во как!Все остальные противники "духа Шэньчжэня", как и в случае с саммитом в Анкоридже, напирали на его необязательность, на кратковременность, на неточность задач и целей, которые не принесут обещанного мира.И "дух Шэньчжэня" действительно уже подвергается эрозии и коррозии именно по вине одного из участников. Как и "дух Анкориджа", по вине США и не так Трампа, как его команды.После встречи на Аляске именно госсекретарь США Марко Рубио одним из первых начал всех убеждать, что никаких договоренностей между Путиным и Трампом не было, и "дух Анкориджа" в потоках таких речей сошел на нет.И сейчас США сдают назад в "духе Шэньчжэня", так как ставят под сомнение договоренности, достигнутые предварительно на троих.И, как у них уже, похоже, принято, начинают с договоренностей по Украине. Именно США предложили впредь рассматривать украинский вопрос на переговорах на четверых – Украина, Россия, США и добавленная вдруг Европа.И суть проблемы в том, что Украина неонациста Владимира Зеленского опять требует вступления в НАТО, введения войск Альянса на Украину и размещения его баз на украинской территории. А Европа, которая может стать участником переговоров, во всем поддерживает Украину.Более того, именно Европа сегодня снабжает неонацистов в Киеве всем необходимым для войны.И Зеленский, и Европа очень надеются, что с января будущего года, когда в США заработает подконтрольный демократам Конгресс, эта страна тоже полновесно подключится к помощи неонацистам и зальет их деньгами и оружием.Россия, разумеется, выступает категорически против этих инициатив и позиций, настаивая на прекращении западной помощи Украине.Вот и весь "дух Шэньчжэня": он исчезает не потому, что дуют, а потому что ничего не делают под его сенью.

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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