https://ukraina.ru/20261125/zelenskiy-sygral-v-voleybol-s-madyarom-i-razreshil-zhitelyam-zakarpatya-plyunut-na-movu-1084734776.html

Зеленский сыграл в волейбол с Мадьяром и разрешил жителям Закарпатья плюнуть на мову

Зеленский сыграл в волейбол с Мадьяром и разрешил жителям Закарпатья плюнуть на мову - 25.11.2026 Украина.ру

Зеленский сыграл в волейбол с Мадьяром и разрешил жителям Закарпатья плюнуть на мову

Закарпатье постепенно уходит от Украины. Без войны и силовых операций, как говорится, тихой сапой, Венгрия строит на территории Неньки не просто свой анклав или венгерскую автономию, а государство в государстве — с венгерским языком, со школьным обучением и медициной, с собственной экономической базой

2026-11-25T17:32

2026-11-25T17:32

2026-11-25T17:32

эксклюзив

украина

закарпатье

венгрия

мадьяр

владимир зеленский

виктор орбан

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А Украина хлопает в ладоши: ведь главное, что этим строительством занимается не "пророссийский" Виктор Орбан, а проевропейский Петер Мадьяр. По словам председателя венгерской общины Киева и Киевской области Тибора Томпы, нынешний премьер-министр Венгрии демонстрирует европоцентричность и искреннее стремление к взаимопониманию с Украиной. "Произошло очень и очень много позитивного. Мы видим, что Петер Мадьяр – это не Виктор Орбан. Дай Бог ему здоровья, чтобы он и дальше оставался таким позитивным, европоцентричным и с позитивным настроем по отношению к Украине и украинцам", — выпрыгивает из штанов этнический венгр. Покойная Ирина Фарион, наверняка, в гробу переворачивается от этих высказываний: ведь она первая кричала о недопустимости "венгерского засилья" на украинской территории, возмущалась вывесками в Берегово на венгерском языке и требовала, чтобы жители Закарпатья общались только на мове — как и жители остальных регионов Украины. Но превратить Мукачево в придаток Львова Фарион не успела. Зато теперь Зеленский с барского плеча отваливает венграм в Закарпатье столько свободы, сколько они смогут унести. Глядя на этот аттракцион невиданной щедрости, Польше с Румынией тоже есть о чем задуматься…Встреча глав государств прошла в Закарпатье, оба лидера оценили переговоры оптимистично, но это разный оптимизм. Зеленский назвал встречу очень предметной, а вот Мадьяр охарактеризовал визит как исторический. И это действительно так: ведь, по сути, премьер Венгрии расширяет за счет украинских земель собственную территорию, при этом почти ничего не дав взамен. А лидер киевского режима, как мальчик, прискакал по первому требованию европейского лидера в Берегово, хотя с визитом в Москву, где тоже могут решиться территориальные вопросы, Зеленский упирается изо всех сил. То есть чемоданом для Лукашенко (президент Белоруссии предложил свое посредничество для поездки в РФ) он быть не хочет, а волейбольным мячиком для Мадьяра — с радостью.Выбор Закарпатья в качестве места встречи стал данью пожеланиям Будапешта, который настаивал на проведении полноценных переговоров именно в этом регионе, а не в столице Украины. Видимо, чтобы застолбить новый "кусочек Венгрии". Ради этого можно и по кладбищам прогуляться, потакая некрофильским ритуалам киевского режима. После возложения венков на ужгородском "кладовище" лидеры прошлись аллеями, где среди погибших бойцов ВСУ много военных с венгерскими фамилиями. Именно здесь Мадьяр выразил солидарность венгерского народа с Украиной и осудил СВО. "Эти слова, которые было невозможно услышать от его предшественника Виктора Орбана", — ликуют в украинском МИД. Но какая цена этих символических высказываний? Переход Закарпатья под патронат Венгрии? За такое можно что угодно сказать… Но вот на деле сменщик Орбана жестко гнет свою линию — он не встречался с Зеленским до тех пор, пока Киев не урегулировал все гуманитарные требования Будапешта. До этого Мадьяр проигнорировал учредительное заседание "Карпатской восьмерки", а на саммитах НАТО и ЕС лишь пожимал руку Зеленскому.Главным драйвером сближения стали уступки Киева в вопросе прав национальных меньшинств, которые Будапешт прямо связывал с разблокированием переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Уже летом парламент проголосовал за изменения в образовательное законодательство, которые распространяются на все национальные меньшинства стран ЕС и коренные народы, но в первую очередь касаются около 100-тысячной венгерской общины. Сто пятьдесят закарпатских учебных заведений получили статус "школ национальных меньшинств", где украинский язык и литература — лишь один из изучаемых предметов. Зато выпускники получили право на дубликаты аттестатов и дипломов на родном языке, а также на перевод национальных мультипредметных тестов или ВНО (украинский аналог российского ЕГЭ). Кроме того, в населенных пунктах, где венгры составляют более 10% населения, граждане смогут обращаться к местным властям на венгерском, а чиновники должны будут им владеть и отвечать на удобном для жителей региона языке. Книги, газеты, избирательные бюллетени и даже вывески тоже переводятся на родной венгерский язык, игнорируя мову и пресловутое языковое законодательство, на основе которого остальную часть Украины терроризируют мовные инспекторы и патрули. Но вот в случае с Закарпатьем все они стыдливо помалкивают: куда-то подевалась очень принципиальная омбудсмен Елена Ивановская, штрафующая главу ОП Кирилла Буданова* за использование русского языка. Да и мовные активисты типа Ларисы Ницой, Олеся Дония или Сергея Стерненко закрыли рты и не обзывают Мадьяра притеснителем украинского языка и сепаратистом — как это было с "регионалами" Киваловым и Колесниченко и их законом об основах государственной языковой политики. Хотя закарпатские венгры получили право не только свободно говорить на родном языке, но и проводить на нем митинги и собрания, голосовать и вести бизнес. Но венгерская повестка этим не исчерпывается — к ужасу шпрехенфюреров. Мадьяр напомнил о втором этапе законодательных изменений, запланированном на 2027 год, и заявил, что будет просить Зеленского ускорить их принятие. Среди этих "бытовых и символических" изменений, которые должна рассмотреть Верховная Рада: использование венгерского языка в больницах, социальных учреждениях, домах для пожилых людей и на спортивных мероприятиях; дублирование венгерским языком дорожных знаков, названий улиц и вывесок на государственных учреждениях в местах компактного проживания меньшинств; разрешение на использование венгерской национальной символики во время праздников. Можете себе вообразить российский триколор на стадионе в Одессе? А вот в Мукачево или Берегово скоро свободно будут развеваться флаги иностранной державы. И можно не сомневаться, что Рада шустро одобрит и эти изменения, сужающие украинское языковое, деловое и государственное поле. Если дело пойдет такими темпами, то от украинского на Закарпатье останется только раскрашенный в государственные цвета шлагбаум на приграничном КПП. Да и то не факт. Ведь Будапешт требует от Украины не только изменения гуманитарных законов, но и расширения использования украинских подземных газохранилищ венгерскими компаниями. А еще реконструкции существующих пунктов пропуска на границе, открытия новых и запуска прямых поездов между Украиной и Венгрией по новым маршрутам. Ну, чтобы легче было Мадяру передавать тонны гуманитарной помощи закарпатцам, пока остальные украинцы сидят без тепла, света, лекарств и некоторых продуктов (ограничения на постное масло и яйца уже введены в некоторых областях страны).И тут возникает вопрос: а что ж Венгрия предлагает в обмен на такие широкие компромиссы? Да ничего особенного. Продолжит открывать сто пятьдесят кластеров о вступлении Украины в ЕС, но денег и оружия не даст. Венгерский премьер на совместной пресс-конференции с Зеленским четко заявил, что Будапешт не собирается участвовать в финансировании Украины Евросоюзом. По словам Мадьяра, его правительство получило в наследство тяжелую ситуацию с бюджетом и платить за войну на Украине не имеет возможностей. И знаете что? Зеленский промолчал в ответ на эти выпады, хотя европейцев и американцев он без устали критикует за ослабление желания платить Украине отступные. Возможно, тот же Дональд Трамп и его переговорщики сделают выводы о том, какой стиль переговоров нужно выбрать для Украины, и начнут вести себя как венгерский лидер? Конечно, если стремятся добиться результатов, а не просто дипломатического свиста и политического пиара для зятя и жены американского президента.

https://ukraina.ru/20261105/v-zalozhnikakh-u-es-i-vengrii-novye-vlasti-serbii-khotyat-rossiyskiy-gaz-no-im-pridtsya-sdelat-vybor-1084300826.html

https://ukraina.ru/20260615/korruptsiya-migranty-i-ukraina-smozhet-li-madyar-uderzhatsya-tam-gde-spotknulsya-orban-1080237602.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, закарпатье, венгрия, мадьяр, владимир зеленский, виктор орбан