https://ukraina.ru/20261125/voyna-na-trkh-moryakh-ukraina-nakhodit-novykh-vragov-rossiya-gotova-otvetit-zerkalno-1084732783.html

Война на трёх морях: Украина находит новых врагов, Россия готова ответить зеркально

Война на трёх морях: Украина находит новых врагов, Россия готова ответить зеркально - 25.11.2026 Украина.ру

Война на трёх морях: Украина находит новых врагов, Россия готова ответить зеркально

Война переходит на море. Чёрное море уже признано самым опасным для судоходства. Западные СМИ (включая Financial Times и Wall Street Journal) описывают Черноморский регион как наиболее опасный для коммерческого судоходства с начала 2026 года

2026-11-25T16:25

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По данным Турецкой ассоциации судовладельцев, в результате инцидентов погибли более 30 моряков и более 20 числятся пропавшими без вести. Это напрямую влияет на коммерческое судоходство. В октябре оно снизилось на 37%. По данным "Коммерсанта", если в Ормузском проливе фиксируют около 160 инцидентов, то в Черном море — более 500 ударов по гражданским судам.Последняя атака Украины на российское гражданское судно у берегов Ливии создает прецедент для повторения черноморского опыта, но уже в Средиземном море. Министр иностранных дел Италии выразил обеспокоенность, что конфликт может распространиться на Средиземноморье и дестабилизировать Ливию.Одновременно с этим киевский режим несет угрозу судоходству и на Балтике, где недавно украинский дрон атаковал российский сухогруз. Всё это происходит с одобрения и под управлением стран НАТО. Так, в ноябре Швеция совместно с постоянной военно-морской группой НАТО провела противолодочные учения, в которых приняли участие восемь стран, включая Великобританию, США и Германию. Отрабатывались обнаружение и преследование подводных лодок в мелководных условиях Балтики. НАТО, очевидно, пытается превратить Балтийское море во "внутреннее море" альянса.Все эти атаки на российские корабли и облава на "теневой флот" несут угрозу всем странам, которые имеют грузопотоки в трёх морях. Растёт стоимость перевалки грузов, объёмы падают, экспортные возможности снижаются. Только один пример: с 9 ноября компания CMA CGM (крупнейший оператор контейнерных перевозок) ввела надбавку за военный риск в размере 35 долларов за TEU для грузов из стран Черноморского региона, отдельно для портов Констанцы (Румыния), Поти (Грузия), Варны и Бургаса (Болгария).Об украинских портах и говорить не стоит, они фактически блокированы. К чему ведет эскалация на морях, и кто в зоне риска — анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Юрий БаранчикПассивность России в Мировом океане больше не работает: поражение кораблей в Ливии — новый тревожный звонок. Украина открыто признала свою ответственность за атаку на российские корабли в Ливии. В результате уже складывается новая география противостояния: Балтийское море, Чёрное море и Средиземноморье. Причём речь идет уже не только об атаках на украинскую или российскую территорию, но и о вовлечении третьих государств, их портовой инфраструктуры и территориальных вод.Для России это означает необходимость пересмотра всей системы обеспечения безопасности за пределами непосредственной зоны боевых действий. До сих пор основное внимание России было сосредоточено на украинском театре военных действий, тогда как теперь российские военные и логистические объекты подвергаются атакам в Средиземном море, а торговое судоходство сталкивается с угрозами на Балтике.Суть в том, что география атак может не ограничиться этими регионами. Если подобная практика закрепится, под угрозой окажутся российские объекты и коммуникации в других странах. Поэтому от России потребуется пересмотреть систему безопасности военно-морских пунктов базирования, портов, мест снабжения и ремонта, а также обеспечить более надежную защиту кораблей и судов в потенциально опасных районах.В случае с Ливией Киев сам признал свою вину, поэтому Россия получает возможность добиваться международной оценки произошедшего, компенсации ущерба и привлечения причастных к ответственности.Отдельный вопрос — роль государств, которые могли обеспечить проведение украинской атаки. Украинское руководство считает допустимым переносить военные операции на российские объекты в третьих странах, поэтому Россия вполне может действовать зеркально.России необходимо исходить из того, что противостояние может продолжаться далеко за пределами Украины даже после прекращения непосредственных боевых действий. Поэтому рассчитывать, что территориальное урегулирование автоматически восстановит прежние условия безопасности, было бы ошибкой.В этих условиях переговоры сами по себе не могут заменить систему сдерживания. Если одна сторона продолжает расширять географию военных операций, а другая рассчитывает решить проблему исключительно дипломатическими договоренностями, возникает стратегическая асимметрия.Повышение ставок в такой ситуации означает прежде всего изменение расчётов потенциальных организаторов атак. Они должны понимать, что расширение давления на российские интересы будет сопровождаться соответствующими политическими, экономическими и военно-техническими последствиями.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаУкраинская атака на российские корабли в Ливии привела к любопытному политическому эффекту. Действия Киева осудили оба противоборствующих центра ливийской власти — Триполи и Бенгази. Причём член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни назвал произошедшее равносильным объявлению войны стране. Ситуация интересна тем, что за западной Ливией традиционно — и, если говорить, максимально упрощая, — стоит Турция, а за восточной — Россия. Две державы, конкурирующие за влияние в Северной Африке, внезапно обнаружили объективную общность интересов.Особенно примечателен политический контекст. В августе глава МИД Турции Хакан Фидан посетил Бенгази и встретился с Халифой Хафтаром. В октябре восточноливийский парламент одобрил соглашение с Турцией о разграничении морских зон в Средиземном море от 2019 года, против которого прежде выступал. Затем Анкара организовала переговоры представителей двух частей Ливии об объединении государственных институтов.Турция постепенно меняет стратегию: вместо поддержки одной из сторон гражданского конфликта она пытается выстроить отношения со всей Ливией. И именно в этот момент Украина предпринимает попытку распространить географию своего противостояния с Россией на Северную Африку.Для Анкары Ливия — один из ключевых элементов стратегии в Средиземноморье. Это морские границы, энергетические ресурсы, противостояние с Грецией, военное присутствие и выход на африканские рынки. Для Москвы — возможность закрепиться на южном фланге НАТО и сохранить логистические связи с государствами Африки.При всех российско-турецких противоречиях ни Москва, ни Анкара объективно не заинтересованы в появлении третьего военного игрока, способного нарушить сложившийся баланс сил. Конкурировать друг с другом "по-джентльменски" значительно удобнее, чем иметь дело с неконтролируемой интернационализацией конфликта. В определённой степени воспроизводится логика российско-турецких отношений в Сирии, когда соперничество двух держав не исключало их взаимодействия по вопросам региональной безопасности.Не менее интересен и внутриливийский эффект. Триполи мог использовать произошедшее исключительно для дискредитации Хафтара, обвинив его в том, что российское присутствие принесло войну на территорию страны. Однако западноливийские власти сочли необходимым осудить и непосредственно действия Киева. Защита территориального суверенитета оказалась редкой точкой совпадения интересов двух ливийских администраций.Было бы преждевременно говорить о согласованной реакции Москвы и Анкары. Но у России появляется дополнительный аргумент в переговорах с Турцией: ограничение географии российско-украинского конфликта отвечает и турецким национальным интересам. Расширяя географию военных операций против России, Киев одновременно рискует расширить круг государств, заинтересованных в ограничении украинской военной активности.Причём России совершенно необязательно превращать эти государства в своих "официальных" союзников. Достаточно того, что у них есть собственные интересы, которыми они не готовы жертвовать ради Украины.Публицист Аббас ДжумаРезонанс, которого добился Киев вокруг себя, будет иметь совсем не тот эффект, на который рассчитывают украинские поджигатели войны. Российские корабли находились в Ливии на законных основаниях, по договорённости с лидером ЛНА Халифой Хафтаром и его правительством.Украина нанесла удар по объектам, однозначно не имеющим отношения к боевым действиям в тысячах километров от Средиземного моря, тем самым ещё раз доказав тезис о том, что вредить России для неё — самоцель, особенно в Африке.Местные власти и жителей такая акция не отпугнёт от сотрудничества с РФ, а скорее, наоборот, создаст впечатление неадекватности украинского руководства, в последние годы также активизировавшегося на африканском направлении.Мотивация там действительно весьма простая. В любой конфликтной зоне в Африке, где российские силовики помогают навести порядок и восстановить мир, украинская разведка пытается провести какую-нибудь диверсию, помешать Москве любой ценой, не гнушаясь открытым взаимодействием с террористами. Например, передача дронов и обучение их использованию в Мали, поддержка в организации засад. Похожие случаи фиксировались в ЦАР и Судане.Нашим коллегам в сфере массовой информации и за её пределами следует вести активную разъяснительную работу с дружественными государствами Средиземноморья, в частности со странами Северной Африки, потому что ситуация крайне показательна в отношении политики Запада в регионе. Стремясь ослабить Россию любой ценой, они готовы пропустить оружие киевских террористов через подконтрольные воды и даже разместить его на своей территории.Многие эксперты неслучайно обратили внимание на причастность Греции, Турции и Албании к этому инциденту. Суверенитет государств Африки и их право самостоятельно определять свою политику для Запада ничего не стоят. Это показала и война с терроризмом в Мали, где США и Франция спонсируют и поддерживают исламистов и туарегов, направляют туда украинских боевиков. Нападение на порт Бенгази стало ещё одним тому подтверждением.

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https://ukraina.ru/20261125/1084713958.html

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