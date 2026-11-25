https://ukraina.ru/20261125/zaschitit-trassu-novorossiya-posle-osvobozhdeniya-dnr-zaporozhskiy-front-budet-glavnym-1084719065.html

Защитить трассу "Новороссия": после освобождения ДНР Запорожский фронт будет главным

Защитить трассу "Новороссия": после освобождения ДНР Запорожский фронт будет главным - 25.11.2026 Украина.ру

Защитить трассу "Новороссия": после освобождения ДНР Запорожский фронт будет главным

Донецкий военный аналитик с позывным "Оцелот" объяснил изданию Украина.ру, почему после окончания боев в Донбассе военные действия на этом не закончатся и сместятся в район Запорожья

2026-11-25T16:01

2026-11-25T16:01

2026-11-25T16:01

сво

эксклюзив

александр чаленко

трасса "новороссия"

запорожский фронт

мелитополь

запорожье

всу

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Российская армия продолжает активно и методично вести наступательные действия по всей линии фронта в зоне СВО. Генштаб ВСУ, по сообщениям украинской прессы, в настоящий момент фиксирует более ста боевых столкновений в сутки, а также массированное применение со стороны ВС РФ авиации, управляемых авиабомб, дронов-камикадзе и артиллерии по позициям украинской армии и по военным объектам в приграничных населённых пунктах.Речь идет, прежде всего, о подконтрольных Украине населенных пунктах Запорожской области и, в частности, о Запорожье.Есть три участка фронта, где идут активные боевые действия. Это действия нашей армии в Сумской и Харьковской областях. Причина понятна: Россия должны создать там буферную зону, чтобы больше не повторилась ситуация с Курской областью.Донецкий фронт, украинская оборона Славянско-Краматорской агломерации должна пасть. Донбасс должен быть полностью освобожден. И тут никаких компромиссов с Киевом никогда не будет. Никто никогда не согласится с оставлением Краматорска и Славянска за Украиной. В этом позиция Москвы принципиальна."Оцелот" приводит следующие цифры. Участок трассы "Новороссия", который наиболее близок к фронту, — это район Мелитополя. Между этим городом и Степногорском, населенным пунктом, рядом с которым проходит фронт, почти 100 км. Если российская армия хотя бы подойдет к Запорожью, это расстояние увеличится до 115 км. Дальше на север крупных узлов обороны противника нет. Поэтому, если бы российская армия смогла отодвинуть фронт до 150 км от Мелитополя, то это бы в разы затруднило активность украинских БПЛА."Сейчас по "Новороссии" стало ездить более безопасно, чем в июне — июле этого года. В районе мостов натянуты антидроновые сетки, создана глубокоэшелонированная антидроновая оборона – тут и МОГи, и БПЛА, истребляющие украинские дроны. Чем дальше уйдет фронт на север, тем можно дополнительно создать одну-две линии обороны от дронов. Поэтому, как вы сами видите, после освобождения Донбасса главным фронтом СВО, вне всякого сомнения, станет Запорожский фронт", - рассказал "Оцелот".По его словам, наступать будут, понятное дело, с двух сторон – с юга и с запада со стороны ДНР в сторону Павлограда, вынуждая ВСУ отходить на север."Считаю, что никаких десантов в Херсон не будет. Днепр остается естественной преградой в нашей системе обороны, через которую враг не решится перейти", - сказал собеседник издания.Именно дальнейшее обеспечение безопасности трассы "Новороссия" и является главной причиной продолжения нашего наступления на Запорожском фронте, резюмировал он.Читайте также статью Александра Чаленко ВС РФ начали бои за Камышеваху: что происходит на запорожском направлении

https://ukraina.ru/20261124/vs-rf-nachali-boi-za-kamyshevakhu-chto-proiskhodit-na-zaporozhskom-napravlenii-1084689437.html

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мелитополь

запорожье

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