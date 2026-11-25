https://ukraina.ru/20261125/lukashenko-v-intervyu-le-point-o-voyne-i-mire-o-trampe-putine-i-buduschem-evropy-1084734282.html

Лукашенко в интервью Le Point о войне и мире, о Трампе, Путине и будущем Европы

Лукашенко в интервью Le Point о войне и мире, о Трампе, Путине и будущем Европы - 25.11.2026 Украина.ру

Лукашенко в интервью Le Point о войне и мире, о Трампе, Путине и будущем Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point затронул причины украинского конфликта, перспективы его завершения, а также будущее европейской безопасности. Белорусский лидер предложил собственный вариант переговоров с участием России, Украины и Белоруссии и высказался о ядерном оружии

2026-11-25T16:52

2026-11-25T16:52

2026-11-25T17:10

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Интервью Александр Лукашенко для Le Point состоялось 17 ноября. В качестве интервьюера выступила корреспондент французского журнала, телеведущая и писательница Анн Нива. Украина: как это случилосьБелорусский лидер заявил, что не считает правильным возлагать всю ответственность за происходящее на Зеленского. По его мнению, тот получил сложившуюся ситуацию в наследство от предшественника, однако и сам допустил немало ошибок.Главную ответственность за невыполнение Минских договорённостей он возложил на бывшего украинского лидера Петра Порошенко* — именно он, считает глава государства, не выполнил взятые обязательства, фактически обманув Москву и Минск."Порошенко* виноват в этом больше, чем Зеленский", — заявил Лукашенко.Он также усомнился в политическом опыте Зеленского и отметил, что украинцам в 2019 году стоило выбрать более подготовленного руководителя."Надо было избирать опытного человека", — сказал белорусский президент.Кроме невыполнения Минских соглашений Лукашенко перечислил несколько событий, которые привели к нынешнему противостоянию. Среди них он назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, языковую политику Киева и военные действия против Донбасса. Именно эти обстоятельства, по оценке белорусского президента, стали важными факторами эскалации конфликта.При этом Лукашенко подчеркнул, что сейчас важнее остановить боевые действия, а не выяснять, кто допустил больше ошибок. По его словам, ради прекращения войны он был бы готов пойти на любые меры.Военная ситуация и перспективы окончания конфликтаГоворя о положении на фронте, Лукашенко заявил, что Россия постепенно продвигается вперёд и имеет военное преимущество. Он также выразил уверенность, что при продолжении боевых действий российские войска выйдут на административные границы Донбасса.На уточняющий вопрос журналистки, имеет ли он в виду именно военную победу, Лукашенко ответил утвердительно. По его оценке, под контролем Украины остаётся около 9–11% территории Донбасса. При этом он предупредил, что дальнейшее расширение противостояния и прямое вступление НАТО в конфликт могут изменить ситуацию.Лукашенко также заявил, что Россия не стремится к капитуляции Украины. По его мнению, управление всей украинской территорией создало бы для Москвы дополнительные сложности.Он призвал стороны прекратить столкновения и уже после этого разбираться в причинах произошедшего."По морде надавали друг другу. Кто-то допустил ошибку. Хватало ошибок с одной и с другой стороны", — считает президент Белоруссии.Переговоры: Минск, Москва и три славянских государстваВ качестве одного из вариантов урегулирования Лукашенко предложил вернуться к переговорам в Минске, где ранее проходили встречи представителей России и Украины."Надо было отбросить все нюансы, приехать сюда, где это было, назвать "Минск-три… пять" или как… Вернуться к этому разговору", — заявил он.Кроме того, белорусский президент предложил Зеленскому вместе отправиться в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Лукашенко готов лично сопровождать украинского лидера и гарантировать его безопасность."Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоём. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву", — сказал он.Когда журналистка усомнилась, что Зеленский согласится на такую поездку, Лукашенко ответил, что в противном случае украинский президент может сам отправиться на фронт."Не согласится — пусть воюет. Пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет", — заявил белорусский лидер, добавив, что войну необходимо остановить и стороны способны договориться.Он также высказал мнение, что Россия, Украина и Белоруссия могли бы быстрее достичь соглашения без участия европейцев. По его словам, именно три славянских государства должны определить дальнейшее устройство региона.Срыв переговоров и атака на резиденцию ПутинаЛукашенко рассказал о варианте урегулирования, который, по его утверждению, ранее обсуждали Россия, Украина и США. Он предусматривал прекращение боевых действий по существующей линии фронта и создание демилитаризованной зоны, после чего стороны могли бы продолжить согласование условий мира.Однако, как заявил белорусский президент, этот план сорвался после атаки украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в декабре 2025 года.По словам Лукашенко, после произошедшего российский лидер перестал доверять Киеву и Западу. Он также предположил, что Зеленский не решился бы на подобный шаг без согласования с европейскими государствами.США: Трамп и разговор перед саммитом на АляскеЛукашенко считает, что Дональд Трамп предотвратил дальнейшее расширение украинского конфликта и возможное прямое столкновение России с НАТО."Он предотвратил третью мировую войну", — заявил белорусский президент, сравнивая нынешнюю американскую администрацию с предыдущей во главе с Джо Байденом.Он также рассказал, что общался с Трампом ещё до публично известного телефонного разговора в августе 2025 года. Накануне российско-американского саммита на Аляске Лукашенко попросил американского лидера не торопиться с переговорами и не пытаться давить на Путина."Дональд, не дави на Путина, это бесполезно", — посоветовал он тогда.По мнению Лукашенко, дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от того, кто станет препятствовать мирному процессу. Если американцы решат, что переговоры тормозит Москва, Украина может вновь получить деньги и оружие. Если же виновником затягивания процесса сочтут Зеленского, США, как полагает белорусский президент, могут прекратить поддержку Киева и усилить давление на европейские страны.Европа и новая система безопасностиЛукашенко призвал европейские государства активнее участвовать в решении вопросов собственной безопасности. Он считает ошибочным подход, при котором будущее континента пытаются обсуждать без России."Европа — наш дом", — заявил белорусский лидер, добавив, что европейцам следует самостоятельно заниматься проблемами своего региона, принимая помощь США и других стран.Он предупредил, что отказ от диалога с Москвой может привести к масштабному международному противостоянию, вплоть до третьей мировой войны. По его мнению, новая архитектура безопасности должна учитывать интересы России."Не может быть в Европе никакой структуры и никакой безопасности без Востока, без России", — подчеркнул Лукашенко.При этом он положительно оценил возвращение европейских представителей к обсуждению украинского урегулирования. По его словам, Москва раньше не была готова к такому формату, но теперь согласилась на участие европейцев.Лукашенко также высказал мнение, что Франция должна играть более заметную роль в европейской политике и занять миротворческую позицию в отношениях с Россией, Белоруссией и Украиной. При этом влияние Германии он предложил несколько ограничить, а Великобританию — привлечь к обсуждению вопросов европейской безопасности.Ядерное оружие в БелоруссииЕщё одной темой беседы стало размещение российских ракет, способных нести ядерные боеголовки, на территории Белоруссии.Журналистка предложила рассмотреть возможность их вывода в обмен на гарантии Запада не приближать собственные ядерные вооружения и ракетные системы к российским границам.Лукашенко не исключил такого варианта, подчеркнув, что готов обсуждать различные компромиссы ради прекращения войны и стабильности в Европе."В процессе переговоров всё возможно. Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир", — заявил он.Внутренняя политика и выборы 2020 годаВ ходе интервью Лукашенко также ответил на вопрос о том, почему на Западе его называют автократом и диктатором. Он признал, что в его управленческой системе присутствуют авторитарные элементы, но отверг определение "диктатор"."То, что в моей политике присутствуют нотки авторитаризма, это правда", — сказал президент.Он пояснил, что белорусская система власти предусматривает широкие полномочия главы государства и даже превосходит по жёсткости французскую. По словам Лукашенко, такая модель управления сформировалась в 1990-е годы, когда требовалось выстроить государственные институты.Отдельно журналистка спросила о президентских выборах 2020 года, результаты которых многие европейские страны не признали честными. Лукашенко заявил, что относится к подобным оценкам спокойно и считает официальные данные Центральной избирательной комиссии достаточным подтверждением своей позиции."Это дело вкуса", — прокомментировал он сомнения в честности голосования.Обвинения в адрес Украины в связи с диверсиямиВ завершение Лукашенко затронул отношения Минска и Киева. Он заявил, что украинские спецслужбы пытаются использовать территорию Белоруссии для подготовки диверсий."Все диверсионные акты, которые она пытается совершить, так или иначе идут через Беларусь", — заявил президент, подчеркнув, что белорусские силовые структуры стараются пресекать деятельность подозрительных лиц, появляющихся на территории республики. Разговор корреспондента Le Point Анн Нива с президентом Белоруссии Александром Лукашенко с продолжался около полутора часов. Чтобы получить интервью, ей пришлось ждать почти восемь месяцев: заявку подали ещё в марте, однако из-за плотного графика главы государства встречу несколько раз переносили. В итоге журналистке удалось побеседовать с белорусским лидером. Разговор проходил на русском языке. Полную версию интервью журналу Le Point – одному из наиболее читаемых еженедельных общественно-политических изданий Франции – обещают опубликовать 26 ноября.*внесён в список экстремистов и террористов в РФ

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новости, россия, украина, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир путин, нато