https://ukraina.ru/20261125/vo-lvove-vozmutilis-chto-pereselentsy-perestali-boyatsya-govorit-po-russki-1084735817.html

Во Львове возмутились, что переселенцы перестали бояться говорить по-русски

Во Львове возмутились, что переселенцы перестали бояться говорить по-русски - 25.11.2026 Украина.ру

Во Львове возмутились, что переселенцы перестали бояться говорить по-русски

Жителя Львова возмутило, что переселенцы с востока Украины слишком свободно чувствуют себя в городе и больше не боятся разговаривать на русском языке. Об этом 25 ноября пишет Телеграм-канал Украина.ру

2026-11-25T17:23

2026-11-25T17:23

2026-11-25T17:23

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Во Львове обнаружили новую проблему: украинские беженцы, оказывается, чувствуют себя в безопасности. Причем настолько, что осмеливаются разговаривать на родном языке. Для одного из местных жителей это стало настоящим поводом для возмущения.Львовянин пожаловался, что переселенцы из восточных регионов Украины, привыкшие с детства говорить по-русски, постепенно перестали стесняться своей речи. Они общаются на улицах, не оглядываются по сторонам и, похоже, не считают нужным каждый раз оправдываться за выбранный язык.Герой сегодняшней истории фактически призвал еще больше "перегибать палку", чтобы заставить окружающих соответствовать его представлениям о правильной Украине. Особенно любопытно, что еще в 2022 году мэр Львова Андрей Садовый лично просил горожан не придираться к переселенцам из-за языка.Судя по нынешним претензиям, некоторые львовяне восприняли этот призыв совершенно по-своему. Человек почувствовал себя в безопасности? Значит, надо срочно что-то менять.Между тем только сегодня языкового омбудсмена Елену Ивановскую поймали на языковом лицемерии.

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новости, львов, украина, андрей садовый