https://ukraina.ru/20261125/stalo-izvestno-kto-poluchit-mnogomillionnoe-nasledstvo-eks-nevesty-klichko-1084732502.html

Стало известно, кто получит многомиллионное наследство экс-невесты Кличко

Стало известно, кто получит многомиллионное наследство экс-невесты Кличко - 25.11.2026 Украина.ру

Стало известно, кто получит многомиллионное наследство экс-невесты Кличко

Распорядителем наследства бывшей невесты боксёра Владимира Кличко актрисы Хайден Панеттьери может стать налоговый консультант Мелисса Москал Бенчивенги

2026-11-25T16:39

2026-11-25T16:39

2026-11-25T16:39

новости

владимир кличко

хейден панеттьер

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После смерти модели и актрисы Хайден Панеттьери осталось имущества на сумму в $5 208 519. Кроме того, актриса оставила после себя недвижимость на сумму в $1 023 600. А вот завещания Панеттьери не оставила. В итоге единственной наследницей актрисы объявили её 11-летнюю дочь от боксёра Владимира Кличко Каю-Евдокию.В сентябре 2026 года сам Кличко обратился в американский суд с просьбой назначить его временным опекуном имуществом Панеттьери. Кличко настаивал, чтобы все необходимые решения были приняты "немедленно". Боксёр опасался, что состоянием актрисы могут завладеть посторонние люди.Кличко указывал: незадолго до смерти Панеттьери наняла службу охраны для защиты своего дома в Лос-Анджелесе, поскольку на его территорию проник неизвестный. Более того, актриса сменила замки в недвижимости и вывезла ценные вещи.Спустя менее, чем месяц после обращения в суд, Кличко получил статус временного опекуна над наследством дочери. При этом к судебному слушанию подключали по видеосвязи и 11-летнюю Каю-Евдокию.Статус временного Кличко дали до назначения постоянного распорядителя. Боксёр также подал позднее в суд новые документы, в которых он обязался погасить налоговую задолженность Панеттьери размером в $30 тыс.. Сделать это Кличко хотел для того, чтобы избежать наложения штрафа на имущество покойной актрисы.Теперь же Кличко подал в суд ходатайство о назначении налогового и финансового консультанта Мелиссы Москал Бенчивенги распорядительницей наследства.Актриса Хейден Панеттьери умерла 16 августа 2026 года в съёмной квартире жилого комплекса в Южной Каролине. Её обнаружили без сознания после остановки сердца. Актрису пытались реанимировать, но попытки были безуспешными.Как сообщила полиция, признаков насильственной смерти обнаружено не было. На месте происшествия нашли пакет с принимаемыми актрисой препаратами и средство для оказания помощи при опиоидной передозировке.При этом вместе с актрисой находился её экс-бойфренд Брайан Хикерсон, которого родня Панеттьери считает виновным в том, что он заложил вещи актрисы и вообще дурно на неё влиял. Также Хикерсона обвиняли в насилии в отношении Панеттьери.

https://ukraina.ru/20261113/moy-dom-gamburg-a-pasport--ukrainskiy-eks-zhena-klichko-rasskazala-o-zhizni-1084477582.html

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новости, владимир кличко, хейден панеттьер