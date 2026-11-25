https://ukraina.ru/20261125/partiya-zelenskogo-ozolotilas-blagodarya-moshennicheskim-koll-tsentram--1084731442.html

Партия Зеленского озолотилась благодаря мошенническим колл-центрам

Партия Зеленского озолотилась благодаря мошенническим колл-центрам - 25.11.2026 Украина.ру

Партия Зеленского озолотилась благодаря мошенническим колл-центрам

Деньги, которые депутаты партии "Слуг народа" получали в конвертах, могли поступать от мошеннических колл-центров. Проверяет данную версию украинская антикоррупционная прокуратура. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко

2026-11-25T16:35

2026-11-25T16:35

2026-11-25T16:35

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По версии следствия, деньги, добытые обманом людей, могли попадать в конверты для депутатов Верховной Рады. Причем получали их представители партии самого Владимира Зеленского. Следователи заметили, что схема передачи наличных депутатам подозрительно напоминает ту, которую ранее раскрыли в делах "Карфаген-1" и "Карфаген-2"."Механика передачи этих средств: каким образом они поступали, где забирались и куда передавались, максимально похожа на то, как передавались деньги в делах “Карфаген-1” и “Карфаген-2", — заявил Клименко.В ходе этих операций НАБУ и САП разоблачили предполагаемые схемы покровительства мошенническим колл-центрам со стороны украинских правоохранителей и сотрудников спецслужб. За возможность спокойно обманывать людей организаторы незаконного бизнеса, по версии следствия, платили влиятельным силовикам.Теперь антикоррупционные органы пытаются выяснить, не доходили ли заработанные таким способом деньги до Верховной Рады. Конверты депутатам, как утверждает Клименко, передавали систематически. Меняться могли лишь источники финансирования.Дело тянется с 27 декабря прошлого года. Подозрения уже получили пятеро депутатов от "Слуг народа", среди которых значится заместитель главы фракции Юрий Кисель. В материалах Высшего антикоррупционного суда говорится, что один из представителей руководства фракции в конце 2025 года мог получить 85 тысяч долларов (почти семь миллионов рублей) для дальнейшей раздачи коллегам за нужные голосования.Антикоррупционные активисты подозревают в организации схемы главу фракции Давида Арахамию. Его на Украине уже называют "Ермаком 2.0" и едва ли не вторым человеком во власти после Зеленского. По данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), в конце прошлого года следователи обыскивали помощника Арахамии. А в судебных документах организатором группы назван человек из руководства "Слуг народа".Но для полноценной проверки причастности самого Арахамии необходимо отдельное решение генерального прокурора. Сначала соответствующее производство не открыли, а 4 ноября Высшему антикоррупционному суду пришлось обязать исполняющего обязанности генпрокурора зарегистрировать сведения о возможном преступлении. Документ поступил в прокуратуру 12 ноября. Спустя десять дней там всё ещё сообщали, что изучают его. Сам Арахамия возмущается и уверяет, что к коррупции отношения не имеет.Узнал он об обвинениях, по его же словам, в Осло, где встречался с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре и участниками переговоров по Украине."Я считаю, что это и сделано для того, чтобы я отошел от переговоров", — заявил Арахамия. Организаторами информационной атаки он назвал представителей ЦПК Дарью Каленюк и Виталия Шабунина.А накануне "Украинская правда" опубликовала большое расследование ЦПК о прошлом Арахамии. Оказалось, что с миром интернет-мошенничества нынешний парламентарий познакомился задолго до прихода в “большую политику”.В начале 2000-х он занимался продажей шаблонов сайтов через компанию TemplateMonster. Бизнес развивался настолько бодро, что за первые дни принес десятки тысяч долларов. Правда, радость быстро закончилась: счета заблокировали, поскольку многие покупки оказались оплачены украденными банковскими картами.Так Арахамия, по его собственным рассказам, познакомился с сообществом Carderplanet — одной из крупнейших международных сетей кардеров. Преступники похищали данные чужих банковских карт и тратили деньги их владельцев. Своеобразные предшественники современных мошеннических колл-центров, только без бесконечных звонков от "службы безопасности банка".Но вместо того чтобы окончательно забыть о неприятных клиентах, будущий политик, как он сам рассказывал, нашел с ними общий язык. По словам Арахамии, его компания даже бесплатно обновила дизайн сайта Carderplanet. А заодно решила продвигать среди мошенников мысль, что TemplateMonster — практически свои люди.В расследовании также вспоминают одессита Дмитрия Голубова, которого связывали с Carderplanet. В 2005 году его задерживали по подозрению в организации мошеннической сети, однако впоследствии суд оправдал. Позже Голубов создал Интернет-партию Украины, прославившуюся кандидатом в образе Дарта Вейдера, а затем и сам прошел в Верховную Раду.Но у истории Арахамии есть и более современное продолжение. ЦПК обнаружил возможные связи его бывших бизнес-партнеров с производством военных беспилотников. В частности, речь идет о компании "Укрспецсистемс".Сам Арахамия еще в 2018 году рассказывал, что является совладельцем с небольшой долей в дроновом бизнесе. А уже в 2019-м, согласно собственной декларации, одолжил "Укрспецсистемс" почти 700 тысяч гривен.Компания при этом отрицает, что нынешний руководитель президентской фракции имеет отношение к ее управлению или владеет долей в бизнесе. Заем, как утверждают представители предприятия, ему давно вернули.Подробнее о биографии "серого кардинала" Киева — в публикации Соратника Зеленского уличили в сговоре с кибермошенниками. Имя Арахамии между тем всплывало и в другом неприятном эпизоде, который развернулся вокруг бывшего генпрокурора Руслана Кравченко. По данным ЦПК и "Украинской правды", политик до последнего пытался сохранить Кравченко должность, хотя именно при нем разгорелся скандал с предполагаемым покровительством мошенническим колл-центрам.Как отмечает украинское издание "Страна.ua", борьба вокруг НАБУ и САП может быть связана с попытками ослабить позиции Зеленского и получить дополнительные рычаги влияния на депутатов. Одним из предметов спора стал пакет законов Качки — Кос, предусматривающий расширение возможностей антикоррупционных органов.

https://ukraina.ru/20261112/zolotye-yaytsa-dlya-vsu-delo-o-khischenii-v-ukrainskoy-armii-napravleno-v-sud-1084449104.html

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новости, владимир зеленский, верховная рада, слуга народа, украина, давид арахамия, набу, высший антикоррупционный суд, финляндия, осло