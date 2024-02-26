https://ukraina.ru/20240226/1053510237.html
Десятилетняя битва: Военный обозреватель о том, что пережила Авдеевка и как армия РФ освобождала город
Десятилетняя битва: Военный обозреватель о том, что пережила Авдеевка и как армия РФ освобождала город - 26.02.2024 Украина.ру
Десятилетняя битва: Военный обозреватель о том, что пережила Авдеевка и как армия РФ освобождала город
С авдеевского Коксохима ВСУ простреливали всю территорию Донецка и часть Макеевки. Украинские военные могли не только терроризировать гражданское население столицы ДНР, но и накрывать центры расположения личного состава, арсеналы и склады с ГСМ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
2024-02-26T03:00
2024-02-26T03:00
2024-02-26T03:00
новости
авдеевка
днр
купянск
донбасс
освобождение
обстрелы
2014
вс рф
укрепления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053437008_0:0:1592:896_1920x0_80_0_0_1215206242c0e28d88550a65b3adeda8.jpg
Противостояние вокруг Авдеевки длилось 10 лет. Там проходил референдум и первые четыре месяцы это была ДНР. Но поскольку там не было обороны, в июле 2014 года туда заехали ВСУ, и с этого момента началась эпопея вокруг этого города, рассказал обозреватель.Изначально предполагалось, что Авдеевка - это транзитный город на пути взятия Донецка. Потому что конец июля 2014 года был критическим моментом в существовании ДНР/ЛНР. Украинская армия даже проехала Авдеевку и заехала в Киевский район Донецка, но ей не повезло. Все 10 лет рядом с городом проходила линия фронта, добавил он.Первые усилия для освобождения Авдеевки ВС РФ осуществили в октябре 2023 года. Они не увенчались успехом, поэтому темп наступления уменьшился, указал социолог.После этого была сделана ставка на огневое воздействие на противника. Увеличилась активность в районе Купянска и Артемовска. А когда возможности ВСУ на Авдеевском направлении ослабли, ВС РФ нанесли решительный удар, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240224/1053496321.html
авдеевка
днр
купянск
донбасс
донецк
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053437008_46:0:1486:1080_1920x0_80_0_0_a28f2b6e11e60a21f2865cedfc0d7595.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, днр, купянск, донбасс, освобождение, обстрелы, 2014, вс рф, укрепления, наступление, донецк
Новости, Авдеевка, ДНР, Купянск, Донбасс, освобождение, обстрелы, 2014, ВС РФ, укрепления, наступление, Донецк
Десятилетняя битва: Военный обозреватель о том, что пережила Авдеевка и как армия РФ освобождала город
С авдеевского Коксохима ВСУ простреливали всю территорию Донецка и часть Макеевки. Украинские военные могли не только терроризировать гражданское население столицы ДНР, но и накрывать центры расположения личного состава, арсеналы и склады с ГСМ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
Противостояние вокруг Авдеевки длилось 10 лет. Там проходил референдум и первые четыре месяцы это была ДНР. Но поскольку там не было обороны, в июле 2014 года туда заехали ВСУ, и с этого момента началась эпопея вокруг этого города, рассказал обозреватель.
Изначально предполагалось, что Авдеевка - это транзитный город на пути взятия Донецка. Потому что конец июля 2014 года был критическим моментом в существовании ДНР/ЛНР. Украинская армия даже проехала Авдеевку и заехала в Киевский район Донецка, но ей не повезло. Все 10 лет рядом с городом проходила линия фронта, добавил он.
"С коксохима ВСУ простреливали всю территорию Донецка и часть Макеевки. ВСУ могли не только терроризировать гражданское население, но и накрывать центры расположения личного состава, арсеналы и склады с ГСМ. То есть противник мог атаковать наш ближайший тыл, которым стал Донецк", - отметил Селезнев.
Первые усилия для освобождения Авдеевки ВС РФ осуществили в октябре 2023 года. Они не увенчались успехом, поэтому темп наступления уменьшился, указал социолог.
После этого была сделана ставка на огневое воздействие на противника. Увеличилась активность в районе Купянска и Артемовска. А когда возможности ВСУ на Авдеевском направлении ослабли, ВС РФ нанесли решительный удар, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь