https://ukraina.ru/20240226/1053510237.html

Десятилетняя битва: Военный обозреватель о том, что пережила Авдеевка и как армия РФ освобождала город

Десятилетняя битва: Военный обозреватель о том, что пережила Авдеевка и как армия РФ освобождала город - 26.02.2024 Украина.ру

Десятилетняя битва: Военный обозреватель о том, что пережила Авдеевка и как армия РФ освобождала город

С авдеевского Коксохима ВСУ простреливали всю территорию Донецка и часть Макеевки. Украинские военные могли не только терроризировать гражданское население столицы ДНР, но и накрывать центры расположения личного состава, арсеналы и склады с ГСМ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев

2024-02-26T03:00

2024-02-26T03:00

2024-02-26T03:00

новости

авдеевка

днр

купянск

донбасс

освобождение

обстрелы

2014

вс рф

укрепления

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Противостояние вокруг Авдеевки длилось 10 лет. Там проходил референдум и первые четыре месяцы это была ДНР. Но поскольку там не было обороны, в июле 2014 года туда заехали ВСУ, и с этого момента началась эпопея вокруг этого города, рассказал обозреватель.Изначально предполагалось, что Авдеевка - это транзитный город на пути взятия Донецка. Потому что конец июля 2014 года был критическим моментом в существовании ДНР/ЛНР. Украинская армия даже проехала Авдеевку и заехала в Киевский район Донецка, но ей не повезло. Все 10 лет рядом с городом проходила линия фронта, добавил он.Первые усилия для освобождения Авдеевки ВС РФ осуществили в октябре 2023 года. Они не увенчались успехом, поэтому темп наступления уменьшился, указал социолог.После этого была сделана ставка на огневое воздействие на противника. Увеличилась активность в районе Купянска и Артемовска. А когда возможности ВСУ на Авдеевском направлении ослабли, ВС РФ нанесли решительный удар, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240224/1053496321.html

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новости, авдеевка, днр, купянск, донбасс, освобождение, обстрелы, 2014, вс рф, укрепления, наступление, донецк