Десятилетняя битва: Военный обозреватель о том, что пережила Авдеевка и как армия РФ освобождала город - 26.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240226/1053510237.html
Десятилетняя битва: Военный обозреватель о том, что пережила Авдеевка и как армия РФ освобождала город
Десятилетняя битва: Военный обозреватель о том, что пережила Авдеевка и как армия РФ освобождала город - 26.02.2024 Украина.ру
Десятилетняя битва: Военный обозреватель о том, что пережила Авдеевка и как армия РФ освобождала город
С авдеевского Коксохима ВСУ простреливали всю территорию Донецка и часть Макеевки. Украинские военные могли не только терроризировать гражданское население столицы ДНР, но и накрывать центры расположения личного состава, арсеналы и склады с ГСМ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
2024-02-26T03:00
2024-02-26T03:00
новости
авдеевка
днр
купянск
донбасс
освобождение
обстрелы
2014
вс рф
укрепления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053437008_0:0:1592:896_1920x0_80_0_0_1215206242c0e28d88550a65b3adeda8.jpg
Противостояние вокруг Авдеевки длилось 10 лет. Там проходил референдум и первые четыре месяцы это была ДНР. Но поскольку там не было обороны, в июле 2014 года туда заехали ВСУ, и с этого момента началась эпопея вокруг этого города, рассказал обозреватель.Изначально предполагалось, что Авдеевка - это транзитный город на пути взятия Донецка. Потому что конец июля 2014 года был критическим моментом в существовании ДНР/ЛНР. Украинская армия даже проехала Авдеевку и заехала в Киевский район Донецка, но ей не повезло. Все 10 лет рядом с городом проходила линия фронта, добавил он.Первые усилия для освобождения Авдеевки ВС РФ осуществили в октябре 2023 года. Они не увенчались успехом, поэтому темп наступления уменьшился, указал социолог.После этого была сделана ставка на огневое воздействие на противника. Увеличилась активность в районе Купянска и Артемовска. А когда возможности ВСУ на Авдеевском направлении ослабли, ВС РФ нанесли решительный удар, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240224/1053496321.html
авдеевка
днр
купянск
донбасс
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053437008_46:0:1486:1080_1920x0_80_0_0_a28f2b6e11e60a21f2865cedfc0d7595.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, днр, купянск, донбасс, освобождение, обстрелы, 2014, вс рф, укрепления, наступление, донецк
Новости, Авдеевка, ДНР, Купянск, Донбасс, освобождение, обстрелы, 2014, ВС РФ, укрепления, наступление, Донецк

Десятилетняя битва: Военный обозреватель о том, что пережила Авдеевка и как армия РФ освобождала город

03:00 26.02.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВиды освобожденной Авдеевки
Виды освобожденной Авдеевки
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
С авдеевского Коксохима ВСУ простреливали всю территорию Донецка и часть Макеевки. Украинские военные могли не только терроризировать гражданское население столицы ДНР, но и накрывать центры расположения личного состава, арсеналы и склады с ГСМ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
Противостояние вокруг Авдеевки длилось 10 лет. Там проходил референдум и первые четыре месяцы это была ДНР. Но поскольку там не было обороны, в июле 2014 года туда заехали ВСУ, и с этого момента началась эпопея вокруг этого города, рассказал обозреватель.
Изначально предполагалось, что Авдеевка - это транзитный город на пути взятия Донецка. Потому что конец июля 2014 года был критическим моментом в существовании ДНР/ЛНР. Украинская армия даже проехала Авдеевку и заехала в Киевский район Донецка, но ей не повезло. Все 10 лет рядом с городом проходила линия фронта, добавил он.
"С коксохима ВСУ простреливали всю территорию Донецка и часть Макеевки. ВСУ могли не только терроризировать гражданское население, но и накрывать центры расположения личного состава, арсеналы и склады с ГСМ. То есть противник мог атаковать наш ближайший тыл, которым стал Донецк", - отметил Селезнев.
Первые усилия для освобождения Авдеевки ВС РФ осуществили в октябре 2023 года. Они не увенчались успехом, поэтому темп наступления уменьшился, указал социолог.
После этого была сделана ставка на огневое воздействие на противника. Увеличилась активность в районе Купянска и Артемовска. А когда возможности ВСУ на Авдеевском направлении ослабли, ВС РФ нанесли решительный удар, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Янукович и журналисты
24 февраля, 12:43
Свобода слова нон грата. Как десять лет назад в Украине стартовала официальная цензураРовно десять лет назад, 24 февраля 2014 года, победивший неонацистский режим, совершивший кровавый госпереворот, сам, по инициативе его идеологических обоснователей, обозначил, кого и чего он боится больше всего – правды о себе.
 
НовостиАвдеевкаДНРКупянскДонбассосвобождениеобстрелы2014ВС РФукреплениянаступлениеДонецк
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03Соломенный Abrams в Варшаве; призыв Макрона к НАТО; Зеленский на Востоке. Итоги 27 февраля
17:42В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию
17:38Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкций
17:35Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля
17:27Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты
17:22В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой
17:20Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы
17:16Что может сделать Россия после новой мобилизации и какие города ВСУ сдадут без боя - Ермаков
17:08Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер
16:50Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине
16:44Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ
16:39"Партизаны в тапках". Хуситы уничтожают корабли и беспилотники Запада, а победить их невозможно
16:25Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт
16:21Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров
16:00"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья
15:55Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты
15:53Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать Зеленский
15:39Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступник
15:34Так начиналась февральская революция. Первая жертва в погонах из черниговских дворян
15:09Вальдемар Гердт: Англосаксы всегда вырезают население, а Россия договаривается
Лента новостейМолния