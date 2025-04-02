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Утихомирить Зеленского можно только смирительной рубашкой: эксперт о “неразговорчивом террористе”

Утихомирить Зеленского можно только смирительной рубашкой: эксперт о “неразговорчивом террористе” - 02.04.2025 Украина.ру

Утихомирить Зеленского можно только смирительной рубашкой: эксперт о “неразговорчивом террористе”

США будет тяжело “угомонить” главу киевского режима, так как сделать это в целом нереально, учитывая его психические проблемы. Между тем Британии такой расклад событий выгоден. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян

2025-04-02T04:15

2025-04-02T04:15

2025-04-02T04:15

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Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Россия может получить гарантии безопасности со стороны Украины только вследствие прямого приказа из США Владимиру Зеленскому.Комментируя заявления Лаврова и отвечая на вопрос, есть ли у президента США Дональда Трампа инструменты давления на Украину, эксперт отметил, что управлять человеком, который должен лежать в психиатрической клинике, а не сидеть на Банковой, нереально.По его словам, у украинского конфликта есть бенефициары, которые не дают это сделать.“Прежде всего, речь идет о британцах. Потому что SAS занимается личной охраной Зеленского. Британские спецслужбы уже давно важнее любой ГУР или СБУ”, — пояснил собеседник издания.Он также подчеркнул, что для Лондона сейчас складывается идеальная ситуация: у него есть “несговорчивый террорист” с автономными боевыми группами, которыми можно управлять с помощью советников на местах.“Да, бригады ВСУ несут катастрофические проблемы, но еще могут воевать, прячась в лесополосах и в городских руинах, чему их обучали как раз британские спецназовцы. Более того, эти группы смогут продолжать свою террористическую борьбу с Россией, даже если Зеленский будет ликвидирован”, — заключил Ераносян.Полный текст интервью Владимира Ераносяна: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250324/1062013781.html

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины