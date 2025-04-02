Утихомирить Зеленского можно только смирительной рубашкой: эксперт о “неразговорчивом террористе” - 02.04.2025 Украина.ру
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Утихомирить Зеленского можно только смирительной рубашкой: эксперт о “неразговорчивом террористе”
Утихомирить Зеленского можно только смирительной рубашкой: эксперт о “неразговорчивом террористе” - 02.04.2025 Украина.ру
Утихомирить Зеленского можно только смирительной рубашкой: эксперт о “неразговорчивом террористе”
США будет тяжело “угомонить” главу киевского режима, так как сделать это в целом нереально, учитывая его психические проблемы. Между тем Британии такой расклад событий выгоден. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
2025-04-02T04:15
2025-04-02T04:15
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владимир зеленский
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Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Россия может получить гарантии безопасности со стороны Украины только вследствие прямого приказа из США Владимиру Зеленскому.Комментируя заявления Лаврова и отвечая на вопрос, есть ли у президента США Дональда Трампа инструменты давления на Украину, эксперт отметил, что управлять человеком, который должен лежать в психиатрической клинике, а не сидеть на Банковой, нереально.По его словам, у украинского конфликта есть бенефициары, которые не дают это сделать.“Прежде всего, речь идет о британцах. Потому что SAS занимается личной охраной Зеленского. Британские спецслужбы уже давно важнее любой ГУР или СБУ”, — пояснил собеседник издания.Он также подчеркнул, что для Лондона сейчас складывается идеальная ситуация: у него есть “несговорчивый террорист” с автономными боевыми группами, которыми можно управлять с помощью советников на местах.“Да, бригады ВСУ несут катастрофические проблемы, но еще могут воевать, прячась в лесополосах и в городских руинах, чему их обучали как раз британские спецназовцы. Более того, эти группы смогут продолжать свою террористическую борьбу с Россией, даже если Зеленский будет ликвидирован”, — заключил Ераносян.Полный текст интервью Владимира Ераносяна: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Утихомирить Зеленского можно только смирительной рубашкой: эксперт о “неразговорчивом террористе”

04:15 02.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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США будет тяжело “угомонить” главу киевского режима, так как сделать это в целом нереально, учитывая его психические проблемы. Между тем Британии такой расклад событий выгоден. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Россия может получить гарантии безопасности со стороны Украины только вследствие прямого приказа из США Владимиру Зеленскому.
Комментируя заявления Лаврова и отвечая на вопрос, есть ли у президента США Дональда Трампа инструменты давления на Украину, эксперт отметил, что управлять человеком, который должен лежать в психиатрической клинике, а не сидеть на Банковой, нереально.
“Все же видели картину в кабинете Зеленского в виде горящего Кремля в инфернальных тонах. У него явно серьезные проблемы с ментальным здоровьем. <...> Я действительно считаю, что эта несговорчивость Зеленского обусловлена его психологическим состоянием. Утихомирить его можно только смирительной рубашкой”, — отметил Ераносян.
По его словам, у украинского конфликта есть бенефициары, которые не дают это сделать.
“Прежде всего, речь идет о британцах. Потому что SAS занимается личной охраной Зеленского. Британские спецслужбы уже давно важнее любой ГУР или СБУ”, — пояснил собеседник издания.
Он также подчеркнул, что для Лондона сейчас складывается идеальная ситуация: у него есть “несговорчивый террорист” с автономными боевыми группами, которыми можно управлять с помощью советников на местах.
“Да, бригады ВСУ несут катастрофические проблемы, но еще могут воевать, прячась в лесополосах и в городских руинах, чему их обучали как раз британские спецназовцы. Более того, эти группы смогут продолжать свою террористическую борьбу с Россией, даже если Зеленский будет ликвидирован”, — заключил Ераносян.
24 марта, 17:12
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Полный текст интервью Владимира Ераносяна: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира читайте на сайте Украина.ру.
 
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