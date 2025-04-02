https://ukraina.ru/20250402/1062225154.html

ЕС перестал быть безопасным местом. Польша передала украинского оппозиционного политолога в руки СБУ

ЕС перестал быть безопасным местом. Польша передала украинского оппозиционного политолога в руки СБУ - 02.04.2025 Украина.ру

ЕС перестал быть безопасным местом. Польша передала украинского оппозиционного политолога в руки СБУ

Польша передала в руки СБУ украинского оппозиционного политолога с российским гражданством Кирилла Молчанова. Версии произошедшего расходятся, но, если это действительно была спецоперация Украины и Польши, Евросоюз более не может считаться зоной верховенства права и вообще безопасным местом.

2025-04-02T04:11

2025-04-02T04:11

2025-04-02T04:11

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То, что произошло в Польше с оппозиционным украинским политологом Кириллом Молчановым — это прецедент. СМИ и блогеры пишут, что его депортировали на Украину, но это, конечно, никакая не депортация. Депортация предполагает официальное задержание, помещение человека в специальный депортационный центр (что-то вроде изолятора временного содержания) и, самое главное, суд. Только он может принять решение о депортации. Журналиста Джулиана Ассанжа в Великобритании судили несколько лет, но так и не передали его по запросу в США. В данном случае польские спесцслужбы похитили человека и отправили его в руки СБУ.Причем, пресс-служба СБУ и целый набор медийных "сливных бачков" этой структуры полдня не могут прийти к единой позиции, как так вышло, что Молчанов попал на Украину. Одни пишут, что политолога депортировали из Польши "за нарушение правил пребывания", а затем украинские правоохранители установили, где он находится и задержали. Другие — что это была совместная операция СБУ, СВР Украины и польских спецслужб, благодаря которой впервые с начала полномасштабного конфликта по запросу СБУ на Украину передали "российского агента", который работал в информационной сфере. Эти две версии противоречат друг другу — либо депортировали из-за проблем с документами, либо задержали в ходе совместной спецоперации.А еще в сети гуляет версия, что суд по экстрадиции в Польше все-таки состоялся, на нем Молчанов попросил политического убежища, ему отказали и передали политолога Украине. Такой моментальный суд? А апелляция? Вспомним еще раз, сколько лет шло дело Ассанжа. Были случаи и в России, когда на Украину депортировали украинских оппозиционеров, по разным причинам не оформивших как положено свое пребывание в РФ. Та же журналистка Елена Бойко, которую с границы отправили прямиком во львовское СИЗО. Но в России принимали такое решение на протяжении определенного времени, есть процедура, в том числе процедура оспаривания.Так что версия про нарушение правил пребывания в Польше — чистой воды прикрытие и выглядит она не то, что мало правдоподобно, но даже нелепо. Еще раз, СБУ родила эту версию через полдня после того, как все уже знали о задержании политолога. Молчанов летел из России в Германию по приглашению некой правозащитной организации, которая якобы хотела вручить ему то ли грант, то ли премию (подробности еще предстоит выяснить). Он летел через Турцию и Польшу транзитом. Какие правила пребывания можно нарушить, купив билет с пересадкой?Судя по слитому в сеть скриншоту сообщения, которое пришло Молчанову, его пригласили в германский Бундестаг на некий ежегодный Media-Zukunft Fellowship. Приглашение подписано менеджером программы Майклом (или Михаэлем) Шнайдером и тот сообщает, что для уточнения подробностей с Молчановым свяжется ассистент Анастасия Галенковская. Анатолий Шарий в своем частном канале утверждает, что такого человека, как этот Шнайдер, на самом деле нет. Беглый же поиск в интернете показывает, что мероприятия с таким названием действительно ежегодно проводятся в Берлине под эгидой Министерства иностранных дел этой страны. Живущего в России и связанного с группой Медведчука украинского оппозиционного политолога пригласили на получение стипендии от германского МИД?Учитывая, что билет с пересадкой в Польше (несмотря на то, что из Турции в Германию полно прямых рейсов) приобрела принимающая сторона, предположение, что она имела отношение к операции спецслужб превращается в почти факт. Почему Молчанов не почувствовал подвоха, получив такой билет, трудно сказать. Даже умные люди порой ведут себя как дети. Название приглашавшей немецкой организации, которая раздает деньги живущим в России украинским оппозиционерам (это само по себе выглядит сомнительно) пока остается под покровом тайны. Где заявления от самой организации, которая, как утверждает Дмитрий Василец, является реально существующим немецким правозащитным фондом? По словам Васильца, в офисе этой организации по запросу польской полиции немецкие правоохранители провели обыски, и вечером они якобы обещали рассказать о результатах. Вечер давно прошел. Пока одни вопросы, а ответов очень мало.Тем не менее, то, что СБУ все-таки официально отчиталась о задержании, вселяет хоть какие-то надежды на то, что Молчанов не сгинет где-то в подвале, а его будут судить. В нынешней украинской реальности, когда за 3 года СВО по "политическим" статьям оправдали всего 9 человек (0,05% от всех приговоров по соответствующим статьям), шансов у него немного, если в итоге не обменяют. Среди преступлений, которые якобы совершил Молчанов, пресс-служба СБУ перечисляет либо откровенные нелепости (работал одновременно и на ФСБ, и на СВР России, организовывал уличные акции в ЕС "в интересах Кремля", призывал к "подготовке заказных терактов на Украине" — не спрашивайте, как это), либо нечто, что сложно квалифицировать как преступление (идеолог медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы", 35 раз выступал в эфире у Соловьева). Особенно впечатляет формулировка: призывал выходить на протесты в разных местах Евросоюза под лозунгами "борьбы с европейским и киевским режимами". Только в СБУ могли такое родить, фирменный стиль считывается сходу. Ладно, "киевский режим" — в России это действительно расхожая фраза, но что такое "европейский режим", вряд ли кто-то ответит даже в эфире у Соловьева.В итоге — подозрение по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание российской агрессии) и ч. 6 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационизм), то есть до 12 лет с конфискацией имущества. При чем здесь "коллаборационизм", который вменяют почтальонам, разносившим газеты в Херсоне, и коммунальщикам, ремонтировавшим трубы в Купянске, непонятно. Если перечисленные пресс-службой СБУ преступления — не выдумка, то должна быть "госизмена", совсем другая статья.Когда вначале я написал, что произошедшее с Молчановым — это прецедент, я имел в виду прецедент для Евросоюза. Так-то пару месяцев назад из Молдавии передали в руки СБУ экономиста Дмитрия Чистилина, который "продвигал российскую позицию, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров", позиционируя себя как представитель украинской общественности. Очень похожая история, человек тоже ездил на разные мероприятия в Европе, которые посчитали "пророссийскими". Такое же беззаконие, но Молдавия, в отличие от Польше, — не страна ЕС. Еще совсем недавно сложно было представить, чтобы человека, не находящегося в розыске Интерпола, могли просто так (без процесса экстрадиции) схватить в с стране ЕС и отдать спецслужбам страны, в которой идут военные действия, которая массово бросает в тюрьмы оппозиционеров, в которой СБУ убивает в тюрьме американского блогера… Могли не пустить в страну, могли устроить неприятный обыск, много чего могли, но не отдать Украине просто потому, что, по мнению местных спецслужб, у человека "пророссийская" позиция. Если произошло так, как мы предполагаем, Польша нарушила все возможные международные конвенции, а украинское гражданство просто опасно для людей с критической политической позицией. Вот только как от него отказаться? Многие бы сделали это с удовольствием, но нет правовых механизмов — только указ президента.Другие подробности о произошедшем — в материале "Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага"

https://ukraina.ru/20250401/1062214776.html

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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польша, украина, россия, кирилл молчанов, джулиан ассанж, сбу, ес, репрессии, мнения, дмитрий василец, евросоюз