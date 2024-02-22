https://ukraina.ru/20240222/1053457311.html

Денис Селезнев: Если Киев выберет лишь один из трех вариантов, Россия выбьет ВСУ еще из трех городов

Денис Селезнев: Если Киев выберет лишь один из трех вариантов, Россия выбьет ВСУ еще из трех городов - 22.02.2024 Украина.ру

Денис Селезнев: Если Киев выберет лишь один из трех вариантов, Россия выбьет ВСУ еще из трех городов

Главное последствие поражения Авдеевки для украинской армии состоит в том, что она начинает испытывать определенную депрессию. Она уже 1,5 года не видит никаких побед. И если Россия приступает к штурму того или иного города, противник его вынужден либо оставить, либо сжечь там свои резервы без всякой пощады.

2024-02-22T03:47

2024-02-22T03:47

2024-02-22T03:47

интервью

всу

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украина

киев

авдеевка

мобилизация

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Это подрывает моральный дух ВСУ, который является не каким-то там отвлеченным, а материальным фактором, считает военный обозреватель и социолог Денис СелезневОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Денис, как вы оцениваете освобождение Авдеевки? Насколько это было сложно? Насколько важна эта победа для нас? Насколько критично это поражение для ВСУ?- Конечно, это было сложно. Противостояние вокруг Авдеевки длилось 10 лет. Там проходил референдум. Первые четыре месяцы это была ДНР. Но поскольку там не было обороны, в июле 2014 года туда заехали ВСУ, и с этого момента началась эпопея вокруг этого города.Изначально предполагалось, что это транзитный город на пути взятия Донецка. Потому что конец июля 2014 года был критическим моментом в существовании ДНР/ЛНР. Украина даже проехала Авдеевку и заехала в Киевский район Донецка. Правда, ей не повезло. И все 10 лет фронт проходил в районе Авдеевки: Шахта Бутовская, часть ПВО и промзона вблизи к важнейшей трассе Донецк-Горловка.С Коксохима ВСУ простреливали всю территорию Донецка и часть Макеевки. ВСУ могли не только терроризировать гражданское население, но и накрывать центры расположения личного состава, арсеналы и склады с ГСМ. То есть противник мог атаковать наш ближайший тыл, которым стал Донецк.Теперь ВСУ это будет сложнее. Они потеряли удобные позиции. Теперь им будет труднее осуществлять внезапные артиллерийские налеты.Но главный итог не в этом. Борьба за Авдеевку – часть более широкой стратегии, которую применяет Россия на фронте. Мы постепенно расшатываем украинскую оборону в тех местах, где она демонстрирует слабость, за счет постоянной переброски усилий.Первые усилия против Авдеевки мы осуществили в октябре 2023 года. Они не увенчались успехом, поэтому темп наступления был снижен. Была сделана ставка на огневое воздействие на противника. Увеличилась наша активность в районе Купянска и Артемовска. Потом мы посчитали, что украинские возможности на Авдеевском направлении ослабли, и нанесли удар.Напомню, что противник перебрасывал под Авдеевку 47-ю бригаду с юга, где он проводил контрнаступ, чтобы остановить нашу северную "клешню" за счет постоянных контратак. Но как только мы посчитали, что сам городской гарнизон ослаб, мы усилили давление.Таким образом, мы раздергали украинские резервы, уничтожили технику и источили личный состав. Мы должны продолжать делать это дальше.- Вы сказали, что ВСУ теперь будет несколько сложнее обстреливать Донецк. А как это поражение скажется на внутриполитическую ситуацию на Украине? Как это повлияло на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где выступал Зеленский?- События в Авдеевке сами по себе связаны с обострением внутриполитической борьбы на Украине. Потому что именно с октября, когда мы начали эту операцию, шла активная грызня между военным и политическим руководством Украины.Киев хотел оставить Авдеевку гораздо раньше, но там никто не хотел брать на себя ответственность за это. В результате противник сжигал там свои резервы, затягивал себя в невыгодную конфигурацию и дотянул до того, что оборона истощилась, начала разваливаться и рухнула за три дня.Главное последствие поражения Авдеевки для украинской армии состоит в том, что она начинает испытывать определенную депрессию. Она уже 1,5 года не видит никаких побед. И если Россия приступает к штурму того или иного города, противник его вынужден либо оставить, либо сжечь там свои резервы без всякой пощады. Это подрывает моральный дух ВСУ, который является не каким-то там отвлеченным, а материальным фактором.Это отражается и в украинской статистике. У Киева есть официальные данные, что с начала 2024 года они открывают до 3,5 тысяч дел о дезертирстве в месяц. Учитывая, что не все эти люди попадают под уголовное преследование, реальное количество дезертиров вдвое выше.А теперь давайте соотнесем это с тем, что было осенью. Тогда Безуглая передавала слова Залужного о том, что все ежемесячные потери Украины составляют около 20 тысяч человек. Так что доля потерь Киева от дезертирства вполне может достигать трети. Я уже не говорю о тех, кто пытается уйти из вооруженных сил, родив еще одного ребенка или найдя себе супругу-инвалида. А это – прямое следствие деморализации армии, о которой говорят сами же украинские источники.Авдеевка – это очередной вклад в эту деморализацию, которую Украина не может побороть одними разговорами. Ей нужны победы. А у нее нет даже образа победы.Если во время боев за Артемовск украинским военным казалось, что надо продержаться еще немного, пока у них в тылу не подготовится мощная группировка и не возьмет Крым (после чего войне якобы будет конец), то в Авдеевке им вообще не было понятно, для чего им умирать.- Чем же украинская власть попытается перекрыть это поражение, учитывая, что про новый контрнаступ никто не говорит?- Сейчас у киевского режима есть три варианта ведения действий.Первое – продолжать войну в прежней динамике. Это рано или поздно приведет к такой же картине, что и в Авдеевке, только еще в большем масштабе. К обрушению какой-то части фронта, за которой последует катастрофа. Это может произойти и в 2024, и в 2025 году.Второе – вступить в переговоры, пока они еще могут делать вид, что они не совсем проиграли, поскольку "Россия не смогла захватить всю Украину и уничтожить украинскую нацию".Третье – попытка мобилизации общества. Мол, у нас новая Великая Отечественная война. Но это требует полного изменения стиля руководства страны. Для этого нужна и военная, и трудовая мобилизация. Мобилизация чиновников, прекращение чудовищного социального расслоения в отношении той же мобилизации и тягот войны. А это потребует от Киева честного заявления, что дела обстоят не так, как они рисуют. На мой взгляд, это невозможно.Пока же украинские власти выбрали вариант "идет, как идет", в надежде, что их ракетно-дроновые удары по территории РФ так утомят российское общество, что оно потребует окончания войны, а это приведет к переговорам на условиях Украины.- Понятно, что мы должны эти планы сорвать. Какой населенный пункт станет следующей точкой на карте для российских войск?- Сейчас мы продвигаемся в направлении Часов Яра, Орехова (идут бои за Работино, украинская пропаганда даже заявляет о нашей крупной группировке на Запорожье) и Купянска. Какой из этих городов станет следующей точкой на карте, мне сказать сложно. Потому что мы владеем инициативой и давим ВСУ на разных направлениях. Когда противник где-то показывает слабину, мы перебрасываем туда резервы и наращиваем давление. О том, где мы будем наращивать давление, мы узнаем примерно через две недели.Возможно, что это будет то же Авдеевское направление. Если у нас там остались резервы во втором эшелоне, мы попытаемся не дать ВСУ обустроиться на новом месте и укрепить свою оборону. Там у них в тылу находится "линия Порошенко", которую построили в 2015-2016 годах. Много лет ее не занимали. Сейчас Киев приводит ее в порядок. Возможно, мы попытаемся нарушить эти планы противника.Повторюсь, все зависит от того, где украинская оборона ослабнет.

https://ukraina.ru/20240128/1052933742.html

https://ukraina.ru/20240221/1053444377.html

https://ukraina.ru/20240221/1053428936.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, всу, россия, украина, киев, авдеевка, мобилизация