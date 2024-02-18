https://ukraina.ru/20240218/1053338092.html

Повесить Януковича и точка. Руслан Калинчук о том, почему Украина "повелась" на Евромайдан

Повесить Януковича и точка. Руслан Калинчук о том, почему Украина "повелась" на Евромайдан - 18.02.2024 Украина.ру

Повесить Януковича и точка. Руслан Калинчук о том, почему Украина "повелась" на Евромайдан

Виктор Янукович "врубил заднюю", отказавшись от ЕС, но было поздно и в итоге на Евромайдане погибли люди. О том, как это было, и кто на самом деле виноват в трагедии на Украине в интервью изданию "Украина.ру" рассказал очевидец событий, политолог, историк Руслан Калинчук.

2024-02-18T06:22

2024-02-18T06:22

2024-02-18T06:46

интервью

евромайдан

майдан

украина

россия

сша

виктор янукович

трагедия

донбасс

киев

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20 февраля 2014 исполняется десять лет со дня трагедии в Киеве, когда на Майдане "неизвестными снайперами" были расстреляны десятки людей. Это были активисты, которые митинговали против режима Виктора Януковича. — Руслан, во время трагических событий Евромайдана вы находились в Киеве. Какие настроения были у людей?— Росло недовольство властью Януковича. Нагнетались оппозиционные настроения.Ведь что такое Украина? Это страна, которая в 1992 году была пятой экономикой Европы и седьмой экономикой мира. Но страна не состоявшаяся. Мои родители, например, были вынуждены в свое время уехать в Португалию на заработки, потому что в 90-х на Украине ни работы, ни денег, ни понимания, как жить дальше не было.Запад и силы, которые он поддерживал в Украине, воспользовались ситуацией. Народу была предложена "альтернатива" — так называемое поле чудес под названием Евросоюз. Где якобы 100 сортов колбасы, много других товаров. И перед украинцами встала главная задача — попасть в ЕС. Хотя, замечу, что никто никогда не обещал Украине членства в этой организации.Единственное, что Европа посулила — зону свободной торговли, в которой можно продавать украинские товары, отвечающие европейским стандартам. Но Украина таковых не производила, потому что местная промышленность и сельское хозяйство еще с советских времен строилось на иных стандартах качества. А вот европейские товары могли спокойно в Украине продаваться.Такие евроинтеграционные настроения насаждались в Украине с начала 2000-х. Сейчас нас возьмут в Европу! Сейчас нам дадут "безвиз", и можно будет спокойно ездить ухаживать за итальянскими стариками! Ура! Все ожидали от Януковича, что он все-таки подпишет соглашение по зоне свободной торговли с ЕС.При этом бедой украинских элит (и вообще постсоветских) было то, что в России они говорили: мы уйдем на Запад — дайте дешевой нефти и газа. А в Европе: мы уйдем в Россию — дайте дешевые кредиты. Близились выборы, необходимо было повышать социальные стандарты, пенсии, зарплаты. Поэтому Янукович вел торг и с Россией, и с Европой.Когда Европа предъявила свои условия по зоне свободной торговли (где, как я упомянул, очевидно просматривался крах для украинской экономики), окружение Януковича и украинские олигархи сказали: извините, тема не для нас. Тогдашний премьер Украины Николай Азаров объяснил, что для перехода на евростандарты стране необходимо 160 миллиардов долларов, которые ей никто давать не собирался.И Янукович "врубил заднюю". Перед саммитом в Вильнюсе сказал, что Украина приостанавливает процесс подписания соглашения с ЕС.— Далее, как мы помним, начался Евромайдан, который сопровождался многими эксцессами. Но вот 18 февраля - это черный день в этой истории. Почему в этот день начались расстрелы на Евромайдан?— Ситуация к тому времени зашла в тупик. Майдан стоял три месяца. Янукович пытался разными уступками успокоить ситуацию. Предложил оппозиции отставку правительства Азарова в обмен на назначение премьером Яценюка. Уволил Левочкина с поста главы администрации президента. Пытался найти компромисс с "семеркой", в том числе Яценюком, Тягнибоком, Кличко.Но договариваться с ним никто не хотел. Тем, что пошел на переговоры, Янукович показал слабость. А со слабыми не договариваются — их добивают. Все это играло на руку Западу и его клевретам в Украине.— Виктор Янукович не мог или не хотел разогнать Майдан?— Но, я думаю, что он вообще был неадекватный в той ситуации. Янукович формировал свой клан, под который заводились все бюджетные потоки. Это жутко раздражало Ахметова, Фирташа и Коломойского [внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма] — ведь все эти люди в той или иной мере финансировали оппозицию.Ахметов спонсировал Яценюка, Фирташ — Кличко, а со "Свободой" вообще получилось оригинально, потому что эту нацистскую партию финансировал Клюев — человек из ближайшего окружения Януковича.Поэтому, конечно же, он мог разогнать Майдан, если бы действовал решительно и жестко.— Например?— Например, как это сделал Лукашенко во время протестов в Белоруссии в 2020–2021 годах, когда была попытка раскачать ситуацию.Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину. Дескать, если не хватит сил белорусской милиции и ОМОНу, попросил Москву помочь. Причем России ничего не пришлось даже делать. Но протестующим Лукашенко дал однозначно понять, что в случае чего он не дрогнет. Россия поможет. Ситуация была подавлена.Если бы Янукович так же себя повел… Если бы пресек попытку государственного переворота, привлек к ответу лидеров оппозиции, арестовал их. Если бы заблокировал подъезды к центру Киева военной техникой или полицейскими средствами. Если бы обратился за помощью к Путину. Это бы сходу успокоило ситуацию.Запад, кстати, выходил на российское руководство и просил не доводить ситуацию до силовой развязки. Дескать, мы немножко успокоим оппозицию, а вы — Януковича, чтобы он не призвал войска и милицию.Все это делали специально — чтобы выиграть время, и ситуация вышла из-под контроля. Зачем устроили расстрелы? Чтобы появились сакральные жертвы — та самая "Небесная сотня". Чтобы резко усилить ненависть людей к власти и свергнуть ее.Задача [Запада и украинской оппозиции] была в том, чтобы зачистить юго-восток, русскоговорящие пророссийские области Украины — через нацистские законы по языку, образованию, по экономической интеграции. Этим они занимались с 2014 по 2022 год.— Давайте проведём исторические параллели с Майданом на Украине. Какие примеры вам приходят на ум?— Вспомните Арабскую весну, когда Запад хаотизировал Ближний Восток. Схожая ситуация была в Ливии: протесты зашли в тупик, а Каддафи не соглашался уйти. Что Запад сделал? Поработали неизвестные снайперы, появились сакральные жертвы.То же самое было в Сирии, когда Запад попытался скинуть Башара Асада. Последний отказывался передать власть бунтовщикам, и в Дамаске начали стрелять и убивать людей. Попытка была и в Иране, но в Иране власть справилась — за счет жестких действий.В Италии, когда чернорубашечники шли на ринг, требуя назначения Муссолини премьер-министром страны, маршал Бадольо предлагал короля Виктору Эммануилу III: дескать, дайте мне несколько рот пулеметчиков, и я их остановлю.За Муссолини стояла Британия, и король не хотел портить отношения. Решил — дадим парню [Муссолини] шанс, а вдруг у него что и выйдет. В результате в Италии установился фашистский режим, который втянул страну во Вторую мировую войну на стороне Германии.— Часто, когда говорят про Евромайдан, возникает фраза "неизвестные снайперы". Вы видели, кто и откуда стрелял по людям?— Частично на этот вопрос ответило украинское правосудие. Удивительная вещь — прошло 10 лет со дня трагедии, а судебного приговора нет. В любом следствии главное — не выйти на самих себя.Сегодня известно, что орудовали люди Саакашвили. Это была грузинская команда, возглавляемая Мамукой Мамулашвили, который впоследствии стал командиром "Грузинского легиона", и Александр Ревазишвили.Они сидели в отеле "Украина" — сразу за Майданом Незалежности, за Монументом Независимости, и в консерватории им. Чайковского.Работу снайперов координировали человек со справкой о шизофрении Андрей Парубий и Сергей Пашинский. Последний после стал главой администрации у Турчинова. Кстати, до сих пор торговлей оружием на Украине занимаются люди, связанные с Пашинским.К сожалению, украинцы поверили в пропаганду, которую транслировал Пятый канал и западная пресса — что стреляли якобы СБУ и МВД.Но дело в том, что и гостиница "Украина", и консерватория были заняты майдановцами. Откуда там могли появиться, как могли туда попасть снайперы спецслужб?— Почему украинцы поверили в пропаганду?— История была разыграна по всем лекалам пропаганды. Например, одной из жертв "Небесной сотни" стал 19-летний Роман Гурек — мой земляк, парень из Франковска. Он получил пулю в висок, прикрывая медсестру, которая перевязывала раненого.Хоронил его весь Франковск. Гроб был пронесен по центру города с отпеванием в кафедральном соборе Ивано-Франковска униатским митрополитом Володимиром (Вийтишиным). Все действо транслировало областное телевидение. Это было настолько душераздирающе! Родители хоронят ребенка в 19 лет. И непонятно, за что этот молодой парень погиб. Вот как это выглядело для людей.Естественно, это вызывало только одно желание и одну эмоцию — повесить Януковича. Большинство украинцев не понимали, что их обманывают. Когда давят на эмоции — хотят отключить рациональное мышление.Еще одна из жертв "Небесной сотни" — 20-летний Устим Голоднюк. Его убили за отелем "Украина". Вспомните, в Интернете ходило жуткое фото: тело в луже крови, в голубой каске ООН.То есть все разыграли для формирования определенного шаблона у простых людей: есть власть в лице Януковича и есть протестующие — власть убивает тех, кто идет против нее. Да еще и в невинных детей стреляет!— Сейчас ВСУ стреляют по российским городам, убивают мирных жителей. Почему у людей от этих кадров ничего внутри не шевелится?— А это по-другому освещается. И ведь мнение у украинцев можно сформировать.Вспомните, королева печенек Виктория Нуланд сказала, что они потратили на демократию в Украине 5 миллиардов долларов. Это означает, что средства были инвестированы в создание специальных информационных каналов, якобы неправительственных организаций (все, что финансируется спецслужбами, не может быть неправительственным).Зачем их создавали? Чтобы переписывать учебники истории: внедрять идею, что русские — извечные враги украинцев; что русские виноваты в плохой жизни украинцев; что Украина — колония России.Смешно звучит. Алжир был колонией Франции. Осталось ли там авиастроение, судостроение, атомная энергетика, система здравоохранения, образования? В Украине все это осталось.Возглавлял ли алжирец когда-либо Францию? Брежнев, который родился в городе Каменское (ныне — Днепропетровская область Украины) управлял всем Советским Союзом.То есть над сознанием украинцев тщательно работали. Это серьезная технология социального инжиниринга: формирование шаблонов и особых паттернов мышления человека.Поэтому то, что ВСУ стреляет по российским городам, по Донбассу воспринимается сейчас в Украине: "а так им и надо, потому что они такие-сякие, напали на нас". Хотя по украинским городам попадают свои же безрукие пвошники, как было в Хмельницке или в Киеве.Я многим знакомым с Украины задавал вопросы, которые вы мне задаете сейчас. Дескать, а вы видели "Аллею ангелов" в Донецке? Пойдите, посмотрите, что там натворили всушники.Или, например, мне говорят: "А вот русские мародерствовали под Киевом в начале СВО". Я отвечаю: "Во-первых, это неправда. Во-вторых, посмотрите, что творили националисты батальона "Торнадо", бойцы которого украинским правосудием были обвинены в мародерстве и насилии во время проведения АТО на Донбассе"."А вот Буча"? — мне говорят. Я удивляюсь: "Вы подумайте, зачем и ради чего такое делать России?" Именно после фейка в Буче началась кампания предоставления Западом оружия Украине.А в чьих интересах это было? В интересах Британии. Потому что шли переговоры в Стамбуле, и, как сказал Арахамия, Украина была готова подписать договоренности. Нужно было это сорвать, нужна была "Небесная сотня", чтобы повысить в украинском обществе градус ненависти к действующей власти.Я согласен с нашим президентом: непонятно, почему они эти договоренности не подписали. Более выгодной ситуации для Украины не могло быть и уже не будет. Мы чётко дали понять, что более не вернемся к Стамбулу. Момент упущен — именно украинской стороной.У меня в храме был пономарь, который приводил такой аргумент по Буче: "Те солдаты, которые расстреливали людей в Буче, говорили по-русски и были одеты в русскую форму". А что, для СБУ проблема набрать нацистов, которые русский знают и одеть их в российскую форму?!Но простые украинские граждане, воспитанные на пропаганде, не хотят правду видеть. У них срабатывает: "Наши — хорошие. Британцы нам помогают, за нас всей душой. Они не могли организовать убийство сотен людей в Буче".То же самое было и с расстрелами в Киеве на Майдан. "Не может Запад, не могут эти милые люди — Тягнибок, Яценюк и Кличко — оказаться такими тварями, чтобы стрелять по своим".Но они же смогли.— Является ли Евромайдан исторической трагедией для Украины?— Само собой. Все, что мы наблюдаем сейчас на Украине — с оттоком населения, с окончательной потерей экономики — заслуга Майдана.— Запад за 2 года вооружения Украины вложил в нее 200 миллиардов. Где эти бешеные деньги? Не только же на оружие все ушло...— Если бы эта сумма была вложена в промышленность и IT-сектор, мы бы увидели совершенно другую Украину. Но эти деньги были вложены в смерть 500 тысяч украинцев, которые полегли на поле боя, а 12 миллионов граждан сбежали из родной страны и уже не вернутся. Разве кто-то захочет жить в голодной, холодной, разбитой Украине? В результате сегодня в стране осталось 19 миллионов человек. А в 1992 году было 52 миллиона. "Независимая" Украина за тридцать с лишним лет своей независимости потеряла больше – тридцать миллионов.Спусковым крючком всей этой ситуации стал Евромайдан, который принес Украине 8 лет гражданской войны, потерю Крыма, потерю юго-востока. В итоге у России не было иного пути, как решить ситуацию на Украине через Специальную военную операцию.

https://ukraina.ru/20240216/1053283096.html

https://ukraina.ru/20231121/1051178123.html

https://ukraina.ru/20240209/1053184144.html

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