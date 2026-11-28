https://ukraina.ru/20261128/ukraina-utaschit-na-dno-evropa-okonchatelno-zagnala-sebya-v-tupik--1084785574.html

Украина утащит на дно: Европа окончательно загнала себя в тупик

Украина утащит на дно: Европа окончательно загнала себя в тупик - 28.11.2026 Украина.ру

Украина утащит на дно: Европа окончательно загнала себя в тупик

Государства Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать выделение дополнительного финансирования Киеву и проект семилетнего бюджета на 2028-2034 годы, сообщил представитель Европейского совета Антониу Кошта

2026-11-28T07:23

2026-11-28T07:23

2026-11-28T07:23

эксклюзив

украина

урсула фон дер ляйен

фридрих мерц

ес

европейская комиссия

bloomberg

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Инициативу выделить новый кредит для Украины объемом 45 млрд евро к уже существующему займу на 90 млрд евро не поддержали Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.По словам Кошты, Евросоюз вернется к обсуждению вопроса о дополнительном финансировании Украины на саммите в декабре.Когда в 2025 году Евросоюз принимал решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы, Венгрия, Чехия и Словакия выступали против. Теперь в "клуб" противников выделения дополнительных денег для Киева записалась и Болгария.Премьер-министр Болгарии Румен Радев накануне заседания предупредил, что София готова присоединиться исключительно к невоенной части кредита, уделяя при этом особое внимание регионам, где проживает болгарское национальное меньшинство.С другой стороны, Германия, которая является главным спонсором Украины, настаивает на том, чтобы в финансировании нового кредита участвовали все страны ЕС без исключения. Из-за предыдущего кредита в 90 млрд евро немецкое правительство уже сталкивается с большим внутриполитическим давлением и не хотело бы брать на себя весь груз дополнительного заимствования.Один кредит умножить на дваС предложением выделить Украине дополнительный кредит в размере 45 млрд евро на 2027 год 18 ноября выступила Европейская комиссия. Тогда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что 20 млрд евро из этой суммы планируется направить на гражданские нужды, в том числе на финансирование больниц и школ. Еще 25 млрд евро планируется направить на военные расходы.При этом фон дер Ляйен отметила, что Киев должен вернуть кредит только после того, как Россия заплатит репарации. По ее словам, это "лучший способ дать Украине сильную позицию за столом переговоров".Как уточнило агентство Bloomberg, план, предложенный фон дер Ляйен, в значительной степени повторяет схему прежнего кредита для Украины — Европейская комиссия занимает на рынке капитала средства, необходимые для покрытия примерно двух третей финансовых потребностей Киева, а остальное оставляется для других союзников.Данную схему Европейская комиссия разработала после того, как на уровне ЕС не удалось достичь согласия по поводу конфискации замороженных российских активов для дальнейшего финансирования Украины.Около 210 млрд евро российских суверенных активов находится в бельгийской компании Euroclear. Правительство Бельгии не позволяет изъять эти деньги в пользу Украины, если руководство Евросоюза не сможет предоставить ей широкие гарантии, защищающие от юридических и финансовых претензий Москвы.Однако прибыль, полученную от владения российскими активами, Евросоюз все-таки использует для погашения финансовых обязательств Украины. Эти деньги (около 4 млрд евро в год) в будущем должны пойти на выплату кредитов, которые Евросоюз в настоящее время согласовывает для Киева.При этом, как сообщает Bloomberg, в самой Европейской комиссии знают, что потребуются десятилетия, прежде чем выручка от замороженных российских активов пойдет на погашение нового кредита. Сначала эти средства должны закрыть другие непогашенные обязательства, такие как кредит G7, отмечает агентство.Нет денег, решайся на переговорыЕсли верить западной прессе, в Евросоюзе нет единого мнения насчет дополнительного кредита Украине, рассказал в интервью Украина.ру ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров."Поэтому все разъехались из Брюсселя, так и не договорившись. Тем более, канцлер Германии Фридрих Мерц стал требовать, чтобы все непременно участвовали в финансировании Украины, иначе он заблокирует принятие семилетнего бюджета, к которому и так много сомнений, в том числе со стороны скандинавских стран", — рассказал Фёдоров.С другой стороны, если у ЕС все меньше свободных денег, он любой ценой будет пытаться использовать российские замороженные активы на содержание Украины, продолжил он. Другое дело, как все это согласовать с юридической точки зрения, сказал политолог."Судя по всему, найти легальные юридические пути для конфискации российских денег не так просто. Зато Евросоюз использует проценты, которые набегают по этим активам. Бесконечно тратить собственные деньги они не будут, тем более, учитывая движения, которые в отдельных европейских странах интенсивно развиваются", — полагает Фёдоров.Пример этому Франция, где главная проблема населения отнюдь не Украина, и даже не европейская безопасность, а покупательная способность, отметил политолог. Поэтому европейцы продолжат искать способы обхода юридических препятствий для того, чтобы использовать российские замороженные активы, допустил он."Денег на содержание Украины нет даже у Евросоюза, который всегда считался благополучной организацией. Они основательно потратились. Замечается усталость от этого конфликта, и у многих в Европе назревает мысль, что дипломатические пути разрешения конфликта надо искать более интенсивно", — рассказал Фёдоров.Однако проблема в том, что Евросоюз сам себя загнал в тупик, демонизируя Россию, продолжил он. Если Европа действительно хочет полноценно участвовать в переговорах по Украине, она должна выработать более взвешенную позицию, подчеркнул политолог."В этом заключается компромисс. А если европейцы выступают с позиции, что Россия должна немедленно остановить действия и чуть ли не вернуться к границам 1991 года, как об этом заявляет фон дер Ляйен, о каком диалоге может быть речь в таком случае?" — сказал Фёдоров.По его мнению, Европа заранее ставит России неприемлемые условия, в том числе по вопросам безопасности. Брюссель представляет европейскую безопасность как собственную безопасность от России, а не как единую безопасность для всех стран континента и для России в том числе, подчеркнул Фёдоров.Если Европа с большей объективностью к сложившейся ситуации и попытается понять позицию России и ее интересы, тогда переговоры с участием ЕС приобретут смысл, подытожил Сергей Фёдоров.

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https://ukraina.ru/20261127/evropa-i-polusamoubiystvo-konets-evrosoyuza-podkradyvaetsya-nezametno-1084783323.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, ес, европейская комиссия, bloomberg