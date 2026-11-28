https://ukraina.ru/20261128/istoriya-na-radio-nyurnbergskiy-protsess--prigovor-bez-prava-na-zabvenie-1084722168.html

История на радио: Нюрнбергский процесс – приговор без права на забвение

История на радио: Нюрнбергский процесс – приговор без права на забвение - 28.11.2026 Украина.ру

История на радио: Нюрнбергский процесс – приговор без права на забвение

Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Евгении Линдре и Александра Порунова с учредителем "Дирекции социальной архитектуры" Ларисой... Украина.ру, 28.11.2026

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2026-11-28T12:00

история

история

история ссср

ростислав ищенко

василий стоякин

украина.ру

великая отечественная война

вторая мировая война

суд

выставка

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Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Евгении Линдре и Александра Порунова с учредителем "Дирекции социальной архитектуры" Ларисой Михайловой. Речь в рубрике "День в истории" идёт о выставке "Приговор без права на забвение", которая проходит в московской Библиотеке-читальне им. Тургенева.Задумывались ли вы о том, что военкоры это не просто люди, пишущие что-то в соцсетях, а ещё и живые свидетели, показания и материалы которых могут быть использованы судом? Нюрнбергский процесс даёт нам пример того, как фронтовая фотография сама по себе стала свидетельством совершавшихся нацистами преступлений...P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были опубликованы несколько материалов, посвящённых Нюрнбергскому трибуналу и связанным с ним судебным процессам:- Ростислав Ищенко "Международное право и международные трибуналы";- Василий Стоякин "Плод компромисса. 80 лет назад начался Нюрнбергский процесс";- Дмитрий Заборин "Миф о Нюрнберге": почему международный трибунал не упомянул Бандеру";- Алексей Стаценко "Киевский процесс: 80 лет возмездию на Майдане";- Алексей Стаценко "Первый суд над немецкими нацистами – Харьковский судебный процесс".

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

История на радио: Нюрнбергский процесс – приговор без права на забвение История на радио: Нюрнбергский процесс – приговор без права на забвение 2026-11-28T12:00 true PT12M54S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

история, история ссср, ростислав ищенко, василий стоякин, украина.ру, великая отечественная война, вторая мировая война, суд, выставка, радио, радио "новороссия сегодня", видео