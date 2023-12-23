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Николай Азаров, биография

Николай Азаров, биография - 23.12.2023 Украина.ру

Николай Азаров, биография

Бывший премьер-министр Украины и один из основателей "Партии регионов"

2023-12-23T18:41

2023-12-23T18:41

2023-12-23T18:41

биография

николай азаров

украина

партия регионов

верховная рада

евромайдан

премьер-министр

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Детство и образованиеАзаров родился 17 декабря 1947 года в Калуге. Поскольку через пару дней предстоял праздник Николая Чудотворца, бабушка по материнской линии предложила назвать внука в честь этого святого. Несмотря на то, что в семье отца-эстонца всех называли либо Робертами, либо Янами, имя Николай было одобрено.Отец – Ян Робертович Пахно – участвовал в Великой Отечественной войне, имеет две медали "За отвагу". После войны работал горным инженером. Мать – Екатерина Павловна Азарова — работала на железной дороге. Ее фамилию и дали Николаю, посчитав более благозвучной, чем отцовская. Дедушка по папе - Роберт Янович Пахло – по национальности эстонец, а бабушка – Евгения Васильевна Козлова – русской из Ленинграда.Воспитанием Николая занималась бабушка по материнской линии - Мария Андреевна Азарова. Она получила всего два класса образования в церковно-приходской школе, но была очень мудрой женщиной.В детстве Азаров играл в футбол, проводил время на Оке, где ловил рыбу, а еще любил собирать грибы и ягоды. Учился он в школе № 5 в Калуге, которую окончил с серебряной медалью.Затем поступил в Москве в МГУ на факультет геологии и получил в 1971 году красный диплом геолога-геофизика.Карьера в угольной отраслиПосле окончания университета по распределению попал в Тулу, где работал до 1976 года на комбинате "Тулауголь" начальником участка и главным инженером. Затем был заведующим лаборатории, а также отделом Подмосковного научно-исследовательского и проектно-конструкторского угольного института с 1976 по 1984 год.В 35 лет Азаров переезжает в Донецк. Здесь он стал заместителем директора, а после и директором Украинского государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики и маркшейдерского дела Минуглепрома Украины. В этой сфере проработал до 1995 года. За это время успел защитить диссертацию и стать доктором геолого-минералогических наук (1986) и профессором (1991).Политическая карьераС 1990 года Николай активно участвует в политике. Он был делегатом XXVIII съезда Коммунистической партии, входил в так называемую "Демократическую платформу" этой партии. Состоял в координационном совете "Движение за возрождение Донбасса" с 1991 по 1992 год. После распада Советского Союза стал одним из основателей и лидеров учрежденной в Донецке Партии труда в 1992 году. В том же году участвовал в создании Гражданского конгресса Украины в Донецке, стал его руководителем до 1994 года. Также в 1992 году Азаров стал одним из сооснователей Партии труда.Далее Николай возглавляет Партию труда с 1993 по 1994 год. И даже становится депутатом Рады в 1994-1998 годах, а с 1995 по 1997 – председателем комитета по вопросам бюджета. Азаров был также главой Государственной налоговой администрации с 1996 по 2002 год.После Партии труда в 2000 году Николай вступает в новую – Партию регионального возрождения, которая в дальнейшем будет известна под своим коротким названием "Партия регионов". Через год Азаров возглавил партию и руководил ею до декабря 2001 года. После находился в политическом совете, в том числе и председателем с 2003 по 2008 год.В правительстве президента Виктора Януковича Николай в ноябре 2002 года стал вице-премьером и министром финансов. В период "Оранжевой революции" в конце 2004 и начале 2005 занимал пост исполняющего обязанности главы правительства.Далее Азаров в 2006 году проходит в Верховную Раду от Партии регионов и снова становится во главе бюджетного комитета. А в августе того же года опять назначается вице-премьером и министром финансов во втором правительстве Януковича. После того, как правительство ушло в отставку в декабре 2007 года, стал главой комитета Верховной рады по вопросам финансов и банковской деятельности.Последующие годы Николай находится в политической тени и вновь появляется, когда был избран 9 июня 2009 года политсоветом Партии регионов на должность главы избирательного штаба Виктора Януковича на президентских выборах в 2010-м году.Когда Янукович одержал победу на президентских выборах 3 марта 2010 года, он приостановил членство в Партии регионов, а бразды правления блоком передал Азарову. Через неделю Николая назначили также премьер-министром, а 23 апреля – председателем Партии регионов.3 декабря 2012 года Николай уходит в отставку, поскольку был избран от Партии регионов в Верховную Раду. 10 дней исполнял обязанности премьера. А 13 декабря 2012 года снова был назначен на пост премьер-министра, из-за чего пришлось сдать депутатский мандат.В связи с государственным переворотом в результате Евромайдана Азаров уходит в отставку 28 января 2014 года, а через два года его исключили из Партии регионов. Вместе с семьей он переехал в Россию.СБУ объявила Николая в розыск по ч. 3 ст. 365 УК Украины – "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия".Вместе с другими депутатами Украины времен президентства Януковича Азаров в августе 2015 года объединяется в "Комитет спасения Украины".20 октября 2021 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Николая по подозрению в государственной измене.Отношения и детиС супругой – Людмилой Николаевной – Азаров познакомился еще в МГУ. Вскоре они поженились, а в 1971 году у пары родился единственный сын Алексей.Он получил инженерное образование, стал бизнесменом. Был неофициальным советником президента Украины Януковича. А в 2012 году прошел в Раду от Партии регионом.У Николая есть три внука: Дарий, Алена и Николай.Интересные факты:1. В 1999 году Азаров попал в скандал, связанный с так называемыми пленками Мельниченко. На них голос, похожий на Николая, рассказывает, как "крышевал" преступления руководителя НАК “Нафтогаз Украины” Игоря Бакая, специально доводил до банкротства оппозиционные банки. Пользовался своим положением Азаров и для личного комфорта: просил президента выселить непонравившихся соседей из дома в центре Киева.2. В 2015 году Николай написал книгу "Украина на перепутье", в которой рассказал о причинах госпереворота и описал основные события.3. В своей политической карьере Азаров прославился плохим знанием украинского языка. Его русский акцент и неправильное произношение слов привели к появлению многих крылатых фраз. Например, "Ще раз попередживаю!" вместо "Ще раз попереджаю!" ("Еще раз предупреждаю!").

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биография, николай азаров, украина, партия регионов, верховная рада, евромайдан, премьер-министр