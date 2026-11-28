https://ukraina.ru/20261128/bolee-12-tysyachi-dronov-za-noch-v-bryanskoy-oblasti-raneny-devyat-chelovek-1084797970.html
Более 1,2 тысячи дронов за ночь: в Брянской области ранены девять человек
Более 1,2 тысячи дронов за ночь: в Брянской области ранены девять человек - 28.11.2026 Украина.ру
Более 1,2 тысячи дронов за ночь: в Брянской области ранены девять человек
Одна из крупнейших атак дронов ВСУ затронула сразу несколько российских регионов. По данным Минобороны РФ, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотников
2026-11-28T11:21
2026-11-28T11:21
2026-11-28T11:21
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Наиболее серьёзные последствия для мирных жителей зафиксированы в Брянской области. В посёлке Климово беспилотник атаковал автобус, перевозивший сотрудников "Мираторга". Пострадали девять человек: шестеро работников предприятия и трое местных жителей. Все они получили осколочные ранения и были доставлены в больницу. Позднее пострадавшим назначили амбулаторное лечение.Ещё один человек получил ранения при атаке на предприятие в Стародубе. Медицинская помощь потребовалась 34-летнему мужчине.В Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении более 50 беспилотников над Новошахтинском и семью районами региона. Одновременно мониторинговые ресурсы сообщали о повторной атаке на Новошахтинский завод нефтепродуктов. После взрывов в районе предприятия было замечено зарево, предположительно, горели топливные резервуары. Напомним, после предыдущей атаки 23 ноября НПЗ приостановил работу.Также украинские мониторинговые каналы сообщили о предполагаемом поражении линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" в Самарской области. Официальных данных о повреждениях объекта и последствиях этого инцидента пока не поступало.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 23:00 27 ноября до 7:00 28 ноября в сторону Московского региона направлялись 462 беспилотника. По его словам, большую часть целей уничтожили на дальних подступах, ещё 123 дрона сбили при приближении к столице.На фоне воздушной атаки временные ограничения на приём и выпуск самолётов вводились в нескольких аэропортах, в том числе во Внуково, Домодедово, Калуге и Тамбове. Позднее Росавиация сообщила об их снятии.Всего, по информации Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 246 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, республик Крым и Башкортостан.О поражении прошедшей ночью энергетических и топливных объектов, железнодорожной инфраструктуры и морского судна на Украине читайте в ежедневной сводке российского оборонного ведомства в дзен-канале Украина.ру.
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новости, сво, брянская область, россия, украина, сергей собянин, вооруженные силы украины, нпз, внуково
Новости, СВО, Брянская область, Россия, Украина, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, НПЗ, Внуково
Более 1,2 тысячи дронов за ночь: в Брянской области ранены девять человек
Одна из крупнейших атак дронов ВСУ затронула сразу несколько российских регионов. По данным Минобороны РФ, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотников
Наиболее серьёзные последствия для мирных жителей зафиксированы в Брянской области. В посёлке Климово беспилотник атаковал автобус, перевозивший сотрудников "Мираторга". Пострадали девять человек: шестеро работников предприятия и трое местных жителей. Все они получили осколочные ранения и были доставлены в больницу. Позднее пострадавшим назначили амбулаторное лечение.
Ещё один человек получил ранения при атаке на предприятие в Стародубе. Медицинская помощь потребовалась 34-летнему мужчине.
В Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении более 50 беспилотников над Новошахтинском и семью районами региона. Одновременно мониторинговые ресурсы сообщали о повторной атаке на Новошахтинский завод нефтепродуктов. После взрывов в районе предприятия было замечено зарево, предположительно, горели топливные резервуары. Напомним, после предыдущей атаки 23 ноября НПЗ приостановил работу.
Также украинские мониторинговые каналы сообщили о предполагаемом поражении линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" в Самарской области. Официальных данных о повреждениях объекта и последствиях этого инцидента пока не поступало.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 23:00 27 ноября до 7:00 28 ноября в сторону Московского региона направлялись 462 беспилотника. По его словам, большую часть целей уничтожили на дальних подступах, ещё 123 дрона сбили при приближении к столице.
На фоне воздушной атаки временные ограничения на приём и выпуск самолётов вводились в нескольких аэропортах, в том числе во Внуково, Домодедово, Калуге и Тамбове. Позднее Росавиация сообщила об их снятии.
Всего, по информации Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 246 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, республик Крым и Башкортостан.
О поражении прошедшей ночью энергетических и топливных объектов, железнодорожной инфраструктуры и морского судна на Украине читайте в ежедневной сводке российского оборонного ведомства
в дзен-канале Украина.ру.