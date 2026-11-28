https://ukraina.ru/20261128/neizvestnyy-dron-ostanovil-rabotu-aeroporta-v-germanii-na-25-chasa-1084798276.html
Неизвестный дрон остановил работу аэропорта в Германии на 2,5 часа
Неизвестный дрон остановил работу аэропорта в Германии на 2,5 часа - 28.11.2026 Украина.ру
Неизвестный дрон остановил работу аэропорта в Германии на 2,5 часа
В Германии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Кёльн/Бонн после появления неопознанного беспилотника. Все взлёты и посадки были приостановлены, а авиасообщение возобновилось только после проверки служб безопасности
2026-11-28T12:06
2026-11-28T12:06
2026-11-28T12:06
новости
германия
европа
украина
михаил павлив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/1c/1084798157_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a55425746bf8b3a0b1adb262160e892e.jpg
Инцидент произошёл вечером 27 ноября. По данным агентства DPA, ссылающегося на представителя аэропорта, подозрительный летательный аппарат заметили незадолго до 22:00 непосредственно над территорией воздушной гавани.После обнаружения дрона все взлёты и посадки самолётов временно прекратили. Проверкой обстоятельств занялась Немецкая служба управления воздушным движением (DFS).Около 00:30 28 ноября специалисты сообщили об отсутствии угрозы, после чего аэропорт вернулся к обычному режиму работы.При этом представители воздушной гавани и службы управления полётами не стали раскрывать, кому принадлежал беспилотник, откуда он появился и с какой целью находился в районе аэропорта.Случаи обнаружения беспилотников вблизи немецких аэропортов неоднократно приводили к перебоям в авиасообщении. Подробнее – в материале Михаила Павлива Европа и неизвестные дроны: путь от провокации до Третьей мировой в дзен-канале Украина.ру.
германия
европа
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/1c/1084798157_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3f7ac54e2aefed6377e29440fb7c906f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, европа, украина, михаил павлив
Новости, Германия, Европа, Украина, Михаил Павлив
Неизвестный дрон остановил работу аэропорта в Германии на 2,5 часа
В Германии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Кёльн/Бонн после появления неопознанного беспилотника. Все взлёты и посадки были приостановлены, а авиасообщение возобновилось только после проверки служб безопасности
Инцидент произошёл вечером 27 ноября. По данным агентства DPA, ссылающегося на представителя аэропорта, подозрительный летательный аппарат заметили незадолго до 22:00 непосредственно над территорией воздушной гавани.
После обнаружения дрона все взлёты и посадки самолётов временно прекратили. Проверкой обстоятельств занялась Немецкая служба управления воздушным движением (DFS).
Около 00:30 28 ноября специалисты сообщили об отсутствии угрозы, после чего аэропорт вернулся к обычному режиму работы.
При этом представители воздушной гавани и службы управления полётами не стали раскрывать, кому принадлежал беспилотник, откуда он появился и с какой целью находился в районе аэропорта.
Случаи обнаружения беспилотников вблизи немецких аэропортов неоднократно приводили к перебоям в авиасообщении. Подробнее – в материале Михаила Павлива Европа и неизвестные дроны: путь от провокации до Третьей мировой
в дзен-канале Украина.ру.