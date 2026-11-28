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Неизвестный дрон остановил работу аэропорта в Германии на 2,5 часа

Неизвестный дрон остановил работу аэропорта в Германии на 2,5 часа - 28.11.2026 Украина.ру

Неизвестный дрон остановил работу аэропорта в Германии на 2,5 часа

В Германии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Кёльн/Бонн после появления неопознанного беспилотника. Все взлёты и посадки были приостановлены, а авиасообщение возобновилось только после проверки служб безопасности

2026-11-28T12:06

2026-11-28T12:06

2026-11-28T12:06

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Инцидент произошёл вечером 27 ноября. По данным агентства DPA, ссылающегося на представителя аэропорта, подозрительный летательный аппарат заметили незадолго до 22:00 непосредственно над территорией воздушной гавани.После обнаружения дрона все взлёты и посадки самолётов временно прекратили. Проверкой обстоятельств занялась Немецкая служба управления воздушным движением (DFS).Около 00:30 28 ноября специалисты сообщили об отсутствии угрозы, после чего аэропорт вернулся к обычному режиму работы.При этом представители воздушной гавани и службы управления полётами не стали раскрывать, кому принадлежал беспилотник, откуда он появился и с какой целью находился в районе аэропорта.Случаи обнаружения беспилотников вблизи немецких аэропортов неоднократно приводили к перебоям в авиасообщении. Подробнее – в материале Михаила Павлива Европа и неизвестные дроны: путь от провокации до Третьей мировой в дзен-канале Украина.ру.

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