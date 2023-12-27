Расчёты "Акации" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении – МО - 27.12.2023 Украина.ру
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Расчёты "Акации" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении – МО
Расчёты "Акации" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении – МО - 27.12.2023 Украина.ру
Расчёты "Акации" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении – МО
Расчёты самоходной артиллерийской установки (САУ) "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт с личным составом ВСУ. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-27T06:29
2023-12-27T06:29
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"Артиллеристы расчёта 152-мм самоходного орудия 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.По информации ведомства, расчёты самоходок круглосуточно находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности."После получения координат от разведывательных подразделений, артиллерийские расчёты совершают серию выстрелов с закрытых огневых позиций по указанным целям. Для корректировки попаданий, используя беспилотные летательные аппараты, разведчики в прямом эфире передают поправки на командный пункт батареи, после чего обновлённые вводные поступают расчётам артиллерийских орудий", - уточнили в Минобороны.По словам наводчика САУ с позывным "Байгаз", экипажи во время выполнения боевого задания думают, "как лучше поставить машину, куда точку наводки, как лучше сориентировать орудие", постоянно учатся и стремятся к совершенству.
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новости, россия, вс рф, краснолиманское направление, артиллерия, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, ВС РФ, Краснолиманское направление, артиллерия, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Расчёты "Акации" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении – МО

06:29 27.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Расчёты самоходной артиллерийской установки (САУ) "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт с личным составом ВСУ. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Артиллеристы расчёта 152-мм самоходного орудия 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, расчёты самоходок круглосуточно находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности.
"После получения координат от разведывательных подразделений, артиллерийские расчёты совершают серию выстрелов с закрытых огневых позиций по указанным целям. Для корректировки попаданий, используя беспилотные летательные аппараты, разведчики в прямом эфире передают поправки на командный пункт батареи, после чего обновлённые вводные поступают расчётам артиллерийских орудий", - уточнили в Минобороны.
По словам наводчика САУ с позывным "Байгаз", экипажи во время выполнения боевого задания думают, "как лучше поставить машину, куда точку наводки, как лучше сориентировать орудие", постоянно учатся и стремятся к совершенству.
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
05:50
"Система сплошного огня": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "многослойно" выжигают ВСУ у линии СуровикинаДля строительства главной линии обороны были заранее подготовлены инженерные сооружения: "зубы дракона", блиндажи и бетонные блоки. Но 95% успеха обеспечили замысел огневой структуры обороны и героизм российских бойцов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
 
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Заголовок открываемого материала
06:29Расчёты "Акации" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении – МО
06:02Спектакль о войне и любви "Вальс на 2/4", Одессе в памяти Григория Данцигера и театре на фронте и в тылу
06:00"Потери гигантские": Евгений Ющук раскрыл, как героизм бойцов на линии обороны остановил наступление ВСУ
05:51Новейшая гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО – Чемезов
05:50"Система сплошного огня": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "многослойно" выжигают ВСУ у линии Суровикина
05:40"Украина – всё, это голограмма": политолог объяснил, что происходит, когда кирпич падает на государство
05:32Новый дрон-камикадзе "Суперкам" проходит испытания – Чемезов
05:30Военный эксперт о том, почему армии РФ нужно следить за "Патриотами" ВСУ, чтобы не попасть в авиа-засаду
05:29Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авралов
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