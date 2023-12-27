https://ukraina.ru/20231227/1052427548.html

Расчёты "Акации" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении – МО

Расчёты "Акации" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении – МО - 27.12.2023 Украина.ру

Расчёты "Акации" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении – МО

Расчёты самоходной артиллерийской установки (САУ) "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт с личным составом ВСУ. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-27T06:29

2023-12-27T06:29

2023-12-27T06:29

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"Артиллеристы расчёта 152-мм самоходного орудия 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.По информации ведомства, расчёты самоходок круглосуточно находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности."После получения координат от разведывательных подразделений, артиллерийские расчёты совершают серию выстрелов с закрытых огневых позиций по указанным целям. Для корректировки попаданий, используя беспилотные летательные аппараты, разведчики в прямом эфире передают поправки на командный пункт батареи, после чего обновлённые вводные поступают расчётам артиллерийских орудий", - уточнили в Минобороны.По словам наводчика САУ с позывным "Байгаз", экипажи во время выполнения боевого задания думают, "как лучше поставить машину, куда точку наводки, как лучше сориентировать орудие", постоянно учатся и стремятся к совершенству.

https://ukraina.ru/20231227/1052403348.html

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новости, россия, вс рф, краснолиманское направление, артиллерия, сво, всу, потери всу