https://ukraina.ru/20231123/1051288560.html

Киев жаждет войны, а Путин предлагает мир. Западные чиновники пообщались с Россией и Украиной в один день

Киев жаждет войны, а Путин предлагает мир. Западные чиновники пообщались с Россией и Украиной в один день - 23.11.2023 Украина.ру

Киев жаждет войны, а Путин предлагает мир. Западные чиновники пообщались с Россией и Украиной в один день

В среду, 22 ноября, в режиме видеоконференции состоялось 17-е заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, известной как формат "Рамштайн"

2023-11-23T17:35

2023-11-23T17:35

2023-11-23T17:35

эксклюзив

владимир путин

владимир зеленский

ес

рамштайн

g20

германия

джонсон

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051289256_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_8907c11ff94523f709d99eff0455c9f0.jpg.webp

Проходило заседание традиционно под председательством главы Пентагона Ллойда Остина, который за 2 дня до этого побывал в Киеве и пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Рустемом Умеровым.Остин объявил, что с начала СВО контактная группа, состоящая примерно из 50 государств, обязалась предоставить военную помощь Украине более чем на $80 млрд, не уточнив при этом, сколько уже передано Киеву.Ранее внутри группы были сформированы коалиции, ответственные на конкретные направления оказания помощи, в частности IT-коалиция, морская коалиция, на нынешнем заседании было принято решение о создании коалиции наземных средств противовоздушной обороны из 20 государств во главе с Германией и Францией, которая займётся одним из приоритетных направлений на предстоящую зиму - обеспечением украинских городов дополнительными ПВО.С украинской стороны участие в заседании "Рамштайна" впервые принял Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Комментируя ситуации на поле боя, генерал сообщил, что обстановка на фронте сложная, но, по его словам, контролируемая.По завершении встречи Зеленский объявил о выделении Украине новых пакетов военной помощи, включающих снаряды, ракеты, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и "новые мощности для ПВО".Проблемы США могут дорого выйти УкраинеЭти обещания прозвучали на фоне серьёзных проблем западных стран с выделением денежных средств и вооружений для Киева.Американскому Конгрессу всё же пришлось принять законопроект о двухэтапном временном продолжении финансирования правительства США до 2 февраля, не предусматривающий выделение средств Украине.Председатель Палаты представителей республиканец Майк Джонсон дал понять, что в определённый момент вынесет вопрос об оказании помощи Украине на голосование, но когда это произойдёт, непонятно, из-за чего Белый дом серьёзно обеспокоен, поскольку вопрос финансирования Украины уже достигает "кризисной точки", пишет газета Politico.Времени остаётся мало – около 3 недель между Днём Благодарения, который отмечается сегодня, 23 ноября, и рождественскими каникулами, а по факту ещё меньше из-за выездной деятельности конгрессменов по округам. Есть опасения, что за этот период республиканцы, контролирующие Палату представителей, не успеют провести обсуждение и принять законопроект.В беседе с Politico конгрессмены сказали, что в обеих партиях сохраняется подавляющая поддержка финансирования Украины. Таким образом, всё зависит от решения председателя нижней палаты Конгресса. Однако немногие из близкого окружения президента Джо Байдена знакомы с Джонсоном, поэтому не имеют представления, как с ним договариваться по таким вопросам, каков его стиль ведения консультаций. На фоне сложившейся ситуации, по словам собеседников издания, в администрации вспоминают бывшего председателя Палаты представителей Кевина Маккарти."Они чувствовали, что он в конечном счёте хотел заключить сделку, а теперь менее уверены в Джонсоне", - пишет Politico.И всё же дело не только в нём. Среди республиканцев есть группа законодателей, которая выступает категорически против дополнительных трат на Украину. И вот конгрессмен Майк Гарсия, бывший пилот ВМС США, изложил Белому дому опасения своих коллег конгрессменов-республиканцев. На что администрация ответила, что необходимо придерживаться взятого ранее курса."Это было подтверждением того, что они намеренно неясно выражают свои цели. И это явно не заставит людей захотеть оказывать поддержку", - заявил Гарсия.В связи с чем Politico приходит к выводу, что Белый дом не убедил республиканцев, сомневающихся насчёт помощи Киеву. Комментируя тот факт, что Конгресс пока не одобрил помощь для Украины, сенатор- демократ Крис Мёрфи сказал: "Я не уверен, что Украина сможет продержаться до февраля 2024 года. Я считаю, что в ближайшие несколько недель у них начнут заканчиваться боеприпасы".А председатель комитета Сената по иностранным делам демократ Бен Кардин в интервью журналу New Yorker и вовсе заявил: "Давайте признаем, что Украина в отчаянии и нуждается в немедленной помощи. Для Украины гораздо важнее своевременность оказания помощи [чем Израилю]".Получится ли переложить бремя на ЕвропуНа фоне собственных проблем США пытаются переложить основное бремя украинского конфликта на Европу, но насколько реализуема эта идея?На роль нового флагмана поддержки Киева могла бы претендовать Германия, которая не просто занимает второе место среди поставщиков вооружений Украине, но и согласовала увеличение объёма военной помощи в следующем году вдвое, до €8 млрд. С начала СВО ФРГ оказала Украине помощь - гуманитарную, финансовую, военную – на общую сумму около €24 млрд.Всё вроде складывается теоретически, но не на практике. Германия столкнулась с серьёзным бюджетным кризисом. Спустя 2 года Федеральный конституционный судпризнал неконституционным решение правительства перераспределить €60 млрд, заложенные в 2021-м на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, на проекты "Зелёных" и наложил запрет на использование этой суммы. В связи с этим запланированное на 23 ноября заседание профильного комитета Бундестага по обсуждению бюджета на 2024 год пришлось перенести на неопределённый срок.Если согласовать бюджет не удастся, то Украина не получит денег, а Бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, которое отдали ВСУ, пишет Der Tagesspiegel.Однако ФРГ уже пообещала Евросоюзу поддержать 4-летний пакет помощи Украине в размере €50 млрд, сообщают источники американской газеты The Wall Street Journal."В ближайшее время правительство должно решить, каким сферам оно должно уделить приоритетное внимание: укреплению коллективной обороны Европы и поддержке Украины либо смягчению воздействия растущих энергетических цен и инфляции на бизнес и домохозяйства", - отмечает издание.Это при том, что из заложенных в проект бюджета €450 млрд уже имеется дыра в €260 млрд, крупнейшая отрасль экономики ФРГ - нефтехимическая промышленность - сократила производство до уровня 1975 года.Переложить бремя расходов на украинский кризис на Евросоюз в целом тоже проблематично, прежде всего из-за позиции Венгрии и Словакии, премьер-министры которых Виктор Орбан и Роберт Фицо – самые ярые противники оказания помощи Киеву.В письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю Орбан потребовал пересмотреть политику ЕС по отношению к Украине, подчёркивая, что никакие решения о финансировании этой страны и приёма в Евросоюз, а также введении санкций против РФ не должны приниматься до проведения открытой дискуссии об осуществимости целей ЕС на Украине.Свою позицию премьер-министр Венгрии подробно изложил на панельной дискуссии в Цюрихе, посвящённой празднованию 90-летия швейцарского консервативного еженедельника Die Weltwoche. Он отметил, что Будапешт сразу осудил Россию за начало СВО, но реакция Запада на её действия была неправильной."Какой была наша стратегия? Украинцы сражаются и побеждают на фронте, а русские проигрывают на поле боя. Какова реальность? Украинцы сражаются и умирают. К чему мы пришли? Россия не проиграет, и в её политике ничего не изменится. Поэтому мы должны смотреть в лицо реальности. Мы должны перейти к плану Б", - сказал Орбан, добавив, что такого плана у ЕС пока нет.Просто отправлять деньги Украине, как предлагает Брюссель, совершенно бессмысленно, это ни к чему не приведёт, единственный способ остановить бессмысленную гибель людей - немедленно прекратить огонь и приступить к мирным переговорам для достижения соглашения об урегулировании конфликта.Стоит держать в уме, что уже в ближайшей перспективе США могут изменить свою позицию по Украине, а именно в случае победы на президентских выборах-2024 бывшего главы государства Дональда Трампа."Если более скептически настроенные республиканцы придут к власти, то вполне возможно, что Европе придётся самостоятельно справляться с огромным геополитическим конфликтом, находить почти невозможное политическое решение проблемы и нести издержки. Между тем, Европа обнищала, и у неё нет денег на такой кризис ", - предупредил Орбан.Непокорность Венгрии руководству ЕС мягко говоря не нравится, как и её отказ разрывать контакты с Россией, из-за чего, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, еврочиновники оказывают политическое давление на страну и вводят финансовые санкции.Впрочем, и ей есть чем ответить. Не исключено, что Венгрия может использовать право вето и заблокировать выделение Украине со стороны ЕС финансовой помощи в размере €50 млрд и военной помощи на €500 млн, а также начало переговоров о вступлении страны в Евросоюз, пишет Politico, ознакомившись с письмом Орбана Мишелю."Никто этого не скажет, но в Киеве опасаются, что их война будет "забыта" и западные поставки средств и оружия замедлятся", - написал корреспондент британской газеты Financial Times, посетив Украину и пообщавшись с высокопоставленными чиновниками.Первая встреча Путин и Запада лицом к лицуВ тот же день, когда проходило заседание "Рамштайн", состоялось ещё одно важное событие, частично тоже затрагивающее украинский вопрос.Индия, которая до 1 декабря исполняет функции председателя G20, провела онлайн-саммит лидеров объединения, и в нём принял участие президент РФ Владимир Путин. Это стало первым с начала СВО контактом российского лидера с западными политиками, поскольку на сентябрьском саммите G20 в Нью-Дели делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.Обращаясь к остальным участникам, Путин заявил: "Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия - это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. <…> Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе – это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в Секторе Газа, сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза – это не потрясает? А то, что Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, – это не потрясает?"Президент подчеркнул, что, безусловно, нужно думать о том, как прекратить эту трагедию, имея ввиду ситуацию на Украине, и напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Украина публично объявила о выходе из переговорного процесса и указом президента Владимира Зеленского запретила вести с Россией такие переговоры.Пользуясь такой возможностью, Путин, глядя в глаза западным политикам, развенчал продвигаемый ими тезис о том, что российская спецоперация спровоцировала проблемы в мировой экономике."Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств. Эти действия оправдываются, оправдывались в том числе борьбой с пандемией. И вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине, нет, – именно действия крупнейших экономик мира. И как результат – повышение ключевых процентных ставок. Из-за этого больше всего пострадали беднейшие страны, конечно", - заявил он.Сейчас негативный эффект продолжают оказывать неправомерные ограничения в сфере торговли, ангажированная климатическая повестка некоторых стран в угоду укреплению собственной конкурентоспособности, для устранить конкурентов и получения преимущества используются в том числе недобросовестные методы, вплоть до актов государственного терроризма, как, например, подрыв газопровода "Северный поток", добавил российский лидер.Тем не менее, Путин выступает за восстановление открытого международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы, и выразил готовность России к совместному решению актуальных проблем, ведь сейчас ситуация в глобальной экономике и в мире в целом требует коллективных консенсусных решений, отражающих мнение подавляющего большинства международного сообщества, как развитых, так и развивающихся стран.Саммит G20 совпал с визитом премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Берлин, своими впечатлениями от онлайн-встречи с президентом РФ они с канцлером ФРГ Олафом Шольцем поделились на совместной пресс-конференции.Глава немецкого правительства не оставил без внимания тот факт, что Путин впервые принял участие в видеоконференции G20 с начала конфликта на Украине."Тут для меня было важно то, что это была хорошая возможность, чтобы мы разъяснили, что мир на Украине под угрозой из-за того, что Россия на неё напала и что его легко можно восстановить, если Россия выведет войска. Мы и другие сделали это. Было также интересным то, что ему (Путину – ред.) пришлось это слушать. Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил нападение на Украину и вывел войска с территории Украины, с тем чтобы эта война, наконец, завершилась. Ясно, что мы будем поддерживать Украину так долго, сколько потребуется", - заявил Шольц.В свою очередь, Мелони сказала: "Что касается участия Путина, то я услышала тот факт, что Россия хотела бы работать над мирным урегулированием. Меня радует, но думаю, что это можно быстро показать на деле путём вывода войск".Короче говоря, европейские лидеры президента России услышали, убедились в его открытости к переговорам, к которым в последнее время Запад начинает толкать украинские власти, но вслух продолжают произносить прежние тезисы о поддержке Киева.

https://ukraina.ru/20231115/1051047692.html

https://ukraina.ru/20231027/1050539191.html

https://ukraina.ru/20230912/1049348104.html

https://ukraina.ru/20231011/1050101106.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, владимир путин, владимир зеленский, ес, рамштайн, g20, германия, джонсон, сша