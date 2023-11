https://ukraina.ru/20231121/1051207604.html

Больше оружия и принуждение к переговорам. К чему Запад склоняет Украину

Неделя не успела начаться, а Украину с необъявленными визитами посетила уже целая группа иностранных политиков

21 ноября в Киев прибыл глава Пентагона Ллойда Остина, а на следующий день — министр обороны ФРГ Борис Писториус, председатель Евросовета Шарль Мишель и президент Молдавии Майя Санду.Мишель приехал, чтобы обсудить с руководством страны перспективы вступления в ЕС, Писториус — чтобы, по его же словам, пообещать дальнейшую поддержку, обсудить военной помощи с украинским коллегой Рустемом Умеровым и главой государства Владимиром Зеленским.Западной помощи Украине оказалось гораздо меньше, чем «столько, сколько потребуется».Германия занимает вторую строчку в списке поставщиков вооружения для Украины и в следующем году, как стало известно газете Bild от источников в Министерстве обороны ФРГ, правительство республики собирается увеличить объём военной помощи Киеву с € 4 млрд до € 8 млрд. Это удивило остальные западные страны.Лидирующую позицию по этому показателю удерживают США. И накануне Остин на встрече с теми же Зеленским и Умеровым, а ещё министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заверял, что США вместе с союзниками продолжат помогать Украине для удовлетворения её неотложных потребностей на поле боя, долгосрочных оборонных потребностей, и тут же объявил о выделении пакета военной помощи на сумму $ 100 млн. Он включает зенитные ракеты Stinger, 1 РСЗО HIMARS, дополнительные боеприпасы: артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракетные комплексы TOW с оптическим наведением, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, боеприпасы для разрушения препятствий, снаряжение для холодной погоды, запчасти, средства технического обслуживания и прочее вспомогательное оборудование, уточнил Пентагон. Важное замечание: в рамках этого пакета будут поставлены вооружения, санкционированные для передачи Украине в предыдущие финансовые годы.«Сообщение об очередных поставках американского оружия режиму — не что иное, как успокоительная таблетка, приготовленная заокеанскими "благодетелями" для Зеленского. Ситуация на фронте и в украинских государственных учреждениях находится на грани полного краха. <…> Любые поставки западного оружия в постсоветское государство — это продолжение агонии обанкротившегося киевского режима», — заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Он обратил внимание на дату объявления о пакете военной помощи — как раз накануне 10-летия Евромайдана, и трагический символизм «благотворительности» Вашингтона, по словам дипломата, заключается в том, что создатели антироссийской кампании словно дают понять украинцам, что они всё ещё «в игре» и хозяева рассчитывают на них.А проблемы на фронте у ВСУ действительно серьёзные, причём из-за США.Украинский чиновник на условиях анонимности рассказал американскому телеканалу ABC News о сокращении поставок снарядов более чем на 30% после эскалации палестино-израильского конфликта. По его словам, официальные лица США заверяли Киев, что ситуация на Ближнем Востоке не повлияет на его обязательства по вооружению ВСУ, но это повлияло. В свою очередь представитель Пентагона опроверг связь между сокращением боеприпасов для Киева и происходящим в секторе Газа, поскольку пакеты помощи начинают составляться за несколько недель. Однако на Украине очень обеспокоены, предупредил неназванный чиновник, что ВСУ рискуют потерять свои позиции на поле боя.«У нас большие проблемы. Основные боеприпасы не поступают», — сказал он.По его словам, снаряды калибром 155 мм составляют около 60–70% общих поставок Украине. А это один из типов вооружений, в котором нуждаются оба союзника Вашингтона — и Киев, и Тель-Авив.Помимо сокращения поставок, проблемы у ВСУ есть с той западной техникой, которую они уже применяют на фронте. Как рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, в результате длительного и интенсивного использования и ненадлежащего технического обслуживания очень много бронетехники и артиллерийских орудий выходит из строя, например, в капитальном ремонте нуждается более 60% бронетранспортёров, у них выработан моторесурс, а у большинства артиллерийских установок износ ствола не позволяет вести прицельный огонь. Для обслуживания всего спектра поставляемой техники и вооружения требуется большое количество ремонтных баз и специалистов, которыми украинское командование не обладает, подчёркивает Марочко.Провал операции, начатой ВСУ летом, открыто признают некоторые западные политики, в частности президент Чехии Петр Павел, который отлично знает, что такое военное дело, поскольку имеет звание генерал армии в отставке. Более того, он занимал посты начальника Генерального штаба Армии Чешской Республики и председателя Военного комитета НАТО.«Контрнаступление Украины не идёт так, как ожидали сами украинцы. Время позволило России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению. Поставки оружия, необходимые Украине, задерживаются. Украинские солдаты чувствуют себя не только уставшими, но и всё больше разочаровываются в поддержке Запада и чувствуют, что мы бросаем их. Конечно, это не лучшая отправная точка для того, чтобы пережить суровую зиму», — заявил политик на совещании высшего командного состава национальной армии в Праге.По оценке Павела, Россия смогла поставлять своим войскам больше оружия и боеприпасов, чем Запад Украине, а зима, которая будет непростой для Украины, учитывая разрушенную энергетическую инфраструктуру, может добавить новых проблем и негативно отразиться на действиях ВСУ.Только за последний месяц потери ВСУ составили свыше 13 700 человек, порядка 1800 единиц вооружения и военной техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 ноября, а в российских войсках поставки основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения по сравнению с началом 2022 года выросли почти в 5 раз, БПЛА — в 16 раз. К тому же в 2024 году увеличатся объёмы закупок и ремонта вооружений российской армии.«Там, где украинская армия летом действительно хотела начать освобождение территорий, например, на юге и востоке страны, теперь возникла угроза именно того, чего так боятся киевские военные стратеги и их западные поставщики оружия — окопной войны. Настоящего перелома, который означал бы решающие перемены и надежду на освобождение занятых территорий, ВСУ добиться не удалось. Это ещё одна причина, по которой киевскому руководству в очередной раз приходится идти по тонкому льду пиара: с одной стороны, необходимо убедить сомневающихся на Западе в том, что Украина, которую так дорого перевооружили, всё ещё способна достичь своих целей. В то же время Киев должен подчеркнуть, насколько жизненно важны сейчас поставки», — пишет австрийская газета Der Standard.Однако «в таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой». С таким заявлением на пресс-конференции после переговоров с Зеленским выступил Ллойд Остин в Киеве. Тот самый глава Пентагона, который заверял в дальнейшей поддержке Украины и порадовал местных чиновников новым пакетом военной помощи. Он же предупредил, что борьба и в будущем будет жёсткой, изматывающей, а украинским военным посоветовал синхронизировать использование различных вооружений, полученных от Запада.Киеву намекают, что настал час сесть за стол переговоров с РоссиейПока на публику звучат набившие оскомину слова о том, что поддержка Украины несокрушима и будет продолжаться столько, сколько потребуется, за закрытыми дверями украинским чиновникам намекают, что пора бы уже завершать конфликт, который стал Западу в тягость.«Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнёров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны на Украине, прекращению огня и так далее. События на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и других западных государствах влияют на поддержку Украины. Исходим из того, что на внешнем треке будет складываться непростая для Украины ситуация», — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, выступая в минувшие выходные на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе.Он предположил, что внимание к Украине, возможно, будет падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за обладание ресурсами, а также признал, что на Западе будет ощущаться усталость от войны.Зеленский же, который чуть ли не единственный в украинском истеблишменте отказывается признавать патовую ситуацию на фронте, даже слышать не хочет о переговорах с представителями РФ.«Трудно ли на поле боя? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией сейчас? Нет», — заявил президент Украины в интервью британской газете The Sun.Россия сейчас не желает окончания конфликта, поэтому нельзя говорить о заключении мира любой ценой, утверждает Зеленский. Хотя Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, однако украинская сторона на законодательном уровне запретила диалог с Москвой.Ранее американские чиновники рассказали телекомпании NBC, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с РФ, в том числе из-за чего Киеву, вероятно, придётся отказаться для достижения компромисса. Но Зеленский отрицает, что такое имело место.Почему он так боится переговоров? Отвечает источник британской газеты The Guardian — Зеленский опасается поражения на президентских выборах после окончания боевых действий, он не хочет повторить судьбу премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который был «успешным лидером военного времени», но потерпел поражение на парламентских выборах в 1945 году, несмотря на победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.Однако полтора года назад, вскоре после начала специальной военной операции, Россия и Украина на переговорах правительственных делегаций, инициированных, между прочим, Киевом, были в шаге от заключения мирного соглашения. Проект договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины весной 2022 года, парафированный украинской стороной (то есть дано предварительное одобрение сделки), президент РФ Владимир Путин демонстрировал лидерам африканских стран 17 июня. Согласно документу, Украина взамен на признание своей территориальной целостности обещает не вступать в НАТО и не допускать размещения иностранных военных баз на своей территории.«Нет никаких сомнений в том, что эти мирные переговоры провалились из-за сопротивления со стороны НАТО и, в частности, со стороны США и Великобритании. Причина в том, что такое мирное соглашение было бы равносильно поражению НАТО, прекращению расширения НАТО на Восток и, таким образом, концу мечты об однополярном мире, в котором доминируют США», — говорится в статье бывшего советник генерального секретаря ООН Михаэля фон дер Шуленбурга, профессора политических наук Свободного университета Берлина Хайо Функе и бывшего председателя Военного комитета НАТО, немецкого генерала в отставке Харальда Куята для издания Brave New Europe.По их словам, вопреки нынешней позиции украинских властей, с самого начала конфликта они хотели как можно скорее положить конец происходящему, поэтому Зеленский в начале марта 2022 года попросил бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и бывшего канцлер ФРГ Герхарда Шредёра использовать свои тесные личные связи с Путиным для посредничества между Москвой и Киевом в надежде найти способы быстро положить конец этой войне. Украинский президент был уже готов встретиться с российским коллегой для закрепления итогов переговоров.«Российско-украинские мирные переговоры были исторически уникальной особенностью, ставшей возможной только потому, что русские и украинцы хорошо знали друг друга, говорили на одном языке и, вероятно, даже знали друг друга лично. Мы не знаем ни одной другой войны или вооружённого конфликта, в котором стороны так быстро согласовывали бы конкретные условия мира», — отмечают авторы статьи.Однако НАТО выступила против этих переговоров, поскольку ту не отвечали стратегическим интересам Альянса по расширению своего влияния и ослаблению России.Ослушаться команды из-за океана власти Украины не могут, поскольку принцип «кто платит, тот и музыку заказывает» никто не отменял.Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко в интервью изданию «Лига.нет» признал, что парламент не может проголосовать за решения, несогласованные с западными партнёрами,«Ты можешь голосовать за что угодно, но всё равно в результате будешь выполнять свои обязательства. Очень важно, чтобы все поняли: они выполняют свои обязательства, € 75 млрд, извините, они не взялись из ниоткуда. Мы живём 2 года за их счёт», — заявил украинский политик.О том, что Украина целиком зависит от помощи Запада, накануне также напомнила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNBC.В последнее время сообщений в СМИ о том, что западные политики начали подводить Украину к мысли о завершении конфликта с Россией и необходимости наконец сесть за стол переговоров, появляются всё чаще, однако пока этот тезис расходится с тем, что происходит на практике — США и ряд европейских стран продолжают финансировать и вооружать Киев. Взять и принудить Зеленского к обсуждению с Путиным мирной сделки означало бы для Запада признать поражение своего протеже, а с тем и победу Москвы. Этого Штаты и Европа допустить не могут, поскольку громогласно на весь мир объявили Россию своим врагом, которой мечтают нанести стратегическое поражение, только пока выходит наоборот: Россия становится всё сильнее.Пока Запад способен оказывать поддержку Украине, он будет это делать. Правда, согласовывать выделение денежных средств становится всё сложнее, особенно на фоне прихода к власти политиков, которые выступают против трат на Киев, когда у собственных стран проблем полно. Кроме того, запасы тех видов вооружений, которые необходимы ВСУ, иссякли, а передавать им сверхсовременные разработки никто не рискует, поскольку они с большой долей вероятности могут попасть в руки российских военных, а затем — и специалистов, которые изучат их до последнего болтика.

