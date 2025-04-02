Фотоальбом Победы: Военные фотокорреспонденты Ольга Ландер и Марк Редькин - 02.04.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: Военные фотокорреспонденты Ольга Ландер и Марк Редькин
Фотоальбом Победы: Военные фотокорреспонденты Ольга Ландер и Марк Редькин - 02.04.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: Военные фотокорреспонденты Ольга Ландер и Марк Редькин
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
2025-04-02T03:41
2025-04-02T03:41
великая отечественная война
80 лет победы
история
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На главном фото — военные фотокорреспонденты Ольга Ландер (в центре) и Марк Редькин (справа). Район станции Раздельная. 3-й Украинский фронт. В первый год войны Ольга Ландер работала корреспондентом в Ташкенте, где она находилась в эвакуации, и все это время писала письма в Москву с просьбой отправить ее на фронт. В начале 1942 года, вернувшись в Москву, стала выезжать на фронт в командировки и месяца через три-четыре уже перешла работать во фронтовую газету "Советский воин", редакция которой вместе с переездной военной типографией шла с Третьим Украинским фронтом. Очень немногие фотокорреспонденты работали непосредственно во фронтовых газетах на местах боев. Ольга Ландер была одним из таких фотографов. Вместе с 3-м Украинским фронтом она прошла весь путь войны. Все ее материалы были с передовых позиций: Курская дуга, освобождение Киева, Одессы, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии. Потом до 1948 года она оставалась вместе с редакцией газеты в составе Южной группы войск в румынском городе Констанце.
https://ukraina.ru/20250329/1062085733.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
великая отечественная война, 80 лет победы, история
Великая Отечественная война, 80 лет Победы, История

Фотоальбом Победы: Военные фотокорреспонденты Ольга Ландер и Марк Редькин

03:41 02.04.2025
 
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкФотоальбом Победы
Фотоальбом Победы - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Ольга Ландер
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Сергей Зуев
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В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На главном фото — военные фотокорреспонденты Ольга Ландер (в центре) и Марк Редькин (справа). Район станции Раздельная. 3-й Украинский фронт.
В первый год войны Ольга Ландер работала корреспондентом в Ташкенте, где она находилась в эвакуации, и все это время писала письма в Москву с просьбой отправить ее на фронт. В начале 1942 года, вернувшись в Москву, стала выезжать на фронт в командировки и месяца через три-четыре уже перешла работать во фронтовую газету "Советский воин", редакция которой вместе с переездной военной типографией шла с Третьим Украинским фронтом.
Очень немногие фотокорреспонденты работали непосредственно во фронтовых газетах на местах боев. Ольга Ландер была одним из таких фотографов. Вместе с 3-м Украинским фронтом она прошла весь путь войны. Все ее материалы были с передовых позиций: Курская дуга, освобождение Киева, Одессы, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии. Потом до 1948 года она оставалась вместе с редакцией газеты в составе Южной группы войск в румынском городе Констанце.
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкОборона Одессы. Жители города стоят в очереди за водой. Вода для Одессы бралась из реки Днестр, где в селе Беляевка была построена водозаборная станция.
Фотоальбом Победы
1 из 4
Оборона Одессы. Жители города стоят в очереди за водой. Вода для Одессы бралась из реки Днестр, где в селе Беляевка была построена водозаборная станция.
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобожденное от немецко-фашистских оккупантов села Лоц-Каменка Днепропетровской области. Водосвятный молебен на Днепре и крестный ход верующих села во время праздника Крещения Господне.
Фотоальбом Победы
2 из 4
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобожденное от немецко-фашистских оккупантов села Лоц-Каменка Днепропетровской области. Водосвятный молебен на Днепре и крестный ход верующих села во время праздника Крещения Господне.
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Макс Альперт / Перейти в фотобанкБойцы горно-стрелкового подразделения выдвигаются на новую позицию. 4-й Украинский фронт. Западная Украина, Львовская область.
Фотоальбом Победы
3 из 4
Бойцы горно-стрелкового подразделения выдвигаются на новую позицию. 4-й Украинский фронт. Западная Украина, Львовская область.
© РИА Новости . Макс Альперт
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкФронтовая бригада артистов выступает на танке Т-34-85 перед бойцами 36-й танковой бригады на станции Раздельная.
Фотоальбом Победы
4 из 4
Фронтовая бригада артистов выступает на танке Т-34-85 перед бойцами 36-й танковой бригады на станции Раздельная.
© РИА Новости . Ольга Ландер
Перейти в фотобанк
1 из 4
Оборона Одессы. Жители города стоят в очереди за водой. Вода для Одессы бралась из реки Днестр, где в селе Беляевка была построена водозаборная станция.
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
2 из 4
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобожденное от немецко-фашистских оккупантов села Лоц-Каменка Днепропетровской области. Водосвятный молебен на Днепре и крестный ход верующих села во время праздника Крещения Господне.
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
3 из 4
Бойцы горно-стрелкового подразделения выдвигаются на новую позицию. 4-й Украинский фронт. Западная Украина, Львовская область.
© РИА Новости . Макс Альперт
Перейти в фотобанк
4 из 4
Фронтовая бригада артистов выступает на танке Т-34-85 перед бойцами 36-й танковой бригады на станции Раздельная.
© РИА Новости . Ольга Ландер
Перейти в фотобанк
Фотоальбом Победы - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
29 марта, 08:28
Фотоальбом Победы: Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион МалиновскийВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
 
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