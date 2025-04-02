Фотоальбом Победы: Военные фотокорреспонденты Ольга Ландер и Марк Редькин
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На главном фото — военные фотокорреспонденты Ольга Ландер (в центре) и Марк Редькин (справа). Район станции Раздельная. 3-й Украинский фронт.
В первый год войны Ольга Ландер работала корреспондентом в Ташкенте, где она находилась в эвакуации, и все это время писала письма в Москву с просьбой отправить ее на фронт. В начале 1942 года, вернувшись в Москву, стала выезжать на фронт в командировки и месяца через три-четыре уже перешла работать во фронтовую газету "Советский воин", редакция которой вместе с переездной военной типографией шла с Третьим Украинским фронтом.
Очень немногие фотокорреспонденты работали непосредственно во фронтовых газетах на местах боев. Ольга Ландер была одним из таких фотографов. Вместе с 3-м Украинским фронтом она прошла весь путь войны. Все ее материалы были с передовых позиций: Курская дуга, освобождение Киева, Одессы, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии. Потом до 1948 года она оставалась вместе с редакцией газеты в составе Южной группы войск в румынском городе Констанце.
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкОборона Одессы. Жители города стоят в очереди за водой. Вода для Одессы бралась из реки Днестр, где в селе Беляевка была построена водозаборная станция.
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Оборона Одессы. Жители города стоят в очереди за водой. Вода для Одессы бралась из реки Днестр, где в селе Беляевка была построена водозаборная станция.
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобожденное от немецко-фашистских оккупантов села Лоц-Каменка Днепропетровской области. Водосвятный молебен на Днепре и крестный ход верующих села во время праздника Крещения Господне.
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобожденное от немецко-фашистских оккупантов села Лоц-Каменка Днепропетровской области. Водосвятный молебен на Днепре и крестный ход верующих села во время праздника Крещения Господне.
© РИА Новости . Макс Альперт / Перейти в фотобанкБойцы горно-стрелкового подразделения выдвигаются на новую позицию. 4-й Украинский фронт. Западная Украина, Львовская область.
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Бойцы горно-стрелкового подразделения выдвигаются на новую позицию. 4-й Украинский фронт. Западная Украина, Львовская область.
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкФронтовая бригада артистов выступает на танке Т-34-85 перед бойцами 36-й танковой бригады на станции Раздельная.
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Фронтовая бригада артистов выступает на танке Т-34-85 перед бойцами 36-й танковой бригады на станции Раздельная.
1 из 4
Оборона Одессы. Жители города стоят в очереди за водой. Вода для Одессы бралась из реки Днестр, где в селе Беляевка была построена водозаборная станция.
2 из 4
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобожденное от немецко-фашистских оккупантов села Лоц-Каменка Днепропетровской области. Водосвятный молебен на Днепре и крестный ход верующих села во время праздника Крещения Господне.
3 из 4
Бойцы горно-стрелкового подразделения выдвигаются на новую позицию. 4-й Украинский фронт. Западная Украина, Львовская область.
4 из 4
Фронтовая бригада артистов выступает на танке Т-34-85 перед бойцами 36-й танковой бригады на станции Раздельная.