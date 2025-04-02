https://ukraina.ru/20250402/1062178538.html

Фотоальбом Победы: Военные фотокорреспонденты Ольга Ландер и Марк Редькин

Фотоальбом Победы: Военные фотокорреспонденты Ольга Ландер и Марк Редькин - 02.04.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: Военные фотокорреспонденты Ольга Ландер и Марк Редькин

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.

2025-04-02T03:41

2025-04-02T03:41

2025-04-02T03:41

великая отечественная война

80 лет победы

история

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На главном фото — военные фотокорреспонденты Ольга Ландер (в центре) и Марк Редькин (справа). Район станции Раздельная. 3-й Украинский фронт. В первый год войны Ольга Ландер работала корреспондентом в Ташкенте, где она находилась в эвакуации, и все это время писала письма в Москву с просьбой отправить ее на фронт. В начале 1942 года, вернувшись в Москву, стала выезжать на фронт в командировки и месяца через три-четыре уже перешла работать во фронтовую газету "Советский воин", редакция которой вместе с переездной военной типографией шла с Третьим Украинским фронтом. Очень немногие фотокорреспонденты работали непосредственно во фронтовых газетах на местах боев. Ольга Ландер была одним из таких фотографов. Вместе с 3-м Украинским фронтом она прошла весь путь войны. Все ее материалы были с передовых позиций: Курская дуга, освобождение Киева, Одессы, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии. Потом до 1948 года она оставалась вместе с редакцией газеты в составе Южной группы войск в румынском городе Констанце.

https://ukraina.ru/20250329/1062085733.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

великая отечественная война, 80 лет победы, история