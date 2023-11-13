https://ukraina.ru/20231113/1050951409.html

"Это агония": Эксперт о том, как Зеленский "крысиной тропой" сбежит с поля боя, но его настигнет трибунал

"Это агония": Эксперт о том, как Зеленский "крысиной тропой" сбежит с поля боя, но его настигнет трибунал - 13.11.2023 Украина.ру

"Это агония": Эксперт о том, как Зеленский "крысиной тропой" сбежит с поля боя, но его настигнет трибунал

На Западе требуют от Киева завершить конфликт на любых условиях. Но когда он закончится, президента Владимира Зеленского и его подельников ждет военный трибунал. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-11-13T04:15

2023-11-13T04:15

2023-11-13T04:15

новости

владимир зеленский

трибунал

всу

сво

украина

конфликт

война

россия

запад

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Запад и НАТО эту войну фактически проиграли. Даже если Киеву поставят еще танки и самолеты, ситуацию это не изменит. Потому что воюет не техника, а люди. А ВСУ уже потеряли 70% личного состава на поле боя, рассказал эксперт.Запад и Украина хотели втянуть Россию в войну на истощение, но они ее уже проиграли. На Западе требуют от Киева завершить конфликт на любых условиях. Но на Украине никто этого делать не собирается, добавил он.Киевскому режиму сейчас свойственно то, что было свойственно нацистской Германии времен Великой Отечественной войны. Истерия, заявления о наступлении и вера в палочку-выручалочку. Это агония Украины, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231111/1050922129.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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