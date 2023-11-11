https://ukraina.ru/20231111/1050924996.html

Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом"

Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом" - 11.11.2023 Украина.ру

Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом"

Главный просчет Запада состоит в том, что они считали непререкаемой свою гегемонию. Но ситуация в мире изменилась, а США и Запад к усилению противника не подготовились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич

2023-11-11T06:00

2023-11-11T06:00

2023-11-11T06:00

новости

сша

запад

украина

виктор янукович

россия

минские соглашения

китай

переговоры

стамбул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101174/29/1011742955_0:75:1996:1198_1920x0_80_0_0_a1ec9d8a23cb2b3fd4c1be60e660b4ee.jpg

Известный американский экономист Джеффри Сакс, заметил, что военного конфликта на Украине можно было несколько раз избежать. Нужно было не доводить ситуацию до свержения экс-президента Украины Виктора Януковича в нарушение всех договоренностей и дождаться выборов, рассказал политолог.Главный просчет Запада состоит в том, что они думали, что "ветер истории дует в их паруса", и гегемония, которую они достигли в 1990–е и 2000–е годы, будет вечной, добавил эксперт.На Западе полагают, что история на их стороне, а Россия и Китай – случайные страны, которые возникли на историческом повороте. Но оказалась, что именно Запад со своей идеологией – это аберрация и пустоцвет, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231110/1050886898.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, запад, украина, виктор янукович, россия, минские соглашения, китай, переговоры, стамбул, американская гегемония, история