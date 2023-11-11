Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом" - 11.11.2023 Украина.ру
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Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом"
Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом" - 11.11.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом"
Главный просчет Запада состоит в том, что они считали непререкаемой свою гегемонию. Но ситуация в мире изменилась, а США и Запад к усилению противника не подготовились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
2023-11-11T06:00
2023-11-11T06:00
новости
сша
запад
украина
виктор янукович
россия
минские соглашения
китай
переговоры
стамбул
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Известный американский экономист Джеффри Сакс, заметил, что военного конфликта на Украине можно было несколько раз избежать. Нужно было не доводить ситуацию до свержения экс-президента Украины Виктора Януковича в нарушение всех договоренностей и дождаться выборов, рассказал политолог.Главный просчет Запада состоит в том, что они думали, что "ветер истории дует в их паруса", и гегемония, которую они достигли в 1990–е и 2000–е годы, будет вечной, добавил эксперт.На Западе полагают, что история на их стороне, а Россия и Китай – случайные страны, которые возникли на историческом повороте. Но оказалась, что именно Запад со своей идеологией – это аберрация и пустоцвет, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231110/1050886898.html
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Новости
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новости, сша, запад, украина, виктор янукович, россия, минские соглашения, китай, переговоры, стамбул, американская гегемония, история
Новости, США, Запад, Украина, Виктор Янукович, Россия, Минские соглашения, Китай, переговоры, Стамбул, американская гегемония, История

Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом"

06:00 11.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Главный просчет Запада состоит в том, что они считали непререкаемой свою гегемонию. Но ситуация в мире изменилась, а США и Запад к усилению противника не подготовились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
Известный американский экономист Джеффри Сакс, заметил, что военного конфликта на Украине можно было несколько раз избежать. Нужно было не доводить ситуацию до свержения экс-президента Украины Виктора Януковича в нарушение всех договоренностей и дождаться выборов, рассказал политолог.
"Можно было выполнить Минские соглашения. Можно было пойти на компромисс с Россией в вопросе о гарантиях безопасности в Европе в конце 2021 года. Можно было не мешать переговорам в Стамбуле. Но именно Запад каждый раз в точке бифуркации выбирал борьбу", - отметил Бабич.
Главный просчет Запада состоит в том, что они думали, что "ветер истории дует в их паруса", и гегемония, которую они достигли в 1990–е и 2000–е годы, будет вечной, добавил эксперт.
На Западе полагают, что история на их стороне, а Россия и Китай – случайные страны, которые возникли на историческом повороте. Но оказалась, что именно Запад со своей идеологией – это аберрация и пустоцвет, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Су-24 ВВС Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Вчера, 04:30
Военный эксперт объяснил, где Киев прячет истребители и когда Россия уничтожит военный флот Украины Для того, чтобы спрятать истребители, Украина может перебазировать их на другие аэродромы. С помощью средств обнаружения и дальнобойных ракет ВС РФ должны нейтрализовать эту угрозу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
 
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