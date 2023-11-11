Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом"
Главный просчет Запада состоит в том, что они считали непререкаемой свою гегемонию. Но ситуация в мире изменилась, а США и Запад к усилению противника не подготовились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
Известный американский экономист Джеффри Сакс, заметил, что военного конфликта на Украине можно было несколько раз избежать. Нужно было не доводить ситуацию до свержения экс-президента Украины Виктора Януковича в нарушение всех договоренностей и дождаться выборов, рассказал политолог.
"Можно было выполнить Минские соглашения. Можно было пойти на компромисс с Россией в вопросе о гарантиях безопасности в Европе в конце 2021 года. Можно было не мешать переговорам в Стамбуле. Но именно Запад каждый раз в точке бифуркации выбирал борьбу", - отметил Бабич.
Главный просчет Запада состоит в том, что они думали, что "ветер истории дует в их паруса", и гегемония, которую они достигли в 1990–е и 2000–е годы, будет вечной, добавил эксперт.
На Западе полагают, что история на их стороне, а Россия и Китай – случайные страны, которые возникли на историческом повороте. Но оказалась, что именно Запад со своей идеологией – это аберрация и пустоцвет, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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