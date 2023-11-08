https://ukraina.ru/20231108/1050861663.html

Дмитрий Бабич: Зеленский продавил США и довел Залужного до депрессии, а Россия поставила Запад в тупик

Дмитрий Бабич: Зеленский продавил США и довел Залужного до депрессии, а Россия поставила Запад в тупик - 08.11.2023 Украина.ру

Дмитрий Бабич: Зеленский продавил США и довел Залужного до депрессии, а Россия поставила Запад в тупик

Сейчас на Украине подавят противоречия между политическим и военным руководством. Запад поддержит в этом конфликте Зеленского. Но бесконечно давить не получится

2023-11-08T16:04

2023-11-08T16:04

2023-11-08T16:04

интервью

россия

сша

запад

владимир зеленский

валерий залужный

армия

власть

политика

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Политика – это же возможность находить компромиссы, а не действовать в состоянии ненависти друг другу, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее представитель госдепа США Ведант Патель на фоне информации о политических противоречиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным заявил, что решение Киева не проводить в стране выборы соответствовало бы их конституции.- Дмитрий, означает ли это, что США дают возможность Зеленскому сохранить свою безраздельную власть?- США сопоставили свои интересы относительно того, стоит ли им идти на конфликт с Зеленским, если он уперся и прошел против их воли. Они же ясно дали понять, что хотели бы выборов, а Зеленский (после некоторых колебаний) сказал, что сейчас не время. Поэтому американцы решили: "Ну ладно, пусть будет так".Понятно, что позиции Зеленского становятся уязвимыми с точки зрения легитимности. Хотя на Украине с 2014 года с легитимностью проблемы. Евромайдан был совершенно незаконным действием. Даже на Западе его называют революцией. Вот США и решили продолжать действовать по схеме "есть у революции начало, нет у революции конца".Очевидно, что это будет заводить обстановку во все более опасное русло. Получается, что и Зеленский, и США влезают в ситуацию боевых действий и незаконного пребывания у власти. Эта ситуация ненормальная.- А у самого Залужного и у военной верхушки Украины есть политические амбиции, чтобы хотя бы привести к власти своего ставленника?- Я внимательно прочитал статью Залужного для The Economist. Он там сказал буквально следующее: "мы убиваем друг друга". Трудно представить, чтобы во время Великой Отечественной войны советский военачальник или солдат говорил "мы" про себя и про противника.С другой стороны, военные перевороты без опоры на политические силы внутри страны не свойственны славянской традиции. Евромайдан был государственным переворотом, но его совершила не армия, а сложная коалиция радикалов, поддержанная Западом.Сможет ли военная верхушка Украины проявить себя и захватить власть? Теоретически, да. Но точно не в ближайшее время. Существуют же еще силовые структуры. Как армия будет договариваться с СБУ, которая тоже накопила влияние и людей, способных на жестокости?Так что тут будет разыгран козырь, который нам известен со времен СССР, когда использовались противоречия между МВД, армией и спецслужбами. Зеленский будет действовать так же.Но, повторюсь, у Зеленского остается его главная проблема – диктаторский метод руководства, который не свойственен украинскому менталитету, и который его до добра не доведет.- Насколько Залужный был согласен с Зеленским в том, как вести боевые действия? Залужного у нас пытаются изображать как адекватного военного, но я лично я бы не сказал, что он был резко против "фортеци Бахмут" и "контрнаступа".- Сложный вопрос. Мне трудно сказать, насколько Зеленский вмешивается в дела украинских военных.Если верить немецким генералам, то они все были гении, а Гитлер был единственный идиот среди них, который все испортил. Если верить воспоминаниям советских маршалов, которые выходили в 1970-1980е годы, когда уже можно было критиковать Сталина, то они все делали правильно, а Сталин им мешал. Военные часто обвиняют политиков, что они принимают неправильные решения без понимания обстановки.Понятно, что между Зеленским и Залужным возникла ссора из-за текста в The Economist. Я не знаю, насколько она глубокая. Но мне кажется, что Зеленский в принципе не жалеет солдат. Для него это просто биоматериал. Он не знает лично. А для Залужного их гибель – это трагедия. Иначе он не стал бы говорить: "мы убиваем друг друга". Очевидно, что это не самое счастливое время в его жизни, когда он вынужден воевать с русской армией.Плюс, его действительно гнетет ситуация Первой мировой войны, когда ради нескольких сотен метров он вынужден жертвовать людьми. Его эта ситуация ранит больше, чем Зеленского. В этом и состоит их основное противоречие. Залужный говорит: "Сделайте хоть что-то, чтобы выйти из этой ситуации". А Зеленский говорит: "Тебя никто не спрашивает, делай, что тебе положено".Мне кажется, что с Зеленский рано или поздно запретит украинским военным общаться с прессой. Так же, как Киев запретил корреспондентам выезжать на фронт. И это добавит еще один компонент в большой котел противоречий, который есть сейчас на Украине. Там полно противоречий. Там есть и пророссийские силы, и силы, которые настроены на компромисс. Просто их подавили путем насилия.А сейчас на Украине подавят противоречия между политическим и военным руководством. Запад поддержит в этом конфликте Зеленского. Но бесконечно давить не получится. Политика – это же возможность находить компромиссы, а не действовать в состоянии ненависти друг другу.- Вопрос еще в том, выдержит ли репутация Зеленского, если ВСУ придется отходить на определенные оборонительные рубежи.- Пока больших территориальных потерь у ВСУ нет. Вопрос о том, сколько солдат погибло с обеих сторон, тоже неясен. Поэтому тут Зеленский подстрахован. Проблема в другом.Дело в том, что всего США и Запад выделили 230 миллиардов долларов на поддержку Украины. Это огромные деньги. И в какой-то момент западные союзники могут задать Зеленскому вопрос: "Вы говорили, что Россия попала в ловушку. Что вы взяли ее за жабры, что ее будет душить политический кризис из-за неудач на фронте, а Путин слетит. Но получается, что это какая-то пиррова победа. Мы вам дали 230 миллиардов. Потом еще дадим. Но когда это кончится? Может быть, вы нас решили разорить, а не Россию?".Очевидно, что Зеленский нервничает. А поскольку этот человек не особенно честный, он врет Западу. Мол, все в порядке, все в порядке, еще один удар, и мы увидим свет в конце туннеля". А на своих подчиненных он кричит, потому что они ответить не могут.Это обычная ситуация любого авторитарного правления, которая ничем хорошим кончиться не может.- Я бы только добавил, что если Запад решится сместить Зеленского, то ему тоже надо будет пересмотреть свои подходы, что воевать надо по-нормальному, а не медийно.- Известный экономист Джеффри Сакс (друг Егора Гайдара), который сейчас пользуются роскошью говорить то, что думает, заметил, что этой войны можно было несколько раз избежать. Можно было не доводить ситуацию до свержения Януковича в нарушение всех договоренностей и дождаться выборов. Можно было выполнить Минские соглашения. Можно было пойти на компромисс с Россией в вопросе о гарантиях безопасности в Европе в конце 2021 года. Можно было не мешать переговорам в Стамбуле. Но именно Запад каждый раз в точке бифуркации выбирал борьбу.А почему? Потому что страны, сплоченные ультралиберальной идеологией, полагают, что история на их стороне, а Россия и Китай – случайные страны, которые возникли на историческом повороте. Мол, если мы проявим твердость, то они слетят. Но оказалась, что именно Запад со своей идеологией – это аберрация и пустоцвет.В России очень многие думают, что англосаксы всегда нам вредили. Это неправда. В Первую и во Вторую мировые войны британцы и американцы были нашими союзниками. Представьте себе, что было бы, если бы США не завалили Германию в 1918 году? Нам пришлось бы выполнять условия Брестского мира, от которого Ленин отказался в ноябре 1918 года. Именно эта удачная комбинация, когда Ленин вышел из войны, а потом отказался платить по счетам, сделала его непререкаемым вождем.Я имею в виду, что сегодняшняя ситуация дипломатической бездарности США и Евросоюза несвойственна великой западной цивилизации. Она хитрее и разумнее. Так что это с их стороны аберрация. С нашей стороны все идет так, как оно могло быть, учитывая нашу историю.Главный просчет Запада состоит в том, что они думали, что ветер истории дует в их паруса, и что их гегемония, которой они достигли в 1990–е и 2000–е годы, будет вечно продолжаться. Мол, всегда у США будут самые сильные дроны, а у Израиля всегда будет самая сильная армия на Ближнем Востоке. А сейчас Израиль может уничтожить Иран за счет ядерного оружия. Но и Иран, перед тем, как погибнуть, нанесет Израилю такой ущерб, который при всей своей ненависти к иранцам неприемлем.Короче говоря, ситуация изменилась, а США и Запад к усилению противника не подготовились. Потому что внутри этих стран нельзя была сомневаться, что их система самая прогрессивная и рано или поздно победит. Отсюда сейчас их метания. Поэтому ситуация зашла в тупик.

https://ukraina.ru/20230426/1045685120.html

https://ukraina.ru/20231108/1050853839.html

https://ukraina.ru/20231108/1050854108.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, сша, запад, владимир зеленский, валерий залужный, армия, власть, политика