https://ukraina.ru/20231101/1050664892.html

В Донецке по подозрению в спекуляциях задержан первый замруководителя ГК "РИТУАЛ" - УФСБ

В Донецке по подозрению в спекуляциях задержан первый замруководителя ГК "РИТУАЛ" - УФСБ - 01.11.2023 Украина.ру

В Донецке по подозрению в спекуляциях задержан первый замруководителя ГК "РИТУАЛ" - УФСБ

Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали первого заместителя руководителя государственной корпорации "РИТУАЛ", подозреваемого в организации схемы незаконного обогащения. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе ведомства

2023-11-01T04:58

2023-11-01T04:58

2023-11-01T04:59

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Журналистам также показали кадры оперативных мероприятий УФСБ в здании ГК "РИТУАЛ" в Донецке.Оперативные материалы по данному делу переданы в СК РФ по республике для принятия процессуального решения.Как следует из информации на сайте госкорпорации, она "предоставляет ритуальные услуги по всей территории Донецкой Народной Республики".

https://ukraina.ru/20231031/1050653530.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днр, донецк, ритуальные услуги, фсб, арест, кладбище