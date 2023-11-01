В Донецке по подозрению в спекуляциях задержан первый замруководителя ГК "РИТУАЛ" - УФСБ
04:58 01.11.2023 (обновлено: 04:59 01.11.2023)
Мемориальное кладбище "Город ангелов". Беслан
Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали первого заместителя руководителя государственной корпорации "РИТУАЛ", подозреваемого в организации схемы незаконного обогащения. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе ведомства
"Первый заместитель руководителя ГК "РИТУАЛ" задержан по подозрению в организации схемы незаконного обогащения путём создания искусственного дефицита мест для захоронений и завышения стоимости предоставляемых услуг", - говорится в сообщении.
Журналистам также показали кадры оперативных мероприятий УФСБ в здании ГК "РИТУАЛ" в Донецке.
Оперативные материалы по данному делу переданы в СК РФ по республике для принятия процессуального решения.
Как следует из информации на сайте госкорпорации, она "предоставляет ритуальные услуги по всей территории Донецкой Народной Республики".