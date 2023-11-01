В Донецке по подозрению в спекуляциях задержан первый замруководителя ГК "РИТУАЛ" - УФСБ - 01.11.2023 Украина.ру
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В Донецке по подозрению в спекуляциях задержан первый замруководителя ГК "РИТУАЛ" - УФСБ
В Донецке по подозрению в спекуляциях задержан первый замруководителя ГК "РИТУАЛ" - УФСБ - 01.11.2023 Украина.ру
В Донецке по подозрению в спекуляциях задержан первый замруководителя ГК "РИТУАЛ" - УФСБ
Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали первого заместителя руководителя государственной корпорации "РИТУАЛ", подозреваемого в организации схемы незаконного обогащения. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе ведомства
2023-11-01T04:58
2023-11-01T04:59
новости
россия
днр
донецк
ритуальные услуги
фсб
арест
кладбище
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Журналистам также показали кадры оперативных мероприятий УФСБ в здании ГК "РИТУАЛ" в Донецке.Оперативные материалы по данному делу переданы в СК РФ по республике для принятия процессуального решения.Как следует из информации на сайте госкорпорации, она "предоставляет ритуальные услуги по всей территории Донецкой Народной Республики".
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новости, россия, днр, донецк, ритуальные услуги, фсб, арест, кладбище
Новости, Россия, ДНР, Донецк, ритуальные услуги, ФСБ, арест, кладбище

В Донецке по подозрению в спекуляциях задержан первый замруководителя ГК "РИТУАЛ" - УФСБ

04:58 01.11.2023 (обновлено: 04:59 01.11.2023)
 
Мемориальное кладбище "Город ангелов". Беслан
Мемориальное кладбище Город ангелов. Беслан
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Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали первого заместителя руководителя государственной корпорации "РИТУАЛ", подозреваемого в организации схемы незаконного обогащения. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе ведомства
"Первый заместитель руководителя ГК "РИТУАЛ" задержан по подозрению в организации схемы незаконного обогащения путём создания искусственного дефицита мест для захоронений и завышения стоимости предоставляемых услуг", - говорится в сообщении.
Журналистам также показали кадры оперативных мероприятий УФСБ в здании ГК "РИТУАЛ" в Донецке.
Оперативные материалы по данному делу переданы в СК РФ по республике для принятия процессуального решения.
Как следует из информации на сайте госкорпорации, она "предоставляет ритуальные услуги по всей территории Донецкой Народной Республики".
ФСБ задержала координатора покушения на Олега Царева
Вчера, 18:00
Подробности покушения на Царёва, обстрелы, потери ВСУ. Итоги 31 октябряФСБ задержала агента украинских спецслужб, координировавший покушение на Олега Царева; ВСУ обстреляли приграничные регионы России; ВС РФ нанесли удары по ВСУ
 
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