https://ukraina.ru/20231021/1050374438.html

Сделка Израиля, ХАМАС, США и Катара об освобождении 50 пленных провалилась - WSJ

Сделка Израиля, ХАМАС, США и Катара об освобождении 50 пленных провалилась - WSJ - 21.10.2023 Украина.ру

Сделка Израиля, ХАМАС, США и Катара об освобождении 50 пленных провалилась - WSJ

Переговоры Израиля с ХАМАС, при участии США и Катара, об освобождении 50 израильских пленных провалились. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета Wall Street Journal

2023-10-21T03:40

2023-10-21T03:40

2023-10-21T03:41

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Издание отмечает, что переговоры об освобождении пленных проходили тяжело и первоначально палестинское движение ХАМАС вообще отказывалось обсуждать такую возможность. Выяснилось, что ХАМАС и группировка "Исламский джихад"* даже не располагали информацией о месте пребывания всех пленных, поскольку некоторых из них забрали не принадлежащие к организациям палестинцы.В числе условий для освобождения пленных, обсуждаемых сторонами, были предложения по временному прекращению огня, возобновлению водоснабжения Газы со стороны Израиля и предоставление блокированному сектору гуманитарной помощи.В случае начала Израилем наземной операции в секторе Газа, по мнению ряда чиновников, знакомых с этими переговорами, договориться об освобождении пленных станет практически невозможно.По данным из разных источников, в плену у ХАМАС в настоящее время могут находиться около 150 израильтян. ХАМАС утверждает, что в секторе Газа удерживается порядка 200-250 пленных.* Запрещена в России.

https://ukraina.ru/20231018/1050302676.html

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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, палестина, хамас, сектор газа, заложники, сша, катар, переговоры