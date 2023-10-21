https://ukraina.ru/20231021/1050374438.html
Сделка Израиля, ХАМАС, США и Катара об освобождении 50 пленных провалилась - WSJ
Сделка Израиля, ХАМАС, США и Катара об освобождении 50 пленных провалилась - WSJ - 21.10.2023 Украина.ру
Сделка Израиля, ХАМАС, США и Катара об освобождении 50 пленных провалилась - WSJ
Переговоры Израиля с ХАМАС, при участии США и Катара, об освобождении 50 израильских пленных провалились. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета Wall Street Journal
2023-10-21T03:40
2023-10-21T03:40
2023-10-21T03:41
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сектор газа
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Издание отмечает, что переговоры об освобождении пленных проходили тяжело и первоначально палестинское движение ХАМАС вообще отказывалось обсуждать такую возможность. Выяснилось, что ХАМАС и группировка "Исламский джихад"* даже не располагали информацией о месте пребывания всех пленных, поскольку некоторых из них забрали не принадлежащие к организациям палестинцы.В числе условий для освобождения пленных, обсуждаемых сторонами, были предложения по временному прекращению огня, возобновлению водоснабжения Газы со стороны Израиля и предоставление блокированному сектору гуманитарной помощи.В случае начала Израилем наземной операции в секторе Газа, по мнению ряда чиновников, знакомых с этими переговорами, договориться об освобождении пленных станет практически невозможно.По данным из разных источников, в плену у ХАМАС в настоящее время могут находиться около 150 израильтян. ХАМАС утверждает, что в секторе Газа удерживается порядка 200-250 пленных.* Запрещена в России.
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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, палестина, хамас, сектор газа, заложники, сша, катар, переговоры
Новости, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Палестина, ХАМАС, сектор Газа, заложники, США, Катар, переговоры
Сделка Израиля, ХАМАС, США и Катара об освобождении 50 пленных провалилась - WSJ
03:40 21.10.2023 (обновлено: 03:41 21.10.2023)
Переговоры Израиля с ХАМАС, при участии США и Катара, об освобождении 50 израильских пленных провалились. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета Wall Street Journal
Издание отмечает, что переговоры об освобождении пленных проходили тяжело и первоначально палестинское движение ХАМАС вообще отказывалось обсуждать такую возможность. Выяснилось, что ХАМАС и группировка "Исламский джихад"* даже не располагали информацией о месте пребывания всех пленных, поскольку некоторых из них забрали не принадлежащие к организациям палестинцы.
В числе условий для освобождения пленных, обсуждаемых сторонами, были предложения по временному прекращению огня, возобновлению водоснабжения Газы со стороны Израиля и предоставление блокированному сектору гуманитарной помощи.
"Сделка с участием США, Израиля и Катара, которая привела бы к освобождению 50 пленных, провалилась", - говорится в сообщении WSJ.
В случае начала Израилем наземной операции в секторе Газа, по мнению ряда чиновников, знакомых с этими переговорами, договориться об освобождении пленных станет практически невозможно.
По данным из разных источников, в плену у ХАМАС в настоящее время могут находиться около 150 израильтян. ХАМАС утверждает, что в секторе Газа удерживается порядка 200-250 пленных.