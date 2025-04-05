https://ukraina.ru/20250405/1062309925.html

Сахельский Союз. Москва помогает Африке преодолеть наследие колониализма

Сахельский Союз. Москва помогает Африке преодолеть наследие колониализма - 05.04.2025 Украина.ру

Сахельский Союз. Москва помогает Африке преодолеть наследие колониализма

Министры иностранных дел трех африканских стран – Мали, Буркина-Фасо и Нигера – посетили Москву, чтобы обсудить планы взаимной интеграции в рамках Альянса государств Сахеля, которая осуществляется при поддержке России.

2025-04-05T12:18

2025-04-05T12:18

2025-04-05T12:18

мали

нигер

африка

сергей лавров

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Название Сахель относится к обширной зоне тропических саванн, расположенной к юго-западу от пустыни Сахара. Сейчас в нем доминируют государства "Сахельской тройки" которые приступили к созданию жизнеспособной конфедерации – чтобы стимулировать процессы социально-экономического развития, а также вместе защищать свой суверенитет от посягательств западного колониализма.Подобные намерения получили высокую оценку у Сергея Лаврова, с которым провели встречу африканские политики.Главный российский дипломат сравнил их с историческими событиями после Второй мировой войны – когда бывшие европейские колонии на территории Черного континента одна за другой добивались независимости, опираясь на помощь со стороны советского руководства."Мы рассматриваем создание конфедерации как проявление решимости трех государств Сахеля, выстраивать новую архитектуру региональной безопасности, в целом проводить независимый внешнеполитический курс с опорой на национальные интересы и на собственный потенциал.Альянс государств Сахеля – яркое свидетельство второго пробуждения Африки. Стремление африканцев играть активную, самостоятельную роль в мировых делах, избавляться от остатков неоколониальной зависимости.Со своей стороны, подчеркну, что мы будем всецело поддерживать упрочения позиции континента и в дальнейшем помогать формирующемуся более справедливому, многополярному устройству, в котором для африканского континента и интеграционных структур в Африке должно быть обеспечено достойное место", – рассказал об этом Сергей Лавров, во время пресс-конференции по итогам встречи с сахельскими дипломатами.По словам Лаврова, Россия будет содействовать формированию объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля. Это имеет большое значение для будущего новой конфедерации, потому что Запад не оставляет попыток вернуть контроль над землями бывшей Французской Африки, чтобы получить доступ к их богатейшим природным ресурсам.Страны НАТО – и, в первую очередь, Франция – давно оказывают покровительство военным формированиям террористов, которые противостоят законной власти в Мали. Причем, в последнее время, европейцы пытаются задействовать в этом конфликте свою украинскую клиентелу."Помимо бывших колонизаторов, недавно проявился и киевский режим, который при полном попустительстве своих западных спонсоров открыто поддерживает террористические группировки в этой части Африки", – сказал об этом Сергей Лавров.Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп подтвердил эти данные, недавно озвученные малийцами с трибуны Организации Объединенных наций."Некоторые государства помогают террористам в Сахеле, организовывают для них тыл. Например, Украина. Для нас Украина – террористическое государство", – отметил этот политик.Тесное сотрудничество между странами региона Сахель имеет под собой глубокие исторические корни. В Средние века, задолго до прихода европейских завоевателей, их территории в основном входили в состав единых государственных образований.Среди них особенно известна империя Мали. В XIII-XV веках она насчитывала около сорока миллионов жителей и по праву считалась самым могущественным государством в тогдашнем мире. Ее правящая династия контролировала золотые прииски в долине реки Нигер, служившие основным источником золота, поступающего в Западную Европу и страны Арабского мира.Наиболее известным правителем сахельской империи стал король (манса) Муса. Европейские манускрипты обычно изображали его в огромной золотой короне, с увесистым золотым самородком в руке. Согласно тексту рукописи "Тарих ас-Судан", в 1324 году Муса совершил самое многочисленное в истории паломничество в Мекку, захватив с собой свиту численностью от 60 до 80 тысяч малийцев, которые бесконечным караваном проследовали через Сахару в Египет.Манса Муса пожертвовал на своем пути столько драгоценных металлов, что это привело в арабских странах к инфляционному кризису."Этот человек волной излил свою щедрость на весь Каир. Во всем султанате не было ни одного придворного или другого чиновника, который не получил бы от него подарка золотом. Как славно он держал себя, какое достоинство, какая скромность", – с восторгом писал о сахельском госте арабский хронист.Правители Мали любили поэзию и искусства, покровительствовали науке и развивали ремесла, приглашая к своему двору ученых и мастеров из Багдада, Дамаска и Самарканда. При них был выработан особый архитектурный стиль – на территории империи строили огромные глиняные постройки, которые отличались высокой долговечностью и своеобразным оригинаьным обликом.После распада империи на ее месте образовалось могущественное государство Сонгай, с центрами в Мали и Нигере. Однако впоследствии этот регион захватили французы, которые дали ему название Французский Судан. Они использовали против местных жителей ружья и артиллерию, превращая африканцев в своих бесправных рабов. Французские колонизаторы стравливали между собой различные африканские племена, и поделили Сахель на разные области, которые лежат в основе современных государств на юго-западе Африки.В ХХ веке, после того, как эти страны обрели формальную независимость, их все равно контролировали в Париже, полностью подчинив себе экономику бывших колоний. Среди тех, кто пытался преодолеть эту унизительную зависимость, особо выделялся Тома Санкара – молодой лидер Буркина-Фасо, искренний друг СССР, пытавшийся построить общество социального равенства. Однако он был убит в результате переворота, организованного при участии западной агентуры.Ситуация начала меняться только в последние годы. Государства "Сахельской тройки" возглавили патриотически настроенные политики, которые потребовали вывести со своей территории военные контингенты Франции и США – заявив о том, что природные ресурсы этих стран принадлежат исключительно проживающим в них народам.Руководство Мали, Буркина-Фасо и Нигера обратилось за поддержкой к Москве и Пекину, рассчитывая установить с ними взаимовыгодное сотрудничество. Причем, это касается не только военной помощи.Правительство Нигера заявило сейчас о том, что не исключает возможности строительства атомной электростанции при помощи российских компаний. Глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре отметил, что такая АЭС могла бы снабжать электроэнергией все страны Альянса государств Сахеля – что стало бы для них историческим прорывом в области инфраструктуры и экономики.И эти инвестиции в будущее очень важны для продвижения российских интересов на территории всей Африки.

мали

нигер

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Сергей Котвицкий

мали, нигер, африка, сергей лавров, нато, мид, эксклюзив