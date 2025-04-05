https://ukraina.ru/20250405/1062309756.html
Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье
Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье - 05.04.2025 Украина.ру
Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье
У ВСУ на технике появился новый тактический знак – три стрелы, направленные вверх и вставленные в квадрат. Это может свидетельствовать о том, что украинская армия с большой долей вероятности может готовиться к новому контрнаступлению. Так считает донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
2025-04-05T12:33
2025-04-05T12:33
2025-04-05T12:33
эксклюзив
брянская область
приднестровье
пмр
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
силы специальных операций
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1f/1062163458_0:294:3075:2023_1920x0_80_0_0_f7adc95ccf1bb21e48224bfa7111dd58.jpg
Он полагает, что несмотря на шапкозакидательские разговоры с нашей стороны, что ВСУ выдохлись и сломались, силы на это у украинцев еще есть. У них под ружьем почти миллион человек. Они сдерживают наше наступление, зачастую переходя в контрнаступления под Покровском, в Торецке, в Часов Яре, в Белгородской области. Значит, средства и резервы у украинского командования имеются, кто бы и что бы не говорил."Как может выглядеть их контрнаступление? Сейчас уже это понятно. К первой линии обороны одновременно подходят их инженерные машины, которые проламывают путь технике, расчищая путь от "зубов дракона", и машины для разминирования. Одновременно к границе подвигают мощный РЭБ, чтобы глушить наши FPV дроны. Но сейчас применение РЭБ работает все меньше и меньше – в массовых количествах стали выпускать дроны на оптоволокне. На них никакой РЭБ не действует.Также к границе подтягиваются группы с дробовиками, чтобы сбивать наши дроны на оптоволокне. Иного способа нет. Также могут применяться зенитки. Причем зачастую самодельные. На машину устанавливается сваренная установка к которой прикрепляют либо четыре калаша, либо три пулемета", - рассказывает Матюшин.Первыми в бой идут бусифицированные. Их не жалко. Они проникают за линию фронта малыми группами на колесных средствах. Там, где тяжело взять наш опорник, в бой вступают Силы специальных операций украинской разведки или Третья штурмовая бригада (так сейчас называются азовцы*).Куда может быть направлен удар ВСУ? Матюшин считает, что украинцы могут попробовать ударить в трех направлениях: Брянская область, село Пологи на Запорожском фронте и Приднестровье."Почему так? Захват части Брянской области может дать укропам козырь в пропагандистской войне: мол, на четвертый год войны, русня не может защитить свои исконные территории. Так зачем нам заключать с ней мир, если мы еще можем захватывать их территории.В 2023 году во время контрнаступа на Запорожском фронте в районе Полог не было боевых действий. Поэтому укроп может думать, что у нас там могут стоять второстепенные подразделения – малоопытные и нестойкие. В таком случае почему бы туда не врезать. И врежут.Ну и Приднестровье. Я помню, как в нулевых украинские нацики мне всегда говорили, что ПМР – это украинская земля. Поэтому не исключено, они могут вторгнуться туда. Причем вместе с молдавскими силами. Нынешние молдавские власти сейчас щемят всех, кто представляет опасность для них, а ПМР как раз к ним и относится", - полагает Матюшин.Он считает, что в первых двух случаях контрнаступ украинцев закончится пшиком – мы сможем перебросить резервы, а вот в третьем несмотря на серьезные укрепления, которые возведены там в последнее время, непонятно как перебросить дополнительные подразделения.Также появление новых тактических знаков может быть обычной дезинформацией, чтобы сбить нас с толку для того, чтобы мы думали, что ВСУ пойдут в новый контрнаступ, и пытались бы выяснить куда и не рыпались бы, засев в глухой обороне. Таким образом Киев хочет обезопасить себя от нового российского наступления, которое предполагается в мае-июне.Читайте также статью Александра Чаленко В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?Организация, признанная в РФ террористической и экстремисткой, запрещена в РФ
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брянская область
приднестровье
пмр
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Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
эксклюзив, брянская область, приднестровье, пмр, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, силы специальных операций
Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье
У ВСУ на технике появился новый тактический знак – три стрелы, направленные вверх и вставленные в квадрат. Это может свидетельствовать о том, что украинская армия с большой долей вероятности может готовиться к новому контрнаступлению. Так считает донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
Он полагает, что несмотря на шапкозакидательские разговоры с нашей стороны, что ВСУ выдохлись и сломались, силы на это у украинцев еще есть. У них под ружьем почти миллион человек. Они сдерживают наше наступление, зачастую переходя в контрнаступления под Покровском, в Торецке, в Часов Яре, в Белгородской области. Значит, средства и резервы у украинского командования имеются, кто бы и что бы не говорил.
"Как может выглядеть их контрнаступление? Сейчас уже это понятно. К первой линии обороны одновременно подходят их инженерные машины, которые проламывают путь технике, расчищая путь от "зубов дракона", и машины для разминирования. Одновременно к границе подвигают мощный РЭБ, чтобы глушить наши FPV дроны. Но сейчас применение РЭБ работает все меньше и меньше – в массовых количествах стали выпускать дроны на оптоволокне. На них никакой РЭБ не действует.
Также к границе подтягиваются группы с дробовиками, чтобы сбивать наши дроны на оптоволокне. Иного способа нет. Также могут применяться зенитки. Причем зачастую самодельные. На машину устанавливается сваренная установка к которой прикрепляют либо четыре калаша, либо три пулемета", - рассказывает Матюшин
.
Первыми в бой идут бусифицированные. Их не жалко. Они проникают за линию фронта малыми группами на колесных средствах. Там, где тяжело взять наш опорник, в бой вступают Силы специальных операций
украинской разведки или Третья штурмовая бригада (так сейчас называются азовцы*).
Куда может быть направлен удар ВСУ
? Матюшин считает, что украинцы могут попробовать ударить в трех направлениях: Брянская область
, село Пологи на Запорожском фронте и Приднестровье
.
"Почему так? Захват части Брянской области может дать укропам козырь в пропагандистской войне: мол, на четвертый год войны, русня не может защитить свои исконные территории. Так зачем нам заключать с ней мир, если мы еще можем захватывать их территории.
В 2023 году во время контрнаступа на Запорожском фронте в районе Полог не было боевых действий. Поэтому укроп может думать, что у нас там могут стоять второстепенные подразделения – малоопытные и нестойкие. В таком случае почему бы туда не врезать. И врежут.
Ну и Приднестровье. Я помню, как в нулевых украинские нацики мне всегда говорили, что ПМР
– это украинская земля. Поэтому не исключено, они могут вторгнуться туда. Причем вместе с молдавскими силами. Нынешние молдавские власти сейчас щемят всех, кто представляет опасность для них, а ПМР как раз к ним и относится", - полагает Матюшин.
Он считает, что в первых двух случаях контрнаступ украинцев закончится пшиком – мы сможем перебросить резервы, а вот в третьем несмотря на серьезные укрепления, которые возведены там в последнее время, непонятно как перебросить дополнительные подразделения.
Также появление новых тактических знаков может быть обычной дезинформацией, чтобы сбить нас с толку для того, чтобы мы думали, что ВСУ пойдут в новый контрнаступ, и пытались бы выяснить куда и не рыпались бы, засев в глухой обороне. Таким образом Киев
хочет обезопасить себя от нового российского наступления, которое предполагается в мае-июне.
Организация, признанная в РФ террористической и экстремисткой, запрещена в РФ