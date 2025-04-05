Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье - 05.04.2025 Украина.ру
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Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье
Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье - 05.04.2025 Украина.ру
Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье
У ВСУ на технике появился новый тактический знак – три стрелы, направленные вверх и вставленные в квадрат. Это может свидетельствовать о том, что украинская армия с большой долей вероятности может готовиться к новому контрнаступлению. Так считает донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
2025-04-05T12:33
2025-04-05T12:33
эксклюзив
брянская область
приднестровье
пмр
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
силы специальных операций
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Он полагает, что несмотря на шапкозакидательские разговоры с нашей стороны, что ВСУ выдохлись и сломались, силы на это у украинцев еще есть. У них под ружьем почти миллион человек. Они сдерживают наше наступление, зачастую переходя в контрнаступления под Покровском, в Торецке, в Часов Яре, в Белгородской области. Значит, средства и резервы у украинского командования имеются, кто бы и что бы не говорил."Как может выглядеть их контрнаступление? Сейчас уже это понятно. К первой линии обороны одновременно подходят их инженерные машины, которые проламывают путь технике, расчищая путь от "зубов дракона", и машины для разминирования. Одновременно к границе подвигают мощный РЭБ, чтобы глушить наши FPV дроны. Но сейчас применение РЭБ работает все меньше и меньше – в массовых количествах стали выпускать дроны на оптоволокне. На них никакой РЭБ не действует.Также к границе подтягиваются группы с дробовиками, чтобы сбивать наши дроны на оптоволокне. Иного способа нет. Также могут применяться зенитки. Причем зачастую самодельные. На машину устанавливается сваренная установка к которой прикрепляют либо четыре калаша, либо три пулемета", - рассказывает Матюшин.Первыми в бой идут бусифицированные. Их не жалко. Они проникают за линию фронта малыми группами на колесных средствах. Там, где тяжело взять наш опорник, в бой вступают Силы специальных операций украинской разведки или Третья штурмовая бригада (так сейчас называются азовцы*).Куда может быть направлен удар ВСУ? Матюшин считает, что украинцы могут попробовать ударить в трех направлениях: Брянская область, село Пологи на Запорожском фронте и Приднестровье."Почему так? Захват части Брянской области может дать укропам козырь в пропагандистской войне: мол, на четвертый год войны, русня не может защитить свои исконные территории. Так зачем нам заключать с ней мир, если мы еще можем захватывать их территории.В 2023 году во время контрнаступа на Запорожском фронте в районе Полог не было боевых действий. Поэтому укроп может думать, что у нас там могут стоять второстепенные подразделения – малоопытные и нестойкие. В таком случае почему бы туда не врезать. И врежут.Ну и Приднестровье. Я помню, как в нулевых украинские нацики мне всегда говорили, что ПМР – это украинская земля. Поэтому не исключено, они могут вторгнуться туда. Причем вместе с молдавскими силами. Нынешние молдавские власти сейчас щемят всех, кто представляет опасность для них, а ПМР как раз к ним и относится", - полагает Матюшин.Он считает, что в первых двух случаях контрнаступ украинцев закончится пшиком – мы сможем перебросить резервы, а вот в третьем несмотря на серьезные укрепления, которые возведены там в последнее время, непонятно как перебросить дополнительные подразделения.Также появление новых тактических знаков может быть обычной дезинформацией, чтобы сбить нас с толку для того, чтобы мы думали, что ВСУ пойдут в новый контрнаступ, и пытались бы выяснить куда и не рыпались бы, засев в глухой обороне. Таким образом Киев хочет обезопасить себя от нового российского наступления, которое предполагается в мае-июне.Читайте также статью Александра Чаленко В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?Организация, признанная в РФ террористической и экстремисткой, запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20210809/1032024788.html
брянская область
приднестровье
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Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, брянская область, приднестровье, пмр, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, силы специальных операций
Эксклюзив, Брянская область, Приднестровье, ПМР, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко, Силы специальных операций

Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье

12:33 05.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов отдельного батальона "АрБат" в Курской области
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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У ВСУ на технике появился новый тактический знак – три стрелы, направленные вверх и вставленные в квадрат. Это может свидетельствовать о том, что украинская армия с большой долей вероятности может готовиться к новому контрнаступлению. Так считает донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
Он полагает, что несмотря на шапкозакидательские разговоры с нашей стороны, что ВСУ выдохлись и сломались, силы на это у украинцев еще есть. У них под ружьем почти миллион человек. Они сдерживают наше наступление, зачастую переходя в контрнаступления под Покровском, в Торецке, в Часов Яре, в Белгородской области. Значит, средства и резервы у украинского командования имеются, кто бы и что бы не говорил.
"Как может выглядеть их контрнаступление? Сейчас уже это понятно. К первой линии обороны одновременно подходят их инженерные машины, которые проламывают путь технике, расчищая путь от "зубов дракона", и машины для разминирования. Одновременно к границе подвигают мощный РЭБ, чтобы глушить наши FPV дроны. Но сейчас применение РЭБ работает все меньше и меньше – в массовых количествах стали выпускать дроны на оптоволокне. На них никакой РЭБ не действует.
Также к границе подтягиваются группы с дробовиками, чтобы сбивать наши дроны на оптоволокне. Иного способа нет. Также могут применяться зенитки. Причем зачастую самодельные. На машину устанавливается сваренная установка к которой прикрепляют либо четыре калаша, либо три пулемета", - рассказывает Матюшин.
Первыми в бой идут бусифицированные. Их не жалко. Они проникают за линию фронта малыми группами на колесных средствах. Там, где тяжело взять наш опорник, в бой вступают Силы специальных операций украинской разведки или Третья штурмовая бригада (так сейчас называются азовцы*).
Александр Матюшин
9 августа 2021, 10:47
Александр "Варяг" Матюшин: кто онОдин из организаторов русского движения Донбасса, ополченец, лидер донецкого отделения российской общественной организации «Новые скифы»
Куда может быть направлен удар ВСУ? Матюшин считает, что украинцы могут попробовать ударить в трех направлениях: Брянская область, село Пологи на Запорожском фронте и Приднестровье.
"Почему так? Захват части Брянской области может дать укропам козырь в пропагандистской войне: мол, на четвертый год войны, русня не может защитить свои исконные территории. Так зачем нам заключать с ней мир, если мы еще можем захватывать их территории.
В 2023 году во время контрнаступа на Запорожском фронте в районе Полог не было боевых действий. Поэтому укроп может думать, что у нас там могут стоять второстепенные подразделения – малоопытные и нестойкие. В таком случае почему бы туда не врезать. И врежут.
Ну и Приднестровье. Я помню, как в нулевых украинские нацики мне всегда говорили, что ПМР – это украинская земля. Поэтому не исключено, они могут вторгнуться туда. Причем вместе с молдавскими силами. Нынешние молдавские власти сейчас щемят всех, кто представляет опасность для них, а ПМР как раз к ним и относится", - полагает Матюшин.
Он считает, что в первых двух случаях контрнаступ украинцев закончится пшиком – мы сможем перебросить резервы, а вот в третьем несмотря на серьезные укрепления, которые возведены там в последнее время, непонятно как перебросить дополнительные подразделения.
Также появление новых тактических знаков может быть обычной дезинформацией, чтобы сбить нас с толку для того, чтобы мы думали, что ВСУ пойдут в новый контрнаступ, и пытались бы выяснить куда и не рыпались бы, засев в глухой обороне. Таким образом Киев хочет обезопасить себя от нового российского наступления, которое предполагается в мае-июне.
Читайте также статью Александра Чаленко В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?
Организация, признанная в РФ террористической и экстремисткой, запрещена в РФ
 
ЭксклюзивБрянская областьПриднестровьеПМРАлександр "Варяг" МатюшинАлександр ЧаленкоСилы специальных операций
 
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12:33Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье
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