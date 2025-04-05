https://ukraina.ru/20250405/1062309756.html

Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье

Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье - 05.04.2025 Украина.ру

Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье

У ВСУ на технике появился новый тактический знак – три стрелы, направленные вверх и вставленные в квадрат. Это может свидетельствовать о том, что украинская армия с большой долей вероятности может готовиться к новому контрнаступлению. Так считает донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин

2025-04-05T12:33

2025-04-05T12:33

2025-04-05T12:33

эксклюзив

брянская область

приднестровье

пмр

александр "варяг" матюшин

александр чаленко

силы специальных операций

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Он полагает, что несмотря на шапкозакидательские разговоры с нашей стороны, что ВСУ выдохлись и сломались, силы на это у украинцев еще есть. У них под ружьем почти миллион человек. Они сдерживают наше наступление, зачастую переходя в контрнаступления под Покровском, в Торецке, в Часов Яре, в Белгородской области. Значит, средства и резервы у украинского командования имеются, кто бы и что бы не говорил."Как может выглядеть их контрнаступление? Сейчас уже это понятно. К первой линии обороны одновременно подходят их инженерные машины, которые проламывают путь технике, расчищая путь от "зубов дракона", и машины для разминирования. Одновременно к границе подвигают мощный РЭБ, чтобы глушить наши FPV дроны. Но сейчас применение РЭБ работает все меньше и меньше – в массовых количествах стали выпускать дроны на оптоволокне. На них никакой РЭБ не действует.Также к границе подтягиваются группы с дробовиками, чтобы сбивать наши дроны на оптоволокне. Иного способа нет. Также могут применяться зенитки. Причем зачастую самодельные. На машину устанавливается сваренная установка к которой прикрепляют либо четыре калаша, либо три пулемета", - рассказывает Матюшин.Первыми в бой идут бусифицированные. Их не жалко. Они проникают за линию фронта малыми группами на колесных средствах. Там, где тяжело взять наш опорник, в бой вступают Силы специальных операций украинской разведки или Третья штурмовая бригада (так сейчас называются азовцы*).Куда может быть направлен удар ВСУ? Матюшин считает, что украинцы могут попробовать ударить в трех направлениях: Брянская область, село Пологи на Запорожском фронте и Приднестровье."Почему так? Захват части Брянской области может дать укропам козырь в пропагандистской войне: мол, на четвертый год войны, русня не может защитить свои исконные территории. Так зачем нам заключать с ней мир, если мы еще можем захватывать их территории.В 2023 году во время контрнаступа на Запорожском фронте в районе Полог не было боевых действий. Поэтому укроп может думать, что у нас там могут стоять второстепенные подразделения – малоопытные и нестойкие. В таком случае почему бы туда не врезать. И врежут.Ну и Приднестровье. Я помню, как в нулевых украинские нацики мне всегда говорили, что ПМР – это украинская земля. Поэтому не исключено, они могут вторгнуться туда. Причем вместе с молдавскими силами. Нынешние молдавские власти сейчас щемят всех, кто представляет опасность для них, а ПМР как раз к ним и относится", - полагает Матюшин.Он считает, что в первых двух случаях контрнаступ украинцев закончится пшиком – мы сможем перебросить резервы, а вот в третьем несмотря на серьезные укрепления, которые возведены там в последнее время, непонятно как перебросить дополнительные подразделения.Также появление новых тактических знаков может быть обычной дезинформацией, чтобы сбить нас с толку для того, чтобы мы думали, что ВСУ пойдут в новый контрнаступ, и пытались бы выяснить куда и не рыпались бы, засев в глухой обороне. Таким образом Киев хочет обезопасить себя от нового российского наступления, которое предполагается в мае-июне.Читайте также статью Александра Чаленко В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?Организация, признанная в РФ террористической и экстремисткой, запрещена в РФ

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брянская область

приднестровье

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, брянская область, приднестровье, пмр, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, силы специальных операций