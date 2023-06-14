На дне "Каховского моря" нашли руины исторической казацкой церкви - 14.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура обложка
Культура
https://ukraina.ru/20230614/1047215898.html
На дне "Каховского моря" нашли руины исторической казацкой церкви
На дне "Каховского моря" нашли руины исторической казацкой церкви - 14.06.2023 Украина.ру
На дне "Каховского моря" нашли руины исторической казацкой церкви
В селе Покровское, неподалёку от Никополя (Днепропетровская область) на дне обмелевшего Каховского водохранилища нашли решетки и фрагменты фасада Покровской Сечевой церкви, сообщает 14 июня украинское издание "Наше місто"
2023-06-14T13:47
2023-06-14T13:47
культура
новости
церковь
днепропетровская область
никополь
казаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047216542_0:51:992:609_1920x0_80_0_0_ab713681a49d211d85ab35e9806e1d98.jpg
В результате разрушения Каховской гидроэлектростанции, водохранилище, которое на Украине принято называть "Каховское море" значительно обмелело, из-за чего на берег вынесло рыб и других подводных жителей.Первая – деревянная Покровская церковь существовала до 1775 года при Новой Сечи после подписания Лубенского договора. После расформирования Запорожской Сечи по приказу императрицы Екатерины II, на ее месте была построена новая – каменная.Часть икон и утвари из первой церкви сохранились, в XX веке их привез в Екатеринославский музей имени Поля историк Дмитрий Яворницкий, однако позднее он передал их в местный никопольский музей:"Никополь является славной могилой не только усопших сечевиков, но здесь же хранятся и великие святыни запорожской сечевой церкви. Утварь та очень ценна, как в археологическом плане, так и по работе и материалу, из которого она изготовлена", - писал Яворницкий в "Истории запорожских казаков".Тарас Шевченко упоминает эту церковь, как один из символов казачества в своей поэме "Слепой", пишет о ней также и советский украинский писатель, режиссер Александр Довженко в повести "Поэма о море".Встречается эта церковь также в работах Александра Афанасьева-Чужбинского, Алексея Стороженко, а также художников Валентина Серова и Ильи Репина. Шевченко также делал карандашные наброски Покровской церкви.Второе сооружение – каменное – просуществовало до 1954 года, и было снесено во время строительства Каховской ГЭС.
https://ukraina.ru/20230613/1047133953.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047216542_0:0:884:662_1920x0_80_0_0_4c41756a0bcf832c27518776e9a003f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, церковь, днепропетровская область, никополь, казаки
Культура, Новости, Церковь, Днепропетровская область, Никополь, казаки

На дне "Каховского моря" нашли руины исторической казацкой церкви

13:47 14.06.2023
 
© nashemisto.dp.ua
© nashemisto.dp.ua
Читать в
В селе Покровское, неподалёку от Никополя (Днепропетровская область) на дне обмелевшего Каховского водохранилища нашли решетки и фрагменты фасада Покровской Сечевой церкви, сообщает 14 июня украинское издание "Наше місто"
В результате разрушения Каховской гидроэлектростанции, водохранилище, которое на Украине принято называть "Каховское море" значительно обмелело, из-за чего на берег вынесло рыб и других подводных жителей.
Первая – деревянная Покровская церковь существовала до 1775 года при Новой Сечи после подписания Лубенского договора. После расформирования Запорожской Сечи по приказу императрицы Екатерины II, на ее месте была построена новая – каменная.
Часть икон и утвари из первой церкви сохранились, в XX веке их привез в Екатеринославский музей имени Поля историк Дмитрий Яворницкий, однако позднее он передал их в местный никопольский музей:
"Никополь является славной могилой не только усопших сечевиков, но здесь же хранятся и великие святыни запорожской сечевой церкви. Утварь та очень ценна, как в археологическом плане, так и по работе и материалу, из которого она изготовлена", - писал Яворницкий в "Истории запорожских казаков".
Тарас Шевченко упоминает эту церковь, как один из символов казачества в своей поэме "Слепой", пишет о ней также и советский украинский писатель, режиссер Александр Довженко в повести "Поэма о море".
Встречается эта церковь также в работах Александра Афанасьева-Чужбинского, Алексея Стороженко, а также художников Валентина Серова и Ильи Репина. Шевченко также делал карандашные наброски Покровской церкви.
Второе сооружение – каменное – просуществовало до 1954 года, и было снесено во время строительства Каховской ГЭС.
Кирилловская церковь
Вчера, 18:00История
Киевская святыня: Кирилловская церковь и "Богоматерь" Врубеля
 
КультураНовостиЦерковьДнепропетровская областьНикопольказаки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Гаврилов: поставки оружия Украине вовлекут НАТО в конфликт
15:08Когда Украина войдет в Россию. История воссоединения свидетельствует, что это дело не одного десятилетия
14:56Пушилин рассказал о сложностях ВСУ при контрнаступлении
14:55Московский суд отказался исключить певицу Земфиру* из иноагентов
14:44Когда захлебнётся наступление ВСУ и как Россия может додавить Киев психологически - Кутырь. Видео
14:39Контролируемая нелюбовь. Зачем в США распространяют фейки о шпионской станции Китая на Кубе
14:38Севастополю – 240 лет
14:28Гаврилов осудил США за отсутствие реакции на геноцид жителей Донбасса
14:01Внук де Голля может приехать в Крым
13:57Ищенко о том, зачем США сливали Порошенко и что понял Путин после избрания Зеленского
13:52Алаудинов: спецназ "Ахмат" отправляется на поиски Делимханова
13:49Андрей Суздальцев: У США есть три сценария на случай, если Россия окончательно оставит ВСУ без танков
13:47На дне "Каховского моря" нашли руины исторической казацкой церкви
13:45В Государственной думе РФ сообщили о состоянии Адама Делимханова
13:44Лукашенко назвал число украинцев, погибших в ходе контрнаступления
13:43"Лыжи не едут?!": украинская певица вступилась за русский язык
13:40Рогов: Украина использует зерновую сделку для получения средств на закупки оружия
13:32"Клоун вышел вон". Борис Джонсон покинул политику, а первого министра Шотландии задержали
13:20Пушилин рассказал о "серьезном давлении" со стороны ВСУ
13:00Провал контрнаступления, разрушенное жилье, окончание конфликта. Главное на Украине на 13:00 14 июня
Лента новостейМолния