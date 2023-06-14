https://ukraina.ru/20230614/1047215898.html

На дне "Каховского моря" нашли руины исторической казацкой церкви

На дне "Каховского моря" нашли руины исторической казацкой церкви - 14.06.2023 Украина.ру

На дне "Каховского моря" нашли руины исторической казацкой церкви

В селе Покровское, неподалёку от Никополя (Днепропетровская область) на дне обмелевшего Каховского водохранилища нашли решетки и фрагменты фасада Покровской Сечевой церкви, сообщает 14 июня украинское издание "Наше місто"

2023-06-14T13:47

2023-06-14T13:47

2023-06-14T13:47

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В результате разрушения Каховской гидроэлектростанции, водохранилище, которое на Украине принято называть "Каховское море" значительно обмелело, из-за чего на берег вынесло рыб и других подводных жителей.Первая – деревянная Покровская церковь существовала до 1775 года при Новой Сечи после подписания Лубенского договора. После расформирования Запорожской Сечи по приказу императрицы Екатерины II, на ее месте была построена новая – каменная.Часть икон и утвари из первой церкви сохранились, в XX веке их привез в Екатеринославский музей имени Поля историк Дмитрий Яворницкий, однако позднее он передал их в местный никопольский музей:"Никополь является славной могилой не только усопших сечевиков, но здесь же хранятся и великие святыни запорожской сечевой церкви. Утварь та очень ценна, как в археологическом плане, так и по работе и материалу, из которого она изготовлена", - писал Яворницкий в "Истории запорожских казаков".Тарас Шевченко упоминает эту церковь, как один из символов казачества в своей поэме "Слепой", пишет о ней также и советский украинский писатель, режиссер Александр Довженко в повести "Поэма о море".Встречается эта церковь также в работах Александра Афанасьева-Чужбинского, Алексея Стороженко, а также художников Валентина Серова и Ильи Репина. Шевченко также делал карандашные наброски Покровской церкви.Второе сооружение – каменное – просуществовало до 1954 года, и было снесено во время строительства Каховской ГЭС.

https://ukraina.ru/20230613/1047133953.html

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новости, церковь, днепропетровская область, никополь, казаки