Украинский военнопленный рассказал о больных коронавирусом в рядах ВСУ

"23 числа я заболел коронавирусом, и меня отправили в госпиталь. Из госпиталя меня утром эвакуировали в запорожский госпиталь. Там я пробыл четверо суток, и потом нас всех эвакуировали в Днепр (Днепропетровск)", - рассказал он. - "В Днепре, когда я пробыл в "больничке" ещё дней восемь, нам звонил наш командир части Авраменко, и говорил, чтобы мы возвращались в часть, несмотря на то, что город находится в окружении и там идут боевые действия".