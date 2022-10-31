https://ukraina.ru/20221031/1040303546.html
Украинский военнопленный рассказал о больных коронавирусом в рядах ВСУ
Украинский военнопленный рассказал о больных коронавирусом в рядах ВСУ - 31.10.2022 Украина.ру
Украинский военнопленный рассказал о больных коронавирусом в рядах ВСУ
Украинских военнослужащих, больных коронавирусом, возвращали в части из госпиталя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военнопленный Вячеслав Симбирский
2022-10-31T07:36
2022-10-31T07:36
2022-10-31T07:36
новости
коронавирус
всу
военнопленный
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Украинский военнопленный Вячеслав Симбирский поступил на службу в ВСУ в 2021 году. Накануне специальной военной операции России он заболел коронавирусом. Через 11 дней лечения в госпиталях его и больных сослуживцев вернули в часть. Командир части приказал больным выкинуть военные билеты, спрятать форму, и возвращаться в часть на попутках. Больных записали в батальон территориальной обороны "Днепр-1".
https://ukraina.ru/20221029/1040274782.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, коронавирус, всу, военнопленный
Новости, коронавирус, ВСУ, военнопленный
Украинский военнопленный рассказал о больных коронавирусом в рядах ВСУ
Украинских военнослужащих, больных коронавирусом, возвращали в части из госпиталя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военнопленный Вячеслав Симбирский
Украинский военнопленный Вячеслав Симбирский поступил на службу в ВСУ в 2021 году. Накануне специальной военной операции России он заболел коронавирусом. Через 11 дней лечения в госпиталях его и больных сослуживцев вернули в часть.
"23 числа я заболел коронавирусом, и меня отправили в госпиталь. Из госпиталя меня утром эвакуировали в запорожский госпиталь. Там я пробыл четверо суток, и потом нас всех эвакуировали в Днепр (Днепропетровск)", - рассказал он. - "В Днепре, когда я пробыл в "больничке" ещё дней восемь, нам звонил наш командир части Авраменко, и говорил, чтобы мы возвращались в часть, несмотря на то, что город находится в окружении и там идут боевые действия".
Командир части приказал больным выкинуть военные билеты, спрятать форму, и возвращаться в часть на попутках. Больных записали в батальон территориальной обороны "Днепр-1".