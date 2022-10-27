Жительница Австралии рассказала, что подтолкнуло её к оказанию помощи Донбассу - 27.10.2022 Украина.ру
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Жительница Австралии рассказала, что подтолкнуло её к оказанию помощи Донбассу
Жительница Австралии рассказала, что подтолкнуло её к оказанию помощи Донбассу - 27.10.2022 Украина.ру
Жительница Австралии рассказала, что подтолкнуло её к оказанию помощи Донбассу
Пережив гражданскую войну в Боснии и почувствовав на себе, насколько тяжело живётся мирным жителям во время военных действий, невозможно было оставаться в стороне от беды Донбасса. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
2022-10-27T04:04
2022-10-27T04:04
новости
австралия
спецоперация
донбасс
гуманитарная помощь
соотечественники
югославия
украинский язык
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Трифонова, недавно посетившая народные республики Донбасса, добавила, что в ней течёт и русская, и украинская кровь. В частности, её бабушка была украинка из Запорожья."Она очень негативно относилась к бандеровщине, всегда оставаясь украинкой, говорившей и любившей украинский язык", - рассказала она.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220909/1038528368.html
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новости, австралия, спецоперация, донбасс, гуманитарная помощь, соотечественники, югославия, украинский язык
Новости, Австралия, Спецоперация, Донбасс, гуманитарная помощь, соотечественники, Югославия, украинский язык

Жительница Австралии рассказала, что подтолкнуло её к оказанию помощи Донбассу

04:04 27.10.2022
 
© Фото : CC0, PixabayАвстралия
Австралия - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Пережив гражданскую войну в Боснии и почувствовав на себе, насколько тяжело живётся мирным жителям во время военных действий, невозможно было оставаться в стороне от беды Донбасса. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова

"Мой переезд в Австралию был неслучаен. Я тогда жила в Югославии, в Боснии и Герцеговине, это было в 1992 году, и там началась война. … И естественно, по прошествии лет, когда война коснулась уже моих близких, то я не могла оставаться в стороне", - сказала она.

Трифонова, недавно посетившая народные республики Донбасса, добавила, что в ней течёт и русская, и украинская кровь. В частности, её бабушка была украинка из Запорожья.
"Она очень негативно относилась к бандеровщине, всегда оставаясь украинкой, говорившей и любившей украинский язык", - рассказала она.
Сергей Мороз, руководитель пресс-службы ВГА Херсона
9 сентября, 15:45
Сергей Мороз о том, почему в Херсоне никого не преследуют за украинский язык
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиАвстралияСпецоперацияДонбассгуманитарная помощьсоотечественникиЮгославияукраинский язык
 
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