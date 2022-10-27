https://ukraina.ru/20221027/1040166370.html

Жительница Австралии рассказала, что подтолкнуло её к оказанию помощи Донбассу

Жительница Австралии рассказала, что подтолкнуло её к оказанию помощи Донбассу - 27.10.2022 Украина.ру

Жительница Австралии рассказала, что подтолкнуло её к оказанию помощи Донбассу

Пережив гражданскую войну в Боснии и почувствовав на себе, насколько тяжело живётся мирным жителям во время военных действий, невозможно было оставаться в стороне от беды Донбасса. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова

2022-10-27T04:04

2022-10-27T04:04

2022-10-27T04:04

новости

австралия

спецоперация

донбасс

гуманитарная помощь

соотечественники

югославия

украинский язык

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Трифонова, недавно посетившая народные республики Донбасса, добавила, что в ней течёт и русская, и украинская кровь. В частности, её бабушка была украинка из Запорожья."Она очень негативно относилась к бандеровщине, всегда оставаясь украинкой, говорившей и любившей украинский язык", - рассказала она.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220909/1038528368.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, австралия, спецоперация, донбасс, гуманитарная помощь, соотечественники, югославия, украинский язык