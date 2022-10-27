https://ukraina.ru/20221027/1040166370.html
Жительница Австралии рассказала, что подтолкнуло её к оказанию помощи Донбассу
Жительница Австралии рассказала, что подтолкнуло её к оказанию помощи Донбассу - 27.10.2022 Украина.ру
Жительница Австралии рассказала, что подтолкнуло её к оказанию помощи Донбассу
Пережив гражданскую войну в Боснии и почувствовав на себе, насколько тяжело живётся мирным жителям во время военных действий, невозможно было оставаться в стороне от беды Донбасса. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
2022-10-27T04:04
2022-10-27T04:04
2022-10-27T04:04
новости
австралия
спецоперация
донбасс
гуманитарная помощь
соотечественники
югославия
украинский язык
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Трифонова, недавно посетившая народные республики Донбасса, добавила, что в ней течёт и русская, и украинская кровь. В частности, её бабушка была украинка из Запорожья."Она очень негативно относилась к бандеровщине, всегда оставаясь украинкой, говорившей и любившей украинский язык", - рассказала она.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220909/1038528368.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, австралия, спецоперация, донбасс, гуманитарная помощь, соотечественники, югославия, украинский язык
Новости, Австралия, Спецоперация, Донбасс, гуманитарная помощь, соотечественники, Югославия, украинский язык
Жительница Австралии рассказала, что подтолкнуло её к оказанию помощи Донбассу
Пережив гражданскую войну в Боснии и почувствовав на себе, насколько тяжело живётся мирным жителям во время военных действий, невозможно было оставаться в стороне от беды Донбасса. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова