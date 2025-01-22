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Дональд Трамп: угрозы и шансы для России

Дональд Трамп: угрозы и шансы для России - 22.01.2025 Украина.ру

Дональд Трамп: угрозы и шансы для России

В среду, 22 января, в пресс-центре "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру о возможных изменениях на внешнем контуре после прихода к власти в США Дональда Трампа

2025-01-22T16:04

2025-01-22T16:04

2025-01-22T16:04

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Трамп - один, но президенты разныеДля Трампа и его команды целью является построение нового мира, нового человечества, возможно, нового постчеловечества, заявил депутат Госдумы, зампредседателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Михаил Делягин."Забудьте о балансах, мир распадается. Трамп – это президент распадающегося мира, который творит этот распадающийся мир, в котором если вы что-то не производите или что-то не имеете у себя в кармане, у вас этого нет", - сказал он.Мир финансовых спекулянтов умер, цифровой капитал в союзе с промышленным приходит им на смену, добавил парламентарий. Поэтому хозяева Америки существенно меняются по своей структуре и внутри них идет очень жесткая борьба, подчеркнул Делягин.По его словам, Трамп образца 2020 года и нынешний – это один и тот же человек, но два совершенно разных президента. Нынешняя истерика американского лидера носит структурный и осмысленный характер, это истерика как инструмент, в том числе для запутывания России. Великобритания украла Украину у Соединенных Штатов, им ее нужно забрать себе по принципу пусть этот конфликт тлеет и приносит прибыль, объяснил Делягин.Можно оформить любое перемирие, назвать его вечным миром, сменить под этим прикрытием владельцев собственности в этой стране, обмануть Россию, а дальше дирижировать этим конфликтом, отметил он."Мы тактично умалчиваем о том, что в Соединенных Штатах Америки сейчас идет истерическая модернизация военно-промышленного комплекса именно исходя из уроков, которые они извлекли из боевых действий на Украине. Мы над этим смеемся и наша модернизация, мягко говоря, сильно отстает от темпов и характера американской", - заявил Делягин.Квотирование российской нефти, о котором говорят с прошлой осени, предположил он, мы увидим в этом году.Что касается войны Трампа с мигрантами – это война с крупнейшими мегаполисами США, где правят сросшиеся теснейшим образом с мигрантами демократы, чтобы вычистить их оттуда, резюмировал парламентарий.Куда поедет американская тележкаТрамп получил свой пост в результате кулуарных переговоров американских кланов, к электоральному процессу это имеет вторичное отношение, считает политический обозреватель Дмитрий Куликов.Джо Байден и его группа получила задание заняться Украиной не позже 2012 года, когда Владимир Путин отверг американские требования, переданные лично через Байдена не выдвигаться в президенты России, отметил Куликов.Америка начала вести войну против РФ не только из-за этого, добавил он. После войны в Южной Осетии и решения Путина снова идти в президенты на Западе был принят курс способствовать и добиваться смерти России."Байден взялся рьяно, болотная революция провалилась, было решено заходить через Украину, украинский переворот удался, Америка получила наконец-то, через 20 лет борьбы, Украину в свое полное распоряжение, потому что с 1991 по 2014 гг. Украину США полностью никогда не контролировали. Голоса и акции России на этой площадке сохранялись, несмотря ни на что", - подчеркнул обозреватель.По его словам, Украину применили как средства атаки на Россию, РФ должна была рухнуть под этим давлением (ограничения, санкции и т.д.). "Россия так и не была приведена к распаду и серьезным проблемам, а ситуация угрозы взаимного ядерного удара возникла в результате этой деятельности. Хозяева Америки не могут не обращать на это внимание", - рассказал Куликов.Одна из задач Трампа – увести Соединенные Штаты "с линии ядерного прицела", полагает он, однако сделать это будет невероятно трудно.Для европейцев "сворачивание украинских удочек" равно прямому поражению, может быть смертельному, отметил Куликов. Поэтому они будут формировать ситуацию активного продолжения войны против России и будут доказывать, что еще чуть-чуть и Россия рухнет и "все будет замечательно".По его словам, между этими альтернативами и будет находиться Дональд Трамп."В течение этих пресловутых 100 дней, которые так для понтов названы, будет гораздо больше ясности, по каким преимущественно рельсам все-таки поедет тележка американской власти", - подытожил он.Кто стоит за Трампом и при чем здесь искусственный интеллектТрамп 2.0., как его сейчас называют, - это абсолютно другой президент, чем тот Трамп, которого мы знали в первый его президентский срок, рассказал экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский.Трампа выбрала силиконовая долина и стоящие за ней ЦРУ и Пентагон, их инновационное ядро, которое заинтересовано в технологиях, которые куются в этой самой долине. Никто такой группе поддержки сопротивляться внутри США не будет, отметил он. К весне прошлого года ЦРУ, Пентагон и лидеры силиконовой долины (Илон Маск, Питер Тиль, Сэм Альтман и др.) поняли, что США проваливаются в яму в соперничестве с главным конкурентом - Китаем, рассказал Овчинский. КНР совершила к этому моменту сумасшедший прорыв в развитии искусственного интеллекта (ИИ), в так называемом общем ИИ, то есть той формы такого интеллекта будущего, который решает за человека, продолжил он.Американцы поняли, что нужна совершенно другая система управления обществом. Байден и его вице-президент Камала Харрис тоже дружили с "долиной", но их администрация обложил эту сферу огромным числом регуляторов и запретов. Эта система должна была быть снесена. Первым же указом Трамп выполнил это, подчеркнул эксперт.Современный дата-центр – это район, величиной с Люберцами и Мытищами, ему нужен такой же суперкомпьютер для обслуживания, они вместе потребляют столько энергии, как полноценный большой город, заявил он. Они поняли, что никаких энергоресурсов не хватит, нужна техноядерная революция в Америке, которую прошлые власти никогда не совершили бы, сказал Овчинский.По его словам, Трамп – "беспредельщик", который не соблюдает законы, он ставит цель и достигает ее. Для этого он и был нужен хозяевам Силиконовой долины. Овчинский привел пример: вице-президент при Трампе Джей Ди Вэнс – креатура Тиля, который "сосватал" его будущему главе государства как своего лучшего инвестора.Они сделают все, что планируют: полетят на Марс, создадут дата-центры, дадут работу американским рабочим, уверен он.Пентагон и прочие ведомства представляют сегодня собою алгоритмические общества, которые не могут работать без ИИ и Силиконовой долины. Они поняли, что никто кроме Трампа им не нужен."Приходят люди, которые будут работать в одной связке с Силиконовой долиной и одной связке с Трампом. И они добьются всего", - считает Овчинский.Для чего им Канада? Канада – та страна, где с 1942 года развивались ядерные объекты, там было намечено строительство 22 мощнейших ядерных станций на новом принципе – синтезе энергии. При канадском премьере Джастине Трюдо, который находился под давлением зеленых, это все прикрыли, рассказал эксперт. Канада нужна США как площадка для строительства ядерных станций, там огромная территория, залежи ресурсов, заявил он.По его словам, Гренландия – это не вход в Арктику и контроль за деятельностью РФ и КНР, а огромные залежи редкоземельных металлов. В Африке – "редкозем" под контролем Китая, а ведь именно с таких металлов начинается цепочка полупроводники – ИИ.В эти 100 дней Канада будет американской, Гренландия будет американской, заявил Овчинский. Тоже самое будет с Латинской Америкой, где активен Китай. Эксперт рассказал, что система спутников Илона Маска Starlink сегодня может видеть то, что происходит за стенами того или иного здания и транслировать это в режиме реального времени.Нужно готовиться к ожесточенной борьбе Китая и США и возможности решения наших проблем через полет на Марс, полагает Овчинский. Он отметил, что Маск может предложить полет, аналогичный тому, что был в рамках программы "Союз-Аполлон".Лучший вариант для всего человечества, для предотвращения войны – это совместный полет американцев, китайцев и русских на Марс, так как необходимые для этого технологии есть у всех у них, отметил бывший руководитель российского бюро Интерпола."Китайцы собираются высадиться на Марсе даже раньше, чем Маск. Китайцы – к 2027 году, а американцы – к 2028-му. У нас никто об этом не говорит и скрывают просто эту всю информацию, чего добились китайцы", - подчеркнул Овчинский.Вместо условных партий мира и войны, России нужна партия рационализма, которая будет договариваться там, где это имеет смысл и вести себя иначе там, где это необходимо, чтобы не допустить такой ситуации как в Курской области, где полгода продолжается оккупация части российской территории, заключил он.Опасность перемирияВоенный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что находится в Белгороде, побывал недавно в Курской области. По его словам, в окопах мнение о происходящем за океаном такое: "нам до лампочки, кто там какой президент и что будет делать Трамп в ближайшем будущем".Алехин напомнил про Хасавюртовский мир во время первой чеченской войны, который привел только к еще большей крови. Военные относятся к возможности перемирия настороженно, подчеркнул военный эксперт.Москва будет вести диалог по Украине с позиции национальных интересов. Без установления прочной санитарной зоны, задачи СВО не будут решены в полном объеме, подчеркнул Алехин.Только когда наступит позиционный тупикТрамп пожелал стать миротворцем и объединителем, проблема в том, что для России не понятно, что он будет объединять и как он будет устанавливать мир, отметил политолог, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.Американцы хотят заморозить конфликт на Украине. Для этого существует некий план, чтобы в 100 дней этот конфликт погасить, рассказал он.Российские войска, пусть и небольшими темпами, но идут вперед, открывается линия открытых степей, где можно ускорить наступление. Прямой выгоды перемирия на Украине для РФ сейчас нет, заявил эксперт.Позиционный тупик – это условие для переговоров РФ и Соединенных Штатов, подытожил политолог.

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Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп