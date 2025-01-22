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В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта

В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта - 22.01.2025 Украина.ру

В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта

Трамп и члены его команды внезапно стали рассказывать, что Зеленский, мол, согласен с американским планом заморозки, а Путину, который соглашаться не торопится, от этого будет хуже. Украинские политики и эксперты сразу же стали вычислять когда и где может "заморозиться" фронт.

2025-01-22T12:50

2025-01-22T12:50

2025-01-22T12:51

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Практически все они оптимисты – считают, что удастся отделаться от Кремля уже вписанными в её Конституцию Крымом, Севастополем, ДНР/ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, причём без формально-юридического признания их перехода в состав России.Есть и супероптимисты, считающие, что Россия только к 2027 году сможет выйти на границы ДНР, вернуть Херсон и начать бои в Днепропетровской области. Но эти люди явно живут на какой-то альтернативной Земле. У нас же есть возможность оценить реалистичность трамповско-украинских надежд, исходя из заявлений самого Зеленского на всемирном экономическом форуме в Давосе. Они явно не совпадают с трамповской версией событий, но, главное, позволяют (в сочетании с имеющимися данными о темпах и направлении наступления ВС РФ) предположить, какую границу "заморозки" Вашингтону и Киеву предстоит рассматривать уже этим летом.Для особо нервных сразу оговоримся, что российское руководство в жёсткой форме отказалось рассматривать любой вариант заморозки. Путин заявил, что России нужен прочный мир, а не временное перемирие, которое будет использовано для перевооружения Украины. Так что, когда мы говорим о "границе заморозки", мы имеем в виду не начало переговоров о "заморозке" по линии фронта, а саму линию фронта с которой придётся иметь дело Вашингтону и Киеву летом этого года.И ещё один нюанс, линия фронта летом – это худший из возможных вариантов, в лучшем (и гораздо более вероятном) случае, к этому времени ВСУ вообще потеряют способность оказывать сколько-нибудь осмысленное и организованное сопротивление.А теперь переходим к заявлениям, ибо они являются неисчерпаемым кладезем полезной информации.Начнём с Зеленского. Он не то, что не поддержал план Трампа, а чётко обосновал своё несогласие с ним двумя положениями – отказом в приёме Украины в НАТО и требованием России в пять раз (по словам Зеленского) сократить численность ВСУ. Зеленский считает, что таким образом безопасность Украины не будет гарантирована никем и ничем, поэтому план Трампа ему не подходит.Именно поэтому Путин спокойно продолжает говорить, что готов пообщаться с Трампом. Почему бы и не поговорить с американцем, если тот всё равно не в силах заставить своего украинского партнёра дать формальное согласие на переговоры. Беседы с Трампом укладываются в концепцию российского руководства, согласно которой мир должен заключаться между Россией и США, на основе урегулирования всех глобальных противоречий, а ЕС и Украина должны лишь выполнить то, что будет согласовано Москвой и Вашингтоном.Поскольку же Трамп, как и его предшественник, не желает делать США субъектом переговоров, предпочитая позицию посредника, то Москва в принципе не волнуется по поводу консультаций с президентом США, которые физически не могут привести к каким-то решениям. Если встреча Путин/Трамп состоится, то это будет простой обмен мнениями по ключевым геополитическим проблемам. А дальше Москва может ждать – пусть США думают, это им надо торопиться.Необходимость спешить, если, конечно США хотят договариваться пока Украина цела, а не когда её не будет, следует из заявлений Зеленского. Помимо своего недовольства условиями плана Трампа (который ещё недавно был планом Байдена), Зеленский заявил, что численность ВСУ на данный момент составляет 800 тысяч человек. Можем уверенно сказать, что либо ему врут подчинённые, либо врёт он, либо и то, и другое одновременно.Во-первых, накануне отъезда в Давос (неделю назад) Зеленский утверждал, что численность ВСУ составляет миллион. Если бы численность украинской армии сокращалась на двадцать процентов в неделю, её бы давно уже не было и война бы закончилась по причине исчезновения врага. То есть Зеленский оперирует условными числами, не имеющими ничего общего с реальностью.Во-вторых, мы ведь помним, что Зеленский в Давосе заявил, что Путин требует сокращения ВСУ в пять раз. В пять раз даже от 800 тысяч – это 160 тысяч, но опубликованные документы Стамбульских соглашений (согласованные, но не вступившие в силу) свидетельствуют, что Россия требовала сокращения ВСУ до численности 60-70 тыс. человек, а Украина настаивала на численности в 100-120 тысяч. Скорее всего Зеленский отталкивается от украинской позиции, а это даёт нам нынешнюю численность ВСУ в 500-600 тысяч человек.Это число мы можем проверить данными из других официальных источников. В 2023 году численность ВСУ оценивалась и Киевом, и Москвой в 950-970 тысяч человек. В 2024 году средние месячные боевые потери, по украинским данным на начало ноября, составляли 40 тысяч человек (что в целом совпадает с оценкой Генштаба ВС РФ), а пополнения ВСУ получали 20 тысяч человек в месяц. Это даст по году недобор в 240 тысяч человек. Также по данным украинских военных к началу 2024 года у них было 50 тысяч дезертиров (не учтённых в боевых потерях), а к концу 2024 года – 200 тысяч. Это даёт дополнительные 150 тысяч сокращения численности. Итого ВСУ за год должны были сократиться на 390 тысяч человек. 950-970 тысяч минус 390 тысяч даёт 560-580 тысяч, что полностью укладывается в вилку 500-600 тысяч человек, полученную согласно заявлению Зеленского в Давосе.До сих пор ВСУ могли держать на фронте не больше половины от наличных сил. Даже если они напряглись до предела, вред ли сейчас на пространстве от Запорожья до Курской области они имеют более 300 тысяч человек. Об этом в частности говорят многочисленные свидетельства командиров ВСУ о неукомплектованности личным составом частей и соединений (некомплект составляет 30-70% от штатной численности).Подтверждается это и общей ситуацией на фронте, в частности, неспособностью ВСУ остановить или хотя бы затормозить российское наступление, которое больше полугода развивается с постоянным ускорением и расширением (захватывает всё новые участки фронта). Наконец, Зеленский постоянно в разных контекстах называет число 200 тысяч человек разово, как необходимое для восстановления боеспособности фронтовых соединений ВСУ. Действительно именно 200 тысяч человек – примерный некомплект, если перевести называемые командирами ВСУ проценты в людей.Понятно, что в сложившейся ситуации неукомплектованность фронтовых соединений ВСУ личным составом будет расти, а имеющиеся в распоряжении украинского командования резервы таять, причём с ускорением. То есть, к концу апреля-мая ВСУ должны будут сократиться ещё на 100-120 тысяч человек и окончательно утратить способность к организованному сопротивлению вдоль текущей линии фронта.Однако всё это время фронт будет двигаться. Мы чётко видим направления главных ударов ВС РФ. С юга и юго-востока на Покровск и в обход него – на Павлоград и к мостам у Днепропетровска и Запорожья, а также в тыл Славянско-Краматорской группировке ВСУ. С севера намечается встречный удар через Лиман в тыл той же Славянско-Краматорской группировке, в составе которой сейчас собраны наиболее боеспособные подразделения, понесшие наименьшие потери и находящиеся на созданной ещё в 2014 году (и с тех пор постоянно совершенствовавшейся) линии укреплений.Там же на севере наносятся удары на Харьков обеспечивающие фланг наступающей в тыл Славянску группировки ВС РФ. Развитие этой операции до Днепра предполагает, что обеспечивающие правый (северный) фланг войска должны выдвинуться на линию Сумы-Полтава, что предполагает взятие Харькова и занятие большей части или всей Харьковской области.Можно с высокой долей уверенности предположить, что как только создастся прямая угроза падения Павлограда и выхода ВС РФ к левобережным районам Днепропетровска и Запорожья, Киев перебросит на левый берег основную часть своих сил из-под Николаева и Одессы. Командование ВСУ, в условиях отсутствия свободных резервов будет исходить из того, что южный фланг фронта более-менее надёжно прикрыт Днепром и морем, а выход ВС РФ к Днепру в районе Днепропетровска и Запорожья приведёт к быстрой потере всего левого берега.Переброска войск одесско-николаевской группировки на левый берег откроет перед ВС РФ возможность проведения операции по освобождению Херсона, Николаева и Одессы. Причём само занятие этих городов также будет иметь характер обеспечивающей операции для главного удара на Кривой Рог и далее на Кировоград, с целью перерезания правобережных коммуникаций Днепропетровско-Запорожской группировки ВСУ.Думаю, что это максимум на что можно рассчитывать в плане продвижения в течение весны-лета текущего года. Более существенные успехи возможны только в случае, если ВСУ просто покинут поле боя. Минимум же, на который мы можем рассчитывать – выход к Павлограду, Запорожью и начало штурма Харькова.Я знаю, что многие из тех, кто в 2022 году кричал, что нам море по колено и мы любой город возьмём в пять минут, теперь резко изменили своё мнение и спрашивают, как же мы будем брать города-миллионники имеющимися силами?Дело в том, что установить контроль над городом можно силами одной полноценной дивизии (ну или двух таких, как сейчас). Для того, чтобы город контролировать нужны не так военные, как полиция и Росгвардия. Взять же его сложно только в том случае, если его эффективно защищают. Но для организации эффективной защиты миллионника надо не меньше (а зачастую и больше) войск, чем для его штурма.Штурмующий обладает инициативой, он может обходить особо защищённые места и искать слабости в обороне. Обороняющемуся же необходимо надёжно заткнуть все не только въезды, но и входы в миллионник (военная техника – это не "Мерседес", она и с поля в город въехать может, ей асфальтовое покрытие не обязательно).Для понимания ситуации. В 2022 году, по данным российской стороны, которые в целом совпадают с американской оценкой, к Киеву выдвинулись две российские группировки: Северная из Белоруссии (30 тысяч человек) и Восточная от Чернигова и Сумм (50-60 тысяч человек). При этом в штурме и блокаде города (а ВС РФ в нескольких местах пересекли городскую черту и почти замкнули кольцо окружения, немного не дойдя до Василькова, чтобы перерезать Одесскую трассу и на левом берегу остановившись в нескольких километрах от трассы на Золотоношу, которые были последними двумя крупными артериями, связывавшими гарнизон с остальной Украиной) участвовало не более 40 тысяч человек (остальные, с грехом пополам обеспечивали коммуникации).Украинская группировка оборонявшая Киев уже к началу марта насчитывала до пятнадцати полнокровных бригад, 5500-7000 человек каждая, в сумме 85-90 тысяч человек. При этом в городе активно формировались части территориальной обороны и только за один февральский день было роздано 25 тысяч автоматов, всего больше 35 тысяч. В результате, конечно, были случаи огня по своим. Но всего погибло от 30 до 120 человек, включая гражданских, а общая численность войск, защищавших город составила 120-140 тысяч человек, в три с половиной раза превысив численность наступающих. А российские войска до конца марта – начала апреля хоть и медленно, но наступали, манёвром компенсируя недостаток численности.Также мы можем оценить ситуацию, складывающуюся на фронте, с точки зрения недостатка численности и манёвренности обороняющихся ВСУ. Два года, пока войск у Украины хватало, они достаточно прочно держали фронт, используя простую тактику. В более-менее крупном населённом пункте (город или ПГТ) сидел гарнизон, обеспечивающий охрану коммуникаций оборонявшейся группировки, ротацию частей на линии фронта, подход резервов, доставку расходных материалов. Сёла и опорные пункты вокруг города удерживались специально выделенными, постоянно ротируемыми подразделениями, которые, в случае необходимости, подкреплялись резервами из центрального пункта. Если какой-то из опорных пунктов захватывался, из центрального пункта отправлялись резервные части для контратаки с целью его отбития.В целом, за отдельными исключениями, механизм работал и позволял надёжно держать фронт. Но ровно до тех пор, пока хватало войск и на надёжное удержание центральных пунктов и на контроль опорных пунктов между ними. Как только ВСУ стали испытывать растущую нехватку живой силы, ВС РФ всё чаще и чаще стали организовывать обходы. Сейчас украинские "военблогеры" ругают своих генералов, которые "не знают", что надо занимать подготовленные укрепления войсками, точно так же, как российские "военблогеры" ругали российских генералов, которые "не знали", что можно совершать обходы.На самом деле даже самые слабые командиры (даже не генералы) как правило научены исполнять на практике всё, что "знает" "военблогер" и намного больше. Просто для того, чтобы организовывать обходы и охваты меньшими силами против больших надо быть не просто военным гением, но ещё и вести манёвренный бой. Если же вы прогрызаете стационарную оборону, то для обхода вам надо, во-первых, незанятое противником пространство, позволяющее этот обход произвести, во-вторых, численный перевес, так как помимо сил, отправленных в обход, вам надо ещё и сдерживать противника по фронту, не позволяя ему самому совершить манёвр в тыл вашим обходящим подразделениям через пустоту, образовавшуюся в том месте фронта, откуда ушли обходящие.Наши успешные обходы и охваты второй половины 2024 года связаны не с тем, что в Генштабе, наконец прочли "военблогеров", а с тем, что в украинском фронте, в виду нехватки личного состава (перебитого нами за предыдущие два года) образовались пустоты, позволяющие эти обходы и охваты совершать.К тому моменту, когда перед ВС РФ будет стоять задача занятия городов-миллионников, состояние ВСУ будет гораздо хуже, чем сейчас. То есть, их можно будет обходить, отрезать от снабжения, блокировать в городе, находить незанятые войсками места и вбивать в этих местах клинья, разрушающие всю оборону. Ну и к тому же, обороняться в Харькове, Одессе или в Киеве, когда весь фронт без проблем держится, со снабжением всё нормально, резервы регулярно подходят, а боевой дух высок – это одно. А сидеть в этих же городах, когда ВС РФ уже где-то под Винницей и Ровно, связи с соседними соединениями нет и вообще непонятно существуют ли ещё ВСУ, как единое целое, а большая часть солдат гарнизона ждёт первой возможности, чтобы бросить оружие и, переодевшись в гражданскую одежду, сбежать домой – совсем другое.Так что, думаю, что если Трамп и правда дождётся лета, прежде чем начать переговоры по урегулированию украинского кризиса, план "заморозки" потеряет свою актуальность даже для США, так как "морозить" будет некого, военное и политическое вырождение украинства достигнет той стадии, когда никакая заморозка не спасает. Если мясо протухло, то морозь его, не морозь, а вновь свежим оно уже никогда не станет.О других особенностях тактики и действий ВС РФ - в интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок

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мнения, владимир зеленский, дональд трамп, украина, россия, владимир путин, генштаб, вооруженные силы украины, нато, сша