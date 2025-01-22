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Банк списал средства со счета участника СВО – депутат занялся проблемой

Банк списал средства со счета участника СВО – депутат занялся проблемой - 22.01.2025 Украина.ру

Банк списал средства со счета участника СВО – депутат занялся проблемой

Банк списал за долги все средства с зарплатной карты участника СВО несмотря на вновь принятый федеральный закон. Об этом 22 января сообщил в своём телеграм-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов

2025-01-22T19:28

2025-01-22T19:28

2025-01-22T19:28

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"Для возврата средств бойцу предлагают явиться в банк лично. Видимо покинув боевые позиции на фронте. Разбираюсь в ситуации", - сообщил депутат.По словам Иванова, к нему обратилась жена военнослужащего Анатолия А. из Туринска Свердловской области. В начале декабря прошлого года её муж подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО выполнять воинский долг. При этом у него остались долги по кредитам перед одним из крупнейших российских банков.Депутат отметил, что в соответствии с недавно принятым Госдумой законом, участнику СВО и его супруге могут списать кредитные обязательства, если выполнены три условия. Среди них - контракт с Минобороны РФ подписан после 1 декабря 2024 года."В нашем случае дата заключения контракта соответствует. Долги по кредитам и судебные решения были. Однако несмотря на то что приставы прекратили производство, банк в конце декабря списал, со слов заявительницы, все средства, поступившие на зарплатную карту бойца, - рассказал Иванов.По его словам, заявительнице сообщили в банке, что решение могут пересмотреть, если военнослужащий придет к ним лично. Депутату не понятно, как боец это может сделать, находясь на СВО.Парламентарий направил запрос председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой проверить обоснованность и законность действий банка в отношении военнослужащего."Заодно и посмотрим, как на практике работает недавно принятый федеральный закон о списании долгов участников СВО. О содержании ответа Эльвиры Сахипзадовны сообщу отдельно", - пообещал Иванов.Больше новостей дня представлено в обзоре Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 января

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