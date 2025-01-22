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Банк списал средства со счета участника СВО – депутат занялся проблемой
Банк списал средства со счета участника СВО – депутат занялся проблемой - 22.01.2025 Украина.ру
Банк списал средства со счета участника СВО – депутат занялся проблемой
Банк списал за долги все средства с зарплатной карты участника СВО несмотря на вновь принятый федеральный закон. Об этом 22 января сообщил в своём телеграм-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов
2025-01-22T19:28
2025-01-22T19:28
2025-01-22T19:28
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"Для возврата средств бойцу предлагают явиться в банк лично. Видимо покинув боевые позиции на фронте. Разбираюсь в ситуации", - сообщил депутат.По словам Иванова, к нему обратилась жена военнослужащего Анатолия А. из Туринска Свердловской области. В начале декабря прошлого года её муж подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО выполнять воинский долг. При этом у него остались долги по кредитам перед одним из крупнейших российских банков.Депутат отметил, что в соответствии с недавно принятым Госдумой законом, участнику СВО и его супруге могут списать кредитные обязательства, если выполнены три условия. Среди них - контракт с Минобороны РФ подписан после 1 декабря 2024 года."В нашем случае дата заключения контракта соответствует. Долги по кредитам и судебные решения были. Однако несмотря на то что приставы прекратили производство, банк в конце декабря списал, со слов заявительницы, все средства, поступившие на зарплатную карту бойца, - рассказал Иванов.По его словам, заявительнице сообщили в банке, что решение могут пересмотреть, если военнослужащий придет к ним лично. Депутату не понятно, как боец это может сделать, находясь на СВО.Парламентарий направил запрос председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой проверить обоснованность и законность действий банка в отношении военнослужащего."Заодно и посмотрим, как на практике работает недавно принятый федеральный закон о списании долгов участников СВО. О содержании ответа Эльвиры Сахипзадовны сообщу отдельно", - пообещал Иванов.Больше новостей дня представлено в обзоре Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 января
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новости, россия, туринск, госдума, депутат, сво, социальная политика, социальное государство, финансы, кредит, набиуллина эльвира, центробанк рф
Новости, Россия, Туринск, Госдума, депутат, СВО, социальная политика, социальное государство, финансы, кредит, Набиуллина Эльвира, Центробанк РФ
Банк списал средства со счета участника СВО – депутат занялся проблемой
Банк списал за долги все средства с зарплатной карты участника СВО несмотря на вновь принятый федеральный закон. Об этом 22 января сообщил в своём телеграм-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов
"Для возврата средств бойцу предлагают явиться в банк лично. Видимо покинув боевые позиции на фронте. Разбираюсь в ситуации", - сообщил депутат.
По словам Иванова, к нему обратилась жена военнослужащего Анатолия А. из Туринска
Свердловской области. В начале декабря прошлого года её муж подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО выполнять воинский долг. При этом у него остались долги по кредитам перед одним из крупнейших российских банков.
Депутат отметил, что в соответствии с недавно принятым Госдумой законом, участнику СВО и его супруге могут списать кредитные обязательства, если выполнены три условия. Среди них - контракт с Минобороны РФ подписан после 1 декабря 2024 года.
"В нашем случае дата заключения контракта соответствует. Долги по кредитам и судебные решения были. Однако несмотря на то что приставы прекратили производство, банк в конце декабря списал, со слов заявительницы, все средства, поступившие на зарплатную карту бойца, - рассказал Иванов.
По его словам, заявительнице сообщили в банке, что решение могут пересмотреть, если военнослужащий придет к ним лично. Депутату не понятно, как боец это может сделать, находясь на СВО.
Парламентарий направил запрос председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой проверить обоснованность и законность действий банка в отношении военнослужащего.
"Заодно и посмотрим, как на практике работает недавно принятый федеральный закон о списании долгов участников СВО. О содержании ответа Эльвиры Сахипзадовны сообщу отдельно", - пообещал Иванов.