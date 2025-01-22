https://ukraina.ru/20250122/1060463448.html

"Бардак стал тотальным". Погоня на трассе под Одессой и бунт цыган в Закарпатье

"Бардак стал тотальным". Погоня на трассе под Одессой и бунт цыган в Закарпатье - 22.01.2025 Украина.ру

"Бардак стал тотальным". Погоня на трассе под Одессой и бунт цыган в Закарпатье

Пока политики Украины следят за малейшими изменениями в риторике президента США Трампа и активно готовятся к новой борьбе за власть, у народа - свои заботы.

2025-01-22T15:42

2025-01-22T15:42

2025-01-22T15:47

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Первейшая задача мужчин - выжить: не попасть в лапы ТЦК, а если попал - дезертировать как можно скорее (дезертирует каждый второй).А "сафари" на новых вояк для ВСУ становится всё более жестким: с гонками по трассам, с бойцовскими схватками. И в роли защитниц - все больше отважных женщин.Бунт в ЗакарпатьеНеожиданно на Украине появилась новая сила в борьбе против тотальной мобилизации.Цыгане! Вернее, цыганки. Вернее, женщины - ромы, как этот народ сам себя называет.Ромалы быстро поднимают бунт. И в средствах не стесняются.В соцсетях на Украине распространяется видеозапись: цыганки штурмуют ворота ТЦК в городе Кривой Рог. Дубасят руками и ногами, кричат.Другое видео: женщины ходят между машинами полиции в Закарпатье. Визг, крик. Бьют по машинам. Пишут, что там действительно пытаются подавить бунт цыганского населения. Приехало много машин с мигалками, и очень много возмущенных женщин.Скорее всего, ТЦК хватают цыган для того, чтобы получить выкуп. Но далеко не все цыгане так богаты, чтобы платить взятки украинским военкомам.Эти мини бунты, конечно, ничем серьёзным пока не закончатся. Отобьют своих, в лучшем случае.Но они показывают общие настроения на Украине.Раньше там снимали видео с репликами "ушёл от погони", или "опять хлопца запаковали".Теперь появляется всё больше других видео: с борьбой против распоясавшихся ТЦК.180 километров на трассе Одесса-Киев. "Ты зачем устраиваешь беспредел?"На скорости 180 км в час уходил от погони ТЦК будущий "воин ВСУ". К сожалению, его догнали. Вытащили из машины, кинули прямо на трассу и стали бить ногами.Всё это заснял на видео неравнодушный человек. Который снимал и само видео погони, и избиения, он вышел из своей машины и заступился за парня.Жертву ему отбить от полицаев не удалось. Но по крайней мере, попытался заступиться, заснял и выложил всё происходившее в интернет.Кстати, спаситель оказался бывшим участковым, сотрудником милиции. То есть бывшим коллегой тех, кто сейчас устраивает облавы на людей."Ты зачем устраиваешь беспредел!" - кричал он тцк-шнику.Вот такой раскол общества. По сути, это уже гражданская война внутри Украины. Люди делятся по новому признаку: против ТЦК или "за". "За", как легко догадаться. только сами "новые полицаи", их родственники. И вся вертикаль власти, которую тоже начали ненавидеть.Трасса Е-95 и отважные женщиныТаких скандалов всё больше и больше.Женщина из Одессы снимала видео брошенных легковых машин прямо на автозаправке под Одессой. На знаменитой "трассе Е-95", воспетой когда-то группой "Алиса" и лично Константином Кинчевым.Не успела она сделать несколько кадров, как появилось 20 человек полиции и ТЦК. Ей начали угрожать уголовными статьями. Не давали сесть в машину. Чуть не выломали переднюю дверь автомобиля. Вырывали из рук телефон, заставили стереть запись.Но что делает наша женщина? Она снимает второе видео с комментариями:"Трасса Е 95. Облава така, шо п..ц. Ребятушки, сюда не едьте, сёлами объезжайте"."ТЦК - шо звери, ну с божьей помощью отбилася от них", - говорит женщина.Вы слышите украинскую речь? Это она и есть. Практически русский язык, с небольшим южным акцентом. Так и говорят на юге Украины.Тот парень, который пытался защитить избиваемого на трассе, говорил полностью по русски. И ТЦК тоже.Это так, ремарка в сторону. Но заставляет задуматься: за что они все воюют? За то, чтобы их дети в школе и дома говорили только на украинском языке?А две отважные девушки из Одессы накинулись на людоловов из ТЦК на улице города, дали возможность убежать парню.И внимание! Задерживали тцк-шников руками, ногами и телами. Пытались их блокировать, и таки заблокировали. То есть уже начинаются драки с женщинами.В Днепропетровске женщины отбили на остановке парня от трёх людоловов.В Луцке полицаи остановили машину прямо на трассе, и там же на трассе, среди машин "запаковали" парня. Это уже становится похоже на какой-то жутковатый спорт: общеукраинское "сафари" на трассах.Неизвестно какой город: "пакуют" парня на улице, женщина за рулём кричит: "Пусть вырвется, я его заберу! Садись! Та садись быстрее давай! "И увезла! Люди уже не боятся криков "сядешь за госизмену", не боятся, что их будут преследовать.А видео, как парень в Одессе стучит в закрытый подъезд чужого дома с криком "помогите!". Падает, задыхаясь, возле дверей. Его уже почти настигли полицаи.Открывается подъезд, и женщина буквально затаскивает его внутрь, закрыв дверь перед носом преследователей.В общем. Если на Украине начнётся революция, то она начнётся с женщин.Или с военных?"Бардак стал тотальным"Вот что пишет писатель, который служил в ВСУ, Сергей Сайгон, про положение в украинской армии:"Бардак стал тотальным. Пехоту, ротных, взводных и комбатов попроигрывали по посадкам "задачами-200".После Соледара и Бахмута в пехоту никто больше не хотел.Слово "пехотинец" стало обозначать чувака, который не смог отмазаться. У которого нет знакомств, чтобы устроиться в середине армии.Пехотинца не надо ничему учить, потому что "неокомбат" проиграет его за 2-3 дня. И придётся искать нового.Угробившие в тупых атаках "на кусты" 75 процентов личного состава, командиры не подумали про "завтра".Детей теперь хотите призвать, да? "Аресты генераловМобилизация молодёжи "с 18 до 25" - это серьезная заявка на полное обнуление всех рейтингов Зеленского.Сафари по всей Украине с отловом людей в армию - ещё одна точка закипания в обществе.Но самое опасное - положение дел в самой армии.Сообщается, что на днях были арестованы два высокопоставленных военных.Генерал Юрий Галушкин, бывший командующий оперативно-тактического управления "Харьков."И генерал Артур Горбенко, львовская бригада Теробороны.Их обвиняют в провале обороны и в полной утрате контроля над войсками на харьковском направлении в мае 2024 года.Арестован в Черновцах бывший командир бригады "Анна Киевская" полковник Дмитрий Рюмшин.Скандал с этой бригадой продолжается. Её подготовили во Франции "по стандартам НАТО". Но бригады не стало практически сразу: разбежались.Миллиард на "Анну Киевскую"А на подготовку этой бригады, как выясняется, был потрачен МИЛЛИАРД долларов.Именно столько денег получила Франция.Подготовленные, и не подготовленные бойцы бригады (она была смешанной) дружно её покинули. Часть сбежала ещё во Франции. Часть - уже на передовой.В общем, бригады больше нет. Но её существование никого ведь и не интересовало, так ведь?Всех интересовал тот самый миллиард? Миллиард растащили по карманам. Какие еще есть вопросы?Это замечательный результат. Пусть больше готовят таких бригад для ВСУ.Кстати, выяснилось, что подготовка по так называемым "стандартам НАТО" означает, что подготовленный украинский боец проживёт на передовой в среднем 30 дней - до своей гибели или ранения.А "неподготовленный" - 14 дней."Самовольно заслышав частыну"Официальной статистики "сзч" (самовольное оставление части) не существует. Неофициальная: в самоволку уходит каждый второй мобилизованный.Командиры пишут, что части укомплектованы на 70-80 процентов. В реальности - процентов 40-50.Зачем пишут? Украина - самая коррумпированная страна в мире. Поэтому было бы странно, если бы и военные не хотели бы нажиться. Они просто получают денег больше, если врут по поводу комплектации.Психиатр на миллионИ вот из последних новостей: арестован главный психиатр ВСУ.Ему предъявлено обвинение в незаконном обогащении на миллион долларов.За время войны психиатр приобрёл три квартиры в Киеве, четыре машины - все БМВ новейших моделей, частный дом.Во время обысков только наличными найдено у психиатра 200 тысяч долларов.С одной стороны, конечно, это взятки, и нехорошо. Но с другой стороны, доктор спас от варварской украинской мобилизации несколько тысяч человек?Так что это практически праведник. Или все-таки коррупционер? Не разберешься...Запрос на мир"Вы не можете стабилизировать фронт. Вы не можете мотивировать народ.Но народ не хочет больше защищать ваши зеленые дупы!" -говорит бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.Украина хочет мира. Народ хочет окончания "беспредела" и "бардака".Но пойдёт ли на это Зеленский? Конечно, нет.Пока он у власти, "сафари" будет продолжаться.А выборы по закрытой социологии показывают такой результат. У Зеленского при сохранении сегодняшней ситуации - максимум 11 процентов. И процентов 70 - у любого кандидата, который предложит мир и переговоры.Более подробно об аресте высокопоставленных офицеров ВСУ - в статье Павла Котова "Дело генералов. Зачем Зеленский начал чистки командования ВСУ"

https://ukraina.ru/20241229/1060031978.html

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, дональд трамп, игорь мосийчук, одесса, вооруженные силы украины, нато, закарпатье, мобилизация, цыгане, кривой рог