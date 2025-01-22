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Фицо созывает Совбез Словакии из-за угрозы "майдана"

Фицо созывает Совбез Словакии из-за угрозы "майдана" - 22.01.2025 Украина.ру

Фицо созывает Совбез Словакии из-за угрозы "майдана"

На территории Словакии действует группа иностранных экспертов, ранее проявившая себя в организации свержений правительств Украины и Грузии. Об этом 22 января как о поводе созвать Совбез Словакии заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

2025-01-22T20:01

2025-01-22T20:01

2025-01-22T20:01

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Экстренное заседание Совбеза Словакии назначено главой правительства страны на четверг 23 января. Об этом Фицо сообщил журналистам.Фицо сообщил также, что оппозиция в Словакии пытается дестабилизировать ситуацию после неудачной попытки вынести вотум недоверия правительству. Голосование в парламенте по этому вопросу было запланировано на 21 января, однако оппозиционеры голосовать отказались. Он также обвинил оппозиционеров в нерешительности довести до конца заявленный ими план, предполагавший дебаты с правительством в здании парламента. Премьер-министр предложил оппозиционерам "отправляться к чёрту" с очередными попытками отстранения его от власти.Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации Путь к газу из России с выкрученными руками. Сможет ли Фицо предотвратить Майдан в Словакии

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новости, словакия, украина, грузия, роберт фицо, совбез, майдан, переворот, госпереворот, оппозиция, оппозиционеры, ес, российский газ