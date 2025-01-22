Фицо созывает Совбез Словакии из-за угрозы "майдана" - 22.01.2025 Украина.ру
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Фицо созывает Совбез Словакии из-за угрозы "майдана"
Фицо созывает Совбез Словакии из-за угрозы "майдана" - 22.01.2025 Украина.ру
Фицо созывает Совбез Словакии из-за угрозы "майдана"
На территории Словакии действует группа иностранных экспертов, ранее проявившая себя в организации свержений правительств Украины и Грузии. Об этом 22 января как о поводе созвать Совбез Словакии заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
2025-01-22T20:01
2025-01-22T20:01
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госпереворот
оппозиция
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Экстренное заседание Совбеза Словакии назначено главой правительства страны на четверг 23 января. Об этом Фицо сообщил журналистам.Фицо сообщил также, что оппозиция в Словакии пытается дестабилизировать ситуацию после неудачной попытки вынести вотум недоверия правительству. Голосование в парламенте по этому вопросу было запланировано на 21 января, однако оппозиционеры голосовать отказались. Он также обвинил оппозиционеров в нерешительности довести до конца заявленный ими план, предполагавший дебаты с правительством в здании парламента. Премьер-министр предложил оппозиционерам "отправляться к чёрту" с очередными попытками отстранения его от власти.Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации Путь к газу из России с выкрученными руками. Сможет ли Фицо предотвратить Майдан в Словакии
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новости, словакия, украина, грузия, роберт фицо, совбез, майдан, переворот, госпереворот, оппозиция, оппозиционеры, ес, российский газ
Новости, Словакия, Украина, Грузия, Роберт Фицо, Совбез, Майдан, переворот, госпереворот, оппозиция, оппозиционеры, ЕС, российский газ

Фицо созывает Совбез Словакии из-за угрозы "майдана"

20:01 22.01.2025
 
© AP / Petr David Josek
- РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP / Petr David Josek
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На территории Словакии действует группа иностранных экспертов, ранее проявившая себя в организации свержений правительств Украины и Грузии. Об этом 22 января как о поводе созвать Совбез Словакии заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
Экстренное заседание Совбеза Словакии назначено главой правительства страны на четверг 23 января. Об этом Фицо сообщил журналистам.
"Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в майдане на Украине", - заявил Фицо в ходе пресс-конференции.
Фицо сообщил также, что оппозиция в Словакии пытается дестабилизировать ситуацию после неудачной попытки вынести вотум недоверия правительству. Голосование в парламенте по этому вопросу было запланировано на 21 января, однако оппозиционеры голосовать отказались.
Он также обвинил оппозиционеров в нерешительности довести до конца заявленный ими план, предполагавший дебаты с правительством в здании парламента. Премьер-министр предложил оппозиционерам "отправляться к чёрту" с очередными попытками отстранения его от власти.
Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации Путь к газу из России с выкрученными руками. Сможет ли Фицо предотвратить Майдан в Словакии
 
НовостиСловакияУкраинаГрузияРоберт ФицоСовбезМайданпереворотгоспереворотоппозицияоппозиционерыЕСроссийский газ
 
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