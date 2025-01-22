https://ukraina.ru/20250122/1060484223.html

Дмитрий Гусев о том, что готовит Трамп для нефтяных рынков планеты и зачем России газопровод в Иран

Дмитрий Гусев о том, что готовит Трамп для нефтяных рынков планеты и зачем России газопровод в Иран - 22.01.2025 Украина.ру

Дмитрий Гусев о том, что готовит Трамп для нефтяных рынков планеты и зачем России газопровод в Иран

Для российской нефтяной промышленности и ее самостоятельности больше, чем американские и европейские санкции никто не сделал. Если бы санкций не было, мы не стали бы вводить импортозамещение и продолжили бы пользоваться иностранными технологиями.

2025-01-22T19:30

2025-01-22T19:30

2025-01-22T19:30

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сша

европа

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северный поток

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал вице-президент Независимого топливного союза, зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.- Дмитрий, предвыборная кампания Дональда Трампа прошла под лозунгом "Бури, детка, бури!". Он собирается сделать США главной энергетической державой планеты, нарастив добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки. Как планы новоизбранного президента США повлияют на нефтяной рынок?- Вы правильно сказали, что фраза "Бури, детка, бури!" и планы — это разные вещи. Пока мы видим только лозунги. Когда увидим планы, будет понятен масштаб бедствия на рынке. У господина Трампа свободного времени на принятие решений – год-полтора. Дальше начнутся перевыборы в Конгресс, потом надо будет готовиться к очередным президентским выборам.Во-вторых, любые действия в нефтяной отрасли приведут к ощутимым результатам лет через пять. А что будет со спросом и предложением лет через пять-семь, не знает никто, включая руководителей крупнейших государств планеты.Конечно, рынки реагируют на лозунги Трампа, но на то они и рынки, чтобы дергаться. Пока ничего страшного или хорошего мы не видим, поэтому расслабляемся и смотрим шоу с выборами дальше.- Как бы вы оценили эффект от санкций, которые наложила администрация Байдена на российский энергосектор перед своим уходом? Сможет ли Трамп добавить что-то к этому удару?- Для российской нефтяной промышленности и ее самостоятельности больше, чем американские и европейские санкции никто не сделал. Если бы санкций не было, мы не стали бы вводить импортозамещение и продолжили бы пользоваться иностранными технологиями. То есть продавать свою нефть, покупать на вырученные деньги оборудование, чтобы продолжать ее добычу.Возьмем флот. Доля так называемого теневого флота приближается к 15-20%, а это уже легализованное положение. То есть своими руками Европа и США создают параллельную систему логистики, которая не зависит от западных правил, западных страховых компаний.И чем больше будет введено санкций и чем больше лодок войдет в, по их мнению, теневой флот, тем выше вероятность того, что наша система морской логистики будет работать самостоятельно без западного консалтинга.- Все же Reuters насчитал 65 российских нефтяных танкеров, которые встали на якорь по всему миру, после того как США объявили о новом пакете санкций.- С учетом того, что стоимость нефти определяется по формулам, условным танкерам лучше постоять пару недель, подождать, пока цена вырастет и продать по более высокой. Прямой взаимосвязи между введением санкций и остановкой танкеров нет. Как говорили древние, post hoc ergo propter hoc. То есть, не значит, что причиной остановки танкеров стали введенные ранее санкции.- Что будет значить экспорт американского СПГ для европейской экономики при Трампе?- Вопрос экономики Европы простой. Он зависит не от СПГ США, а от азиатских покупателей. Если европейские покупатели будут готовы платить больше, чем азиатские, то у них будет СПГ.Задача поддерживать европейскую экономику перед США не стоит. Их задача – продажа, причем по максимально выгодной цене.- На днях Минэнерго сообщило о завершающей стадии переговоров по строительству газопровода в Иран через Азербайджан. Какие подводные камни у этого проекта, к примеру, разрешит ли Азербайджан строительство трубопровода Газпрома на своей территории?- Если говорить стратегически, то оптимальнее было рассматривать маршрут строительства через Каспийское море. Хотя практика показала, что у нас могут быть проблемы с водными маршрутами, как это было с "Северным потоком".У нас могут быть проблемы и с государствами-посредниками. Азербайджан — это самостоятельное государство, его политика может быть про-турецкой, про-британской, про-израильской, что создаст нам проблемы.С точки зрения рисков нужны прямые контракты, прямые поставки. Но если строительство пройдет через Азербайджан, значит, риски были просчитаны и это обосновано.- Насколько велика будет коммерческая выгода для России? Проектная мощность газопровода достигает 55 млрд кубометров, что соответствует мощности "Северных потоков". Способен ли этот трубопровод возместить поставки в Европу? Хотя это, видимо, вопрос цены.- Да, это вопрос цены, поэтому тут сказать сложно. Мы не знаем, по какой формуле она будет рассчитываться. Уже три года, как Владимир Путин сказал, что нефтепродукты и газ нужно продавать на российской бирже за рубли. Было бы оптимально, если бы была договоренность о какой-то формуле биржевой торговли. С другой стороны, сложно создать биржевую торговлю, где у вас один поставщик и один покупатель.Но в целом происходит диверсификация поставок, которая пошла на Среднюю Азию и Иран. Поставки в Иран дают возможность организовать своповые поставки. То есть получая газ, Иран сможет создавать СПГ в Персидском заливе для поставок в тот же Китай и Индию.Чем больше у нас возможностей для поставок газа в разных направлениях, тем увереннее мы себя чувствуем при каждом последующем контракте по цене.- Поставки газа в Иран это как поездка в Тулу со своим самоваром. Все-таки страна занимает второе место в мире по запасам газа.- Таких примеров предостаточно. Средняя Азия также сидит на нашем газе и нефтепродуктах, хотя Казахстан добывающая страна, но уровень переработки и собственности на ресурсы из-за Соглашения о разделе продукции (СРП) очень низкий.Нигерия добывает огромное количество нефти, но закупает нефтепродукты, потому что нет собственной нефтепереработки. Есть пример и европейского узла Амстердам-Роттердам-Антверпен, где нет такого количества потребителей, но это крупнейший хаб для перевалки нефтепродуктов на Европу. Где-то удобнее закупать со стороны, чем пытаться протащить инфраструктуру из своих регионов.- Приоритетным маршрутом поставок российского газа в Приднестровье станет транзит через Турцию. Ставим ли мы себя таким образом в зависимость от турецких партнеров?- Вся мировая система зиждется на договоренностях, здесь дружим, здесь не дружим. У нас нет других вариантов поставок в Европу. Если мы говорим о поставках трубного газа так или иначе будут государства-посредники. Либо должно быть единое пространство от Лиссабона до Владивостока, где мы будем работать в рамках единого правового поля.Также на эту тему Путь к газу из России с выкрученными руками. Сможет ли Фицо предотвратить Майдан в Словакии

https://ukraina.ru/20221205/1041510428.html

https://ukraina.ru/20250122/1060465800.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, иран, сша, европа, дональд трамп, джо байден, reuters, минэнерго, газпром, северный поток